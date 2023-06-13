チエル、第6回EDIX（教育 総合展）関西に出展～「教育DX…
［チエル株式会社］
学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：粟田 輝）は、2023年6月14日(水)～16日(金）インテックス大阪で開催される第6回EDIX（教育 総合展）関西に出展いたします。
■出展概要
小学校から大学まで先生方の授業をICTで支援するチエルでは、今回のEDIX関西において、各学校の課題解決を後押しする従来製品の最新バージョンから、新たなニーズに応える企画・開発中の製品まで幅広く展示します。小学校・中学校向け、高校・大学向けそれぞれについて、現在特に学校や自治体から注目を頂いている展示製品は以下の通りです。全出展製品は下部の「出展製品ラインナップ」をご覧ください。
【小学校・中学校向けの注目展示製品】
「教育DX」をテーマに以下のような製品を展示します。
上記の他、多数の製品を展示します。
【高校・大学向けの注目展示製品】
「ポストコロナ時代に求められる学習システム」をテーマに以下のような製品を展示します。
上記他、多数の製品を展示します。
■出展製品ラインナップ
【小学校・中学校向け】
Chromebook(TM)️ 活用パック
・運用支援ツール『InterCLASS(R)︎ Console Support』
https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-console-support/
・Webフィルタリングツール『InterCLASS(R) Filtering Service』
https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-filtering-service/
・学習指導支援ツール『InterCLASS(R)︎ Assessment Support』
https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-assessment-support/
・コンテンツプラットフォーム『InterCLASS(R) Learning Share（授業クラウド）』
https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-learning-share/
・授業支援ツール『InterCLASS(R) Cloud』
https://product.chieru.co.jp/interclass/interclass-cloud/
・協働学習支援ツール『InterCLASS(R) for Chrome』
https://product.chieru.co.jp/interclass/ic-for-chrome/
小中学校の先生向けICT利活用支援サイト
・『eTeachers(R)︎』
https://eteachers.jp/
【高校・大学向け】
オンライン学習支援システム
・語学4技能学習支援システム『CaLabo(R) MX』
https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-mx/
・オンライン授業支援システム『CaLabo(R) Online』
https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-online/
・CALLシステム『CaLabo(R) EX』
https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-ex/
・授業支援システム『CaLabo(R) LX』
https://product.chieru.co.jp/calabo/calabo-lx/
デジタル教材
・クラウド型 TOEIC(R)︎ 対策教材『トイテイク』
https://www.chieru.co.jp/products/high-school/toeteic/
・クラウド型英検対策教材『英検(R)︎CAT』
https://www.chieru.co.jp/products/high-school/eikencat/
・クラウド型英語ニュース教材『ABLish(R)︎』
https://www.chieru.co.jp/products/high-school/ablish/
LMS（学習管理システム）
・eラーニングシステム『GLEXA for アカデミック』
https://www.chieru.co.jp/products/high-school/glexa/
【ネットワーク安定化・ゼロトラストモデル整備支援】
・無線通信可視化・安定化ソリューション『Tbridge(R) 』
https://www.chieru.co.jp/products/system/tbridge/
・統合通信可視化ソリューション『TbridgeT-Manager(R)』
https://www.chieru.co.jp/products/system/t-manager/
・シングルサインオンシステム『ExtraConsole(R) Secure Network』
https://product.chieru.co.jp/extraconsole/extraconsole-secure_network/
・統合ID管理システム『ExtraConsole(R) ID Manager』
https://product.chieru.co.jp/extraconsole/extraconsole-id_manager/
■「第6回 EDIX（教育 総合展）関西」開催概要
会期：2023年6月14日(水)～16日(金）＠インテックス大阪
主催：EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan株式会社）
公式サイト：https://www.edix-expo.jp/osaka/ja-jp.html
出展エリア：学校業務支援エリア【小間番号5-43】
参加方法：入場には事前登録（無料）が必須です。
『EDIX（教育 総合展）関西』ホームページよりお申込みいただけます。
チエル株式会社
「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。
＊Chromebook は、Google LLC の商標です。
【会社概要】
会社名 ：チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号：3933】
代表者 ：代表取締役社長 粟田 輝
本社所在地 ：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー3F
設立 ：1997年10月1日
資本金 ：3.36億円
従業員連結 ：連結：210名、単体：62名（2023年3月末時点）
事業内容 ：教育ICT事業
ホームページ：https://www.chieru.co.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-18:46）
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