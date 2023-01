[キャディ株式会社]

米国の製造業顧客へのサービス提供を開始、100名規模の組織を目指し採用強化



製造業サプライチェーンの変革に挑むキャディ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:加藤勇志郎)は、2023年1月26日付で米国に現地法人『CADDi Co., Ltd. 』を設立し、事業を開始することをお知らせいたします。





■米国法人CADDi Co., Ltd. 設立の背景と今後の展開

キャディは、世界最大の産業である製造業のサプライチェーン変革を目指しています。これまで日本国内の産業機械メーカー等にサービスを提供し、年平均成長率300%以上の規模で売上を拡大するなど実績を積んでまいりました。現在、調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』と、図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の二つの事業を提供しています。2022年にはタイとベトナムの二カ国に現地法人を設立し、サプライパートナー網のグローバル化を始めました。

この度、当社は、米国に現地法人を設立し、米国内に拠点を置く製造業企業に向け『CADDi MANUFACTURING』の提供を開始。板金、切削加工、製缶、架台、樹脂、ハーネス等の部品・部材の調達・製造をご支援します。また、米国内でのサプライパートナーを開拓し、グローバルなサプライチェーン網を一層、強化します。

これに伴い、米国事業における営業やプロジェクトマネジメント、品質管理スペシャリストなどの採用を本格化し、23年度中に100名規模の体制構築を目指します。現地法人の代表は、キャディ代表取締役CEOの加藤勇志郎が務めます。

昨今、製造業では、ロシアのウクライナ侵攻や台湾をめぐる対立といった地政学リスクの高まりや金融政策などの影響を受け、モノをつくるための材料や部材を、必要な数量や価格・納期のとおりに調達できない等の問題が生じています。とりわけ米国ではサプライヤーの見直しや人件費や物価の上昇等の影響で、製造コストが大幅に上昇しています。外部環境の変化による経営への影響は深刻で、中長期的に生産キャパシティの確保や調達先のBCP等、サプライチェーンの課題解決が必要になる見込みです。

当社は、2017年の創業当初よりグローバルでの事業展開を重要な成長戦略のひとつに位置づけています。米国進出を機に国外の顧客に向けたサービス提供を開始することで、グローバルにおけるモノづくり産業のポテンシャル解放に向けて邁進してまいります。





■ CADDi Co., Ltd. 代表 加藤 勇志郎のコメント





私が直近で米国を訪問し直接顧客や工場を訪問し意見交換をしていく中で、米国における調達・サプライチェーンの変革への危機感はとても強く、「今」まさに米国進出を行うことが当社にも必要であると捉え、意思決定をしました。当社の提供価値であるモノづくり産業を「標準化・集約化・デジタル化」で支援するサービスは、これらの課題解決の一助となると確信しています。

今後、米国の顧客・サプライパートナーの開拓を加速して参ります。お客様、パートナー様、従業員、すべてのモノづくりに従事する会社・人のポテンシャルの解放の実現に向けて、挑戦してまいります。



■米国現地法人概要

商号 : CADDi Co., Ltd.

本社所在地: 米国イリノイ州シカゴ

設立 : 2023年1月26日

代表者 : 加藤 勇志郎

事業内容 : 調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』の販売等





■ キャディについて( https://caddi-inc.com/)

キャディは、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに、製造業のバリューチェーンが抱える構造的な課題に対し、2017年の創業以来、産業の常識を変える、モノとデジタルデータをコアとした「新たな仕組み」を生み出し続けています。調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』では、製造業の産業バリューチェーンにおける受発注の課題解決に向け、発注者の依頼に対して、独自のテクノロジーで品質・納期・価格が最も適合する加工会社を選定。実際に検品・納品まで行うことで、最適なサプライチェーンを構築する仕組みを提供してきました。2022年6月には新たに、製造業のDXの実現を支援する、図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の提供を開始。さらに、アメリカ・イリノイ州、ベトナム・ホーチミン市、タイ・バンコク市に拠点を設立し、グローバルなサプライチェーンの構築と事業を推進しています。





<キャディ株式会社>



本社所在地: 東京都台東区蔵前1丁目4 - 1 (総合受付3F)

代表者 : 代表取締役 加藤勇志郎

設立 : 2017年11月9日

資本金 : 1億円

事業内容 : 調達・製造のワンストップパートナー『CADDi MANUFACTURING』

の開発運営

図面データ活用クラウド『CADDi DRAWER』の開発運営

URL : http://caddi-inc.com/





<本件に関するお問い合わせ先>

キャディ株式会社 広報

電話:03-4361-2271 Email:pr@caddi.jp

URL : https://caddi-inc.com/contact/



