~月面を思わせる環境を新型日産エクストレイルで走破!~



日産自動車株式会社(本社:神奈川県横浜市西区)は、この度、三宅島と協力し、月面を思わせる環境を有する三宅島で「新型日産エクストレイル」と共に大自然×上質が満喫できる、月面をテーマにした上質なツアー「MOON-TRAIL TOURISM」を2023年3月4日(土)から5日(日)の1泊2日の行程で実施しました。







≪大自然×上質を満喫、月面をテーマにしたツアー「MOON-TRAIL TOURISM」第1弾がスタート≫

「新型日産エクストレイル」と三宅島が取り組む、新たな観光資源磨き上げのプロジェクト「MOON-TRAIL TOURISM」の第1弾ツアーが実施されました。JAXAの月面ローバの制御技術に関する共同研究を進めている、「e-4ORCE」を搭載した「新型日産エクストレイル」に乗って“月の島”を豪快に走破する走行体験から、「新型日産エクストレイル」のどこまでも上質かつ快適なドライビングで三宅島の雄大な自然を満喫する「NATURE TOUR」、三宅島産の食材を使った限定の「スペシャルディナー」の体験、三宅島の美しい星空の観測まで体験できる魅力溢れるツアーです。1組2名をTwitterで募集したキャンペーンに、約4,000名を超える皆様から応募がありました。



■NATURE TOUR:三宅島の雄大な自然を「新型日産エクストレイル」で上質かつ快適に走行

三宅島に到着した体験者たちは、まず三宅島観光協会で出発式にご参加いただきました。出発式では、「今回は三宅島観光局の公式Twitterの告知でこちらのツアーを知り、申し込みました。島めぐりが大好きなので、当選した時は心臓が止まるほどうれしかったです。今回は『新型日産エクストレイル』に乗って三宅島をめぐることができるとのことでとても楽しみにしています!」とツアー参加についての意気込みを語っていただき、三宅島の関係者たちに見送られながらツアーをスタートしました。



ツアーの1つ目となる体験は、「新型日産エクストレイル」に乗って三宅島を走破する走行体験から始まりました。

普段は立ち入れないオフロードコースを走る走行体験では、“月の島”として、月面を思わせる三宅島特有の玄武岩質の溶岩大地を走り抜けました。e-4ORCEの圧倒的な走行性能を活かし、難易度の高い悪路も悠々と走破しました。また三宅島の雄大な自然を満喫する島内周遊ツアーでは、三宅島を一周する形で、新鼻新山から大路池、火山遊歩道など魅力的な観光スポットを巡りました。



体験者からは「e-4ORCEのすごさを実感しました!アクセルを踏んだ時の加速の良さには感動しました。とてもデコボコした道なのに、街中の少し道が悪いところを走っているのか?くらいの安定性の良さにも驚きました。天気も良く海と山が見渡せる広大な場所での走行体験はとても楽しかったです!」と「新型日産エクストレイル」でダイナミックな走破性と快適な乗り心地に感動するとともに、三宅島の自然に魅了された様子でした。











■DINNER:宇宙への夢とロマンを掻き立てるスペシャルディナー体験

ツアーのディナーでは、フランスの権威あるガイドブック「ゴエミヨ」で5年連続掲載の、宇宙への夢とロマンを掻き立てられる名店「モノリス」と、ミシュラン東京2023にてビブグルマンに掲載された「モノビス」の2店舗のエグゼクティブ・シェフを務める 石井剛(いしい ごう)氏が振る舞う三宅島産ならではの新鮮な魚介や野菜を使った限定の「スペシャルディナー」を召し上がっていただきました。



ウェルカムドリンクで乾杯をした後は、月をテーマにした繊細かつ美しい料理の数々に体験者の二人は思わず笑みがこぼれていました。三宅島の自然を臨みながらのディナーでは、「新型日産エクストレイル」の給電機能を活用した暖房器具で屋外ながらも快適にお過ごしいただきました。





■ CAMP ON THE “MOON”:三宅島の自慢の満天の星を観測

三宅島ならではの贅沢な星空の下に置かれたドーム基地「CAMP ON THE “MOON”」では、高性能な天体望遠鏡で月面や星空を観測しました。

「新型日産エクストレイル」の給電機能を使って、ヒーターなどの暖房設備も整い快適でロマンチックなひとときを体験。

あいにくその日の夜空は雲がかかり、星が見えにくい天候でしたが、月は雲間からしっかり顔を出してくれたため、月の観測ができました。天体観測が大好きという体験者は興味津々に天体望遠鏡の説明を聞き、クレーターまでくっきりと確認できる天体望遠鏡の高性能さに感心しながら、月の観測に没頭していました。





≪体験者 コメント≫

ツアーの中で一番印象的だったのは、NATURE TOURの「新型日産エクストレイル」の走行体験です。悪路で広い土地を思う存分に車で走る経験は、今までやってみたいと思っていましたが、なかなか実現できなかったことだったのでこのような機会をいただけて、とても嬉しかったです。デコボコの悪路を思い切り運転しても大丈夫な「新型日産エクストレイル」の乗り心地は、アトラクションみたいでとても楽しかったです。いい思い出になりました。

また、火山遊歩道の体験では、火山噴火による溶岩で集落の五分の一が埋もれてしまったことや火山島ゆえの天災によってできた独特の地形など三宅島の歴史が知れたことによって今までにない新しい切り口で三宅島を知ることができました。NATURE TOURでガイドの方に案内いただけたことで、三宅島をより深く理解できました。

自分たちだけではなかなか体験できないことを体験できたとても貴重な機会でいい思い出になりました。ありがとうございました!



《実施背景》

三宅島は、「玄武岩質の溶岩大地や大自然など、豊富な観光資源を有する魅力的な島でありながらも、その魅力を伝えきれていない」という課題を持っていました。コロナ禍以降は観光者数の減少があり、現在は回復傾向にありつつも、大自然などの魅力を発信しながら更なる発展を目指したいという想いを抱いていました。

そこで、「月面を思わせる地質や地形」を “新たな島の魅力”として発信し、誘客に繋げたいとの想いから本取り組みを始めました。しかし、三宅島の全周に拡がる大自然を体感するには、あらゆるオフロードも快適に移動できるタフなクルマが必要と考え、究極のオフロードさえ、悠々と駆け抜ける「新型日産エクストレイル」と共に、今までにない新たなツアーを開発するに至りました。

日産自動車は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と「新型日産エクストレイル」にも搭載されている日産独自の電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を応用し、月面ローバの制御技術に関する共同研究を進めています。今年の夏、玄武岩質の砂地や複雑な地形など、月面を思わせる環境をもつ三宅島で初となる屋外での共同実験を行うなど、e-4ORCEは三宅島に欠かせない機能になっています。これまでも様々な自治体と地方創生を図ってきた日産自動車は先進技術で豊かな社会づくりに貢献できる活動を行ってまいります。

「MOON-TRAIL TOURISM」の第1弾となる今回のツアーでは、新型日産エクストレイルのe-4ORCE等の走行性能や給電機能等の充実の装備を活かし、三宅島の大自然を余すことなく、上質かつ快適に堪能いただける内容となりました。



≪三宅島を舞台にした「MOON-TRAIL PROJECT」走行プロジェクトムービーが公開中≫

月面を思わせる過酷な環境下での「日産エクストレイル e-4ORCE」の有効性を実証する走行プロジェクトを実施。雄大な三宅島を「新型日産エクストレイル」が走破するムービーを特設サイトにて公開中です。





【「MOON-TRAIL PROJECT」特設サイト】

https://www2.nissan.co.jp/SP/X-TRAIL/MOON-TRAIL-PROJECT/



【「新型日産エクストレイル」について】

「新型日産エクストレイル」は、SUV人気の先駆けとなった初代モデル以降、本格SUVならではの力強い走りや利便性の高い装備に加え、各モデルとも時代の先駆けとなる先進技術を搭載して進化を続け、日産自働車を代表する商品としてお客さまに愛されてきました。

4代目となる「新型日産エクストレイル」は、初代モデルからのDNAである「タフギア」を継承しつつ、新たに「上質さ」を加え、進化した第2世代「e-POWER」と「VCターボ」、そして電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載したことで、まったく新しいSUVへと生まれ変わりました。伝統と革新を融合させた「タフギア×上質」の本格SUVの「新型日産エクストレイル」は、日常生活からこだわりのアウトドア体験まで、幅広いシーンでお楽しみいただけます。





