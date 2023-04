[SCENTMATIC株式会社]

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社(代表取締役:栗栖俊治、本社:東京都、以下「セントマティック」)と、株式会社紀ノ國屋(代表取締役社長:富田勝己、本社:東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地)は、2023年3月より順次、首都圏にある紀ノ国屋のお酒売り場(6店舗以上)に、“今日の気分”にぴったりな日本酒を探せるAIシステム「KAORIUM for Sake」を常設導入することが決定いたしました。 ※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。







コロナ禍で加速した小売業界のDX!

ECでは味わえないリアル店舗の価値創造へ

コロナ禍をきっかけに、私たちの消費行動は大きく変化し、身近なところでもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進みました。人と人との接触を避け、人件費などのコストも軽減するテクノロジーによって、より便利で快適な未来へと変化しつつあります。そんな中セントマティックでは、百貨店やスーパーをはじめとした小売店の日本酒売り場に特化した最先端テクノロジーとして、日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」を活用したDXを促進しています。また同時に、ECでなんでも購入できる時代において、リアル店舗で買い物をする顧客体験の価値創造にも取り組んでいます。



AIを活用した売り場づくりの実証実験を実施

日本酒販売数55%・売上56%UPを記録

紀ノ国屋とセントマティックはこれまで、日本酒ソムリエ AI「KAORIUM for Sake」を使った、売り場での実証実験を行ってきました。2021年11月9日~12月8日に実施した、紀ノ国屋 渋谷スクランブルスクエア店での実証実験では、日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」のお酒選びタブレットを日本酒売り場に設置したところ、1 日あたり50人以上接客することができ、導入前月と比較して日本酒の販売数55%UP、売上56%UPを記録しました。



また、店内にある日本酒とフードのペアリングを提案するペアリングサイネージも設置したところ、総効果は売上 39%UP。サラミは販売数3.1倍を記録。さらに、サラミのペアリング商品としてレコメンドされた日本酒「福光屋加賀鳶 極寒純米」は、販売数が22倍まで上がりました。





そしてこの度、正式に、日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」を、紀ノ国屋の日本酒売り場に常設導入することが決定いたしました。渋谷スクランブルスクエア店などの日本酒の売り場面積が大きい店舗や、千葉県市川市のニッケコルトンプラザ店のようなショッピングモール内の店舗を含め、首都圏を中心に6店舗以上への導入を予定しています。



KAORIUM for Sake 導入予定店舗

店舗名 :Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店

住所 :東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 地下1階

導入時期:2023年4月13日



店舗名 :KINOKUNIYA entrée ニッケコルトンプラザ店

住所 :千葉県市川市鬼高1丁目1番1号 二ッケコルトンプラザセンターモール2F

導入時期:2023年3月3日



※その他の店舗については、調整中です。



Gourmand Market KINOKUNIYA 渋谷スクランブルスクエア店



リアル店舗で顧客満足度を向上する

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」ふたつのツール



“今日の気分“にぴったりな日本酒を探せる!お酒選びタブレット

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」は、人の感性を自然言語処理によって日本酒とマッチすることができるAIシステム。「癒やされたい」「気合を入れたい」といったお客様の気分と店頭にある日本酒とのマッチ度を計算し、相性の良い日本酒をレコメンドします。この技術により、これまでは経験と感性を持った利酒師やソムリエだけが可能であった「人間の感性にそった楽しいお酒選び」という接客体験が小売店の店頭でも実現可能になります。



タブレットの指示通り“今の気分”を選んでいくと、気分に合わせた日本酒がおすすめされる



新しいに出逢える!ペアリングサイネージ

日本酒ソムリエAI が持つ膨大な日本酒の風味データによって、食品 とお酒のペアリングを導き出すことができます。渋谷スクランブル スクエア店の導入では、全7種類の食品、おつまみやお菓子、スイーツなどとマッチする日本酒の組み合わせを提案。日本酒以外のお土産選びもソムリエAIによって特別な体験になります。





日本酒の風味を分かりやすく伝える多言語版で外国人観光客にも対応

また、日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」は、アフターコロナで期待 が高まるインバウンド需要を見据えて、2023年1月に、多言語版の第一弾として英語版をリリース。デバイス左上に表示される「Language」ボタンから日本語と英語を切り替えることができるようになりました。



日本酒は酒類の中でも種類が豊富にあり、日本人にとっても「どれを選んで良 いか分からない」といった意見が多く、購入ハードルが高い商品です。まして や外国人観光客となれば、日本語以外の商品情報の少なさや、売り場の外国語 での接客の難しさなどから、日本酒選びのハードルはさらに高くなります。



多言語版のKAORIUM for Sakeを売り場に設置することで、日本に訪れた外国人観光客へ、好みにあったぴったりのお酒選びをサポートします。





日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」 とは

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」は、インターネット上の膨大な言語表現と人の香りの感じ方を学習した AI に、1 万以上の日本酒の風味・感性データと酒ソムリエの感性を融合させた最先端の AI システムです。自然言語処理によって、表現の難しい 日本酒の風味を、わかりやすい言葉で表したり、ある言葉に紐づく日本酒を導き出することを可能にします。

消費者が好みの味わいや、なりたい気分に合わせて言葉を選んでいくと、AI が解析しぴったりのお酒を提案します。これにより、まるで利酒師やソムリエがいるような接客体験が、小売店や飲食店の店頭でも可能になります。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し(※1)、まだ見ぬ感性への気付きをもたらします。

(※1)参照元:「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後 1 秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html



「KAORIUM for Sake」のコンセプトイメージ





現在首都圏を中心に43舗展開している、創業113の老舗スーパーマーケットです。昭和28年(1953年)お客様自ら商品を選び、レジで精算する日本初の「セルフサービス方式」のスーパーマーケットを東京・青山に開業。以来、こだわりの生鮮食品をはじめ、自家製のパンや焼き菓子、デリカテッセンなど、国内外のクオリティフードを取り揃え、お客様においしさと感動をお届けしおりま す。



代表者:代表取締役社長 富田勝己

所在地:〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地 偕成ビル3階

URL:https://www.e-kinokuniya.com



セントマティックは、香りを言語化するAIシステムを用いて、あらゆるものに “情緒的な体験価値”をプラスできる香りの共創型の香りのビジネスデザイン集団として 2019年に設立しました。五感の中でも最も未知な領域であった「嗅覚」 に着目し、香りを言語化するAIツール「KAORIUM」を開発しています。これまで「香り」という概念は個人の感覚の違いにより他者へのイメージの伝達が難し く、明確な指標というものが存在しませんでした。KAORIUMの登場により様々なビジネス上での”香り”の活用が期待できます。セントマティックが取り組むのは「嗅覚のデジタライゼーション」。それは、香りと言葉による「香りの体験」 によって人の感性を進化させ、あらゆる業界のビジネスに革新をもたらします。



代表者:代表取締役 栗栖俊治

所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 6階

URL:https://scentmatic.co.jp



