ダミアーニ 全国の直営店にてブライダルフェア “Say Yes With Damiani” を開催



期間中、「ダミアーニ 銀座タワー」では、幸せのフラワーアーチを設置

このアーチを通り抜けると永遠の愛が約束されるというジンクスが!







最高級の「メイド・イン・イタリー」ジュエリーを生み出し続けるイタリアのハイジュエリーメゾン “ダミアーニ”は、2023年9月20日(水)から10月9日(月・祝)まで、ダミアーニ 銀座タワー、ダミアーニ ブティック大阪をはじめ全国17店舗にて、ダミアーニ ブライダルフェア “Say Yes With Damiani” を開催します。

永遠の約束にふさわしい最高級のダイヤモンドを厳選し、創業以来受け継がれてきた芸術的なデザインのダミアーニのブライダルリングコレクションは、熟練のジュエリー職人たちが手がけるエンゲージメントリングの数々と、モダンかつ斬新で幅広いデザインバリエーションのマリッジリングが揃います。



フェア期間中、対象のエンゲージメントリングまたはマリッジリング(ペア) をご購入のお客様には、オリジナルギフトをプレゼントいたします。







また、「ダミアーニ 銀座タワー」2階ブライダルフロアでは、フェア期間中、永遠の愛が約束されるというジンクスがある幸せのフラワーアーチの通り抜けや、ホワイトの花々で装飾されたフラワーフォトコールでのお写真の撮影をお楽しみいただけます。



お祝い気分を盛り上げる特別な空間で、幸せなお二人にぴったりの、世界でひとつだけのエンゲージメントリングと、永遠の約束を誓うマリッジリングに出会えるでしょう。

この特別な機会に、ぜひご来店ください。





ダミアーニのエンゲージメントリングの代表的デザインである「ミヌー」。4本爪のデザインで、マリッジリングとぴったりフィットするスタッカブル(重ねづけ)リングです。

ダイヤモンドを高く掲げるオリジナルのセッティングを生かし、様々なマリッジリングと組み合わせることができて、エンゲージメントリングを日常も身に着けて楽しんでいただけます。





(左から)

「ヴェラモーレ」マリッジリング 2.7mm プラチナ×ダイヤモンド 203,500円

「ルーチェ」エタニティリング 2.7mm ホワイトゴールド×ダイヤモンド 547,800円~

「ペルセンプレ」エタニティリング 3.2mm プラチナ×ダイヤモンド 398,200円

「ミヌー」エンゲージメントリング プラチナ0.3ct~ 462,000円~





ダミアーニのアイコンとなるコレクション、「ベル エポック」のブライダルラインは、マリッジリング、エタニティリング、エンゲージメントリングがスタッカブル(重ねづけ可能)なデザインです。





「ベル エポック」(左から)

エタニティリング 2mm プラチナ×ダイヤモンド 438,900円

マリッジリング 2mm プラチナ 204,000円~

エンゲージメントリング プラチナ×ダイヤモンド 0.3ct~719,400円~





ダミアーニ ブライダルフェア “Say Yes With Damiani”

期間 :2023年9月20日(水)~10月9日(月・祝)

対象店舗 : ダミアーニ 銀座タワー、ダミアーニ ブティック大阪をはじめ、全国17店舗



■ダミアーニオフィシャルタグ

#SayYesWithDamiani #Damiani #ダミアーニ @damianiofficial

#DamianiBelleEpoque #DamianiMinou



■お客様お問い合わせ先:ダミアーニ 銀座タワー 03-5537-3336



