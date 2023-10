[DRONE SPORTS株式会社]

シーズン優勝を決する大一番、RAIDENが戦力補強に成功



DRONE SPORTS株式会社が運営するドローンレーシングチーム『RAIDEN RACING』(以下:ライデン)は、韓国ドローンチーム『SPINNAKER』所属の「Minseo Lee」、「Jeongwoog UM」、「Sebin Min」の3選手をレンタル移籍で獲得したことをご報告いたします。また、一般社団法人ジャパンドローンリーグ(以下:JDL)が主催する『Japan Drone League 2023第6節 in 愛知』に参戦いたします。







前回の大会で初めての首位に躍り出たライデンは、愛知県で開催される2023年10月28・29日のJDL最終戦に向けて、『SPINNAKER』所属の「Minseo Lee」、「Jeongwoog UM」、「Sebin Min」の3名の選手をレンタル移籍で獲得しました。現在、JDLコンストラクター戦において1.5ポイント差で首位に立つライデンは、2位の『BMS racing japan with BRIDE』との競り合いが続いています。今回獲得した3名の参戦により、チームは優勝に一歩近づけると期待しています。



初代チャンピオンチームは誰の手に?いよいよ2023シーズンファイナルが開幕。

一般社団法人ジャパンドローンリーグが主催する『ジャパンドローンリーグ2023 第6節 in 愛知』は、2023年10月28・29日(土・日)に愛知県豊田市川田公園で開催されます。



JDL の情報はこちらからご覧いただけます。

https://www.japandroneleague.com/2023-league/round6

また、チーム内速報はチーム公式SNSからご覧いただけますので併せてご確認ください。

https://linktr.ee/raiden_drone



会社概要・連絡先情報

会社名: ドローンスポーツ株式会社

URL:https: //dronesports.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/17-16:16)