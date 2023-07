[株式会社FEEL CONNECTION]

暗闇フィットネス(R)のパイオニア「FEELCYCLE(フィールサイクル)」を運営する株式会社FEEL CONNECTION (本社:東京都中央区/代表取締役社長:橋本英治)は、アサヒビール株式会社(本社:東京都墨田区/代表取締役社長:松山 一雄)が製造販売しているノンアルコールビールテイスト飲料『アサヒドライゼロ』とのコラボレーション第二弾として、7月23日(日)に「FEELYCLE」の全スタジオにて、「FEEL BEER CYCLE」のイベントを開催することをお知らせいたします。

「FEEL BEER CYCLE」は、1年で最も暑さの厳しい「大暑」が始まる日に、「FEELCYCLE」のレッスン後、キンキンに冷やした『アサヒドライゼロ』をご提供するイベントです。また、それに伴い、コラボレーション特設サイトを公開したことをお知らせいたします。







■特設サイト公開日:

2023年7月12日(水)

■特設サイトURL:

https://www.feelcycle.com/lp/event/2023/AsahiDryZero/

■コラボレーションイベント実施日:

2023年7月23日(日)終日

※数量限定、なくなり次第終了。



「FEEL BEER CYCLE」について





「FEEL BEER CYCLE」 では、「FEELCYCLE」のレッスンで滝汗をかいた後に、キンキンに冷やした『アサヒドライゼロ』を飲むことで、運動後でありながらビールのような味わいやのどごしを感じる(=FEEL BEER)ことができ、爽快感や仲間との乾杯を楽しめる最高の体験を提供いたします。また、一部店舗では、ビールのCM曲のみで構成された特別プログラム「BEERCYCLE」の提供もございますので、ぜひこの機会にお楽しみください。



<BEERCYCLE>

世界的スーパー・ロックバンド「クイーン」の“I Was Born To Love You”や、イギリスのロックバンド「オアシス」の“Whatever”、第47回グラミー賞最優秀ロック・アルバム部門、Song Of The Year部門にノミネートした「フーバスタンク」の“Just One”などの思わずビールが飲みたくなるような曲をセレクト。



▼Apple Musicでも公開中

https://music.apple.com/jp/playlist/beercycle/pl.0fd4b7b3bb5d454aa52568ee11748e50?mt=1&app=music&at=1001lJIU







「FEELCYCLE」 汐留スタジオ限定!樽詰の『アサヒドライゼロ』を提供





「FEEL BEER CYCLE」において、「FEELCYCLE」汐留スタジオでは、特別に樽詰の『アサヒドライゼロ』をご提供いたします。樽詰だからこそ実現できた鮮度と、クリアな味、シャープなのどごしで、「FEELCYCLE」のレッスンで気持ちよく汗を流した後に、最高の乾杯をお楽しみいただけます。また、フォトスポットでの写真撮影を楽しめる空間もご用意しました。※写真はイメージです。







『アサヒドライゼロ』について





『アサヒドライゼロ』は、“最もビールに近い味”を目指し、売上No.1(*)を達成したノンアルコールビールテイストです。シャープなキレと飲みごたえのある味わいが特長で、運動後の気持ち高まる瞬間に楽しんでいただけるビールテイスト飲料です。アルコール分0.00%に加え、カロリーゼロ※、糖質ゼロ※なのでトレーニング後にも安心してお飲みいただけます。

※食品表示基準による(*インテージSRI + ノンアルコールビールテイスト飲料市場 2022年4月~2023年3月 累計販売金額7業態計(SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター 計)



公式サイト: https://www.asahibeer.co.jp/dryzero/







「FEELCYCLE(フィールサイクル)」について





“IT'S STYLE. NOT FITNESS.”をコンセプトに、今までのフィットネスの常識を覆した暗闇フィットネス(R)のパイオニア。体験者数は40万人超。

運動習慣が無かった人も、ただ楽しく、精神的に満たされ、多くの人のライフスタイルの一部に。そんなエンターテイメントのような特別な体験を、FEELCYCLEは提供しています。

1レッスン45分で有酸素運動と筋トレの両方の要素を組み合わせ、約800kcalを消費する圧倒的な脂肪燃焼効果と、大好きな音楽で踊るように全身を動かす高揚感や没入感は、FEELCYCLEでしか味わえない体験。ジャスティン・ビーバー、ゼッド、スクリレックス、ジョナス・ブルー、ビヨンセなど海外ビックアーティストとのコラボレーションも実現。

さらに、大量の汗をかくことで「美肌効果」「デトックス効果」「リフレッシュ効果」を強く感じられ、心身共に整った状態に。

FEELCYCLEのある生活で、あなたの人生はもっと輝く。

公式サイト: https://www.feelcycle.com

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/feelcycle_official/









「会社概要」について





社名 : 株式会社FEEL CONNECTION(フィールコネクション)

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F

代表者 : 橋本 英治

設立 : 2016年10月3日

事業内容 : フィットネス事業、アパレル事業 他

※暗闇フィットネス、暗闇バイクエクササイズは株式会社FEEL CONNECTIONの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-17:46)