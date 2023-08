[株式会社フォンス]

1990年、マンハッタン・ユニオンスクエアで開業したTHE CITY BAKERY 。食に関心の高いニューヨーカーから「街のベーカリー」として親しまれてきた ベーカリー&カフェが、2023年8月24日(木)に「THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通」をオープンいたします。







国籍や年齢を問わず多くの人と情報が行き交い、最新のトレンドを発信するターミナルとして世界中より注目を集める渋谷に、文化村通りを臨む大きな窓が特徴的な「道玄坂通 dogenzaka-dori」がオープンいたします。その1階に位置するTHE CITY BAKERYでは、NYの味を再現した「プレッツェルクロワッサン」や、ユニークなパンやペイストリー、テイクアウトにもぴったりなサンドイッチがにぎやかにショーケースを彩ります。深いブルーを基調とした落ち着きのある店内は47席のイートインスペースをご用意。モーニング、ランチ、ライトディナーと、香ばしいパンの香り漂うゆったりとした豊かな時間をお過ごしください。







BREAD & PASTRIES





日常の様々なシーンで活きるパンやペイストリー。

その美味しさを引き立てるカフェメニューと合わせ、オールデイベーカリーをお楽しみください



【MORNING】





THE CITY BAKERY都内初登場の「エッグスラットブレックファースト」は、とろっとした半熟卵が掛かった濃厚なマッシュポテトに甘じょっぱいプレッツェルクロワッサンを絡めて味わうモーニングプレート。その他にも直火燻製の風味豊かな粗挽きソーセージに、ほどよい酸味のピクルスとマヨネーズを使用したソースがかかった「CBドッグ ピクルスマヨ」など、ベーカリー&カフェならではのモーニングメニューをお召し上がりいただけます。





【LUNCH & CAFE】



毎日のランチタイムには、オフィスやお気に入りの場所へ持ち運びやすいお手軽なランチバッグシリーズがおすすめです。ベジシェイクサラダとミニバンズサンドの「サラダバッグ」、ピタサンドとミニサイズデリの「ピタサンドバッグ」、2種類からお選びいただけます。日替わりでメニューが変わるボリュームもお得感もたっぷりなドリンク付きのセットをお楽しみください。







【LIGHT DINNER】



食べごたえのあるクロワッサンサンドやフォカッチャピザ、ナッツや彩り鮮やかなデリメニューなど、ライトディナーでのご利用もおすすめです。コーヒーのほろ苦い香ばしさとさわやかな味わいが広がるエスプレッソジントニックや、48時間漬け込んだ自家製シロップを使用したレモネードビールなど、夜カフェにもぴったりなアルコールメニューと合わせてどうぞ!



CB GOODS





THE CITY BAKERY日本上陸10年を記念したアニバーサリーデザインのマグやピンズ、普段使いやお出かけの際にも便利なクリアタンブラーなどCBグッズもお見逃しなく。さらに、「THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通」オープンを記念して、今秋発売予定の新色デニムトートバッグを先行販売いたします。









50個 限定販売!

THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通 オープン記念セット







新色デニムトートバッグにプレッツェルクロワッサンやチョコレートチャンククッキーなどを詰め込みました。

準備数がなくなり次第販売終了のため、お早めにお買い求めください。

----------------------------

THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通 オープン記念セット

¥3,400(税込¥3,672)

オリジナルトートバッグ

プレッツェルクロワッサン

チョコレートチャンククッキー (JPサイズ)

コーンブレッド

メープルベーコンビスケット

CBブレンドコーヒー ドリップバッグ × 2

----------------------------



【THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通】



[所在地]

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-25-12

道玄坂通 dogenzaka-dori 1F

[営業時間]

7:30 ~ 22:00

*8/24は13:00よりオープン

[電話番号]

03-5422-3181

[アクセス]

JR、東京メトロ、東急東横線、

京王井の頭線、田園都市線

渋谷駅 徒歩5分



*オープン当日は入場混雑緩和のため、整理券を配布させていただく可能性がございます。予めご了承ください。



▶▶PRESSRELEASE PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d44858-62-d06f592fd8d7e8c899949aa46be7151d.pdf



ABOUT THE CITY BAKERY







THE CITY BAKERYはニューヨーク・ユニオンスクエアに1990年に開業したベーカリー。創業者のモーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは瞬く間に人気となりました。2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・名古屋・京都などに展開。日本でも「街(CITY)のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。2013年4月より、日本上陸10年アニバーサリーグッズを期間限定販売中。



