[株式会社リアブロード]

~玉城ティナ「次はオーストラリアに長期留学でリベンジしてみたい」こーくん「warpleを使って、大谷翔平選手の追っかけで留学したい」とコメント。~



「Make The World Your Stage .」をブランドフィロソフィーに掲げる株式会社リアブロード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:神田慎 以下、リアブロード)は、2023年7月12日に日本初※のオンライン留学手配サイト「warple(ワープル)」をリリースするにあたり、新規事業記者発表会を同日に開催したことをお知らせいたします。当日は、株式会社リアブロードの代表取締役社長神田慎より留学業界の現状や今後の展望をお話ししました。また、ゲストとして、女優の玉城ティナさんと登録者142万人超えYouTuber「なこなこカップル」のなごみさん・こーくんに登壇して頂き、新規事業「warple」や海外に関するクロストークを実施しました。※2023年7月現在、自社調べ。日本国内における留学サービス事業者として日本初







玉城ティナ・なこなこカップルが留学トークを展開!





当日は、リアブロードが運営する既存事業『スマ留(スマートな留学)』のイメージキャラクターである玉城ティナさんも登場し、なこなこカップルさんと一緒にトークセッションに参加していただきました。実は、以前にスマ留の撮影でオーストラリアにて体験留学をした玉城ティナさん。イベントでは、当時の留学経験についても語っていただきました。





玉城ティナさんは自身の留学経験について「撮影で行ったので短期での留学だったのですが、日本では学べないような経験ができたと思います。数日間ではもったいないくらいだったので、次は長期で挑戦してみたいです」とコメント。次回もし留学に行けるとしたらどこに行きたいかという司会者からの質問に対しては、「実際にオーストラリアへ行ってみて気候が良く過ごしやすかったので、またリベンジで行ってみたい」 と語りました。





なこなこカップルのなごみさんは、留学について「留学は学生の頃からの”憧れ”でした。今年に入ってからこーくんと海外旅行に行くことが増えたので、さらに海外へ行きたい気持ちが増しました。」と海外への想いを告白。また、こーくんはこれから行きたい国について「大谷翔平選手が好きなので、追っかけでアメリカ留学に行きたい。」と、会場の笑いを誘う場面もありました。



最後に、ゲスト3名から留学を検討している方へエールを送った





玉城ティナさん「『warple』は10代20代の方にマッチしているサービスだと感じました。また、『warple』のサイト1つで留学手続きが完結できる部分はとても魅力的だと感じたので、沢山の方に利用していただきたいと思っています!」



なごみさん「留学に気軽に行けるようになったと思うので、留学を検討している皆さんも是非『warple』を使って海外へ挑戦していただけたらと思います!」



こーくん「留学は難しいイメージがありましたが、『warple』では簡単に手続きを進めることができるので、留学を始めたい方におすすめしたいサービスだと感じました。

自分自身も海外に行ってみて実感したのは、日本人の英語学は積極的に取り組んでいるけど、英語を話すことにはまだまだ苦手意識が強い傾向にあるということです。なので、まずは海外に一歩踏み出してチャレンジしてもらいたいと思います!」



玉城ティナ(Tina Tamashiro)プロフィール













1997 年 、沖縄生まれ。2012年講談社主催の「ミス iD2013」で初代グランプリに輝き、14 歳で講談社「ViVi」の 最年少専属モデルとなる。2014 年、女優デビュー後、『Diner ダイナー』(19)、『惡の華』(19)、『ホリックxxxHOLiC』(22)、、「恋のいばら」(23)、など数々の話題作に出演。WOWOW アクターズ・ショート・フィルム2・『物語』では脚本と監督を務めた。

8/25には主演映画「#ミトヤマネ」が公開される。







なこなこカップルプロフィール(写真左:なごみ、写真右:こーくん)









国内最多級のフォロワー数を誇る若者のトレンドになっているカップルYouTuber。モデルやタレント活動などYouTube以外の活動範囲も広く、Z世代から絶大な支持を得ている。YouTube、TikTok登録者数はともに140万人を超える。







・なこなこチャンネル YouTube:https://www.youtube.com/@nakonakochannnel

・なこなこcp TikTok:https://www.tiktok.com/@nakonako1005

・なごみ TikTok:https://www.tiktok.com/@__nagomi32__

・なごみ instagram: https://www.instagram.com/__nagomi32__/

・こーくん instagram:https://www.instagram.com/koki.hj.20/



海外旅行のように気軽に留学を手配できる『warple』サービス概要







『warple』は、語学学校/プログラムの検索や申込み、 渡航までの準備や学校/宿泊先の手配まで 留学に必要なすべてをインターネット上で完結させることにより、 どこよりも安く、どこよりもあなたらしく、留学が実現できるサービスです。



お問い合わせから渡航手続きまで、”スマホ1つで”すべて完結。





『warple』では、語学学校スタッフとの1on1チャットや、留学経験者が撮影したリアルな留学動画など、お役立ちコンテンツも満載。SNS慣れしている10代20代のZ世代の方が気軽にご利用いただけるよう、今後はさらに機能を充実させる予定となっています。



既存事業『スマ留』での売り上げは順調に推移。

新規事業『warple』では「日本だけでなく、海外展開も計画している」と発表。







当日は、株式会社リアブロードの代表取締役社長神田慎より、留学業界の現状や既存事業での取り組みと共に新規事業『warple』を発表しました。

留学業界の現状では、依然として留学の敷居が高いとされていることを課題として取り上げました。また株式会社リアブロードとしては、既存事業の海外留学エージェント『スマ留』にて過去最高の問い合わせ数値を達成したことを発表。円安の影響を受け、海外で給料を稼ぐ『出稼ぎ留学』の流行など、直近で人気な留学スタイルについても説明しました。

また、今回リリース発表した『warple』では、「留学に行く方々がより自分らしく生きることができる世の中にしていきたい。」と開発に至った想いも発表。事業コンセプトとしては「らしく、いきたい。」と発表し、”自分らしく留学に行く” ”自分らしく生きる”という2つの意味を込めていると説明しました。

さらに、今後は『warple』というプラットフォームで、グローバル展開を計画していると宣言。2025年以降は、英語圏以外の国でも利用できるようにすることで、日本人のみならず海外の方が海外の別の国で行ける世の中をつくっていきたいと発表し、プレゼンテーションを締めくくりました。



『warple』提携校代表 語学学校EF Education First 伊丹様よりご挨拶







事業説明の後には、『warple』との提携校を代表して語学学校『EF Education First(イーエフ エデュケーション ファースト、以下EF)』のMarketing Directorである伊丹 麻衣子 様が登壇され、留学経験やwarple提携の経緯についてご説明いただきました。『EF』は、スウェーデンを発祥に、世界50都市に展開をしている語学学校で、世界100都市から生徒が集まる人気校として認知されています。

伊丹様は自身の学生時代での留学経験について、自分の価値観が変わっただけでなく、日本の魅力を再発見したと発表。また今回『warple』と提携した理由として、「語学学習を通じて、日本人の海外進出を後押ししたい」というEFのミッションとwarpleが掲げるミッションとの親和性が高いためと回答。また最後には「今後は費用など留学のハードルを払拭して、留学をより気軽に感じていただけるよう取り組んでいきたい」とコメントと共に、新規事業リリース開始に対して祝福のメッセージを頂きました。



株式会社リアブロード『warple』記者発表会開催概要





■日時:2023年7月12日(水)13:30~14:30

■会場:株式会社リアブロード新宿本社

■内容:新規事業「warple」記者発表会

■登壇者:

・株式会社リアブロード代表取締役社長 神田 慎

・EF Education First Marketing Director 伊丹 麻衣子

■ゲスト:玉城ティナ・なこなこカップル



リリースに関するお問い合わせ先





リリースに関するお問い合わせやご取材をご希望の方は、下記よりお問い合わせをお願い申し上げます。

株式会社リアブロード広報担当 高橋

E-mail:pr@reabroad.co.jp



オンライン留学手配サイト「warple」について









「warple(ワープル)」は、語学学校/プログラムの検索・お申込み、渡航までの準備、学校/宿泊先の手配など、全てをインターネット上で完結でき、どこよりも安く留学が実現できる"日本初"のサービスです。

「warple」公式サイト:https://www.warple.jp/

「warple」公式LINE:https://lin.ee/eKTdcwI

「warple」公式Instagram:https://www.instagram.com/warple_official/

「warple」公式Twitter:https://twitter.com/warple_official



海外留学サービス「スマ留」について









海外留学サービス「スマ留」は、海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「口コミ人気」「価格満足度」「認知度」の3つで1位を獲得しています。

「スマ留」サービスサイト:https://smaryu.com/

「スマ留」公式Twitter:https://twitter.com/sma_ryu

「スマ留」公式Instagram:https://www.instagram.com/sma_ryu/



株式会社リアブロードについて









株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。オンライン留学手配サイト「warple」と海外留学サービス「スマ留」を展開しています。

所在地:東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者:代表取締役 神田慎

設立年:2014年

資本金:1億1,000万円(資本準備金を含む)

コーポレートサイト:https://reabroad.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-00:40)