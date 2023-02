[ROOT株式会社]

アウトドア向けモバイルギア・スマートフォングッズの商品開発および販売を行うROOT(ルート)株式会社は、2023年2月13日(月)15:00より、ROOT CO. ONLINE SHOP 他各オンラインストアにて、軽量・耐久性のあるリップストップ生地を使用した3シーズン向けアウトドアウェア『PLAY Stretch Track Pants』『PLAY Stretch Smock』の販売を開始いたします。











ストレッチリップストップ生地を採用したアウトドアパンツ『PLAY Stretch Track Pants』とプルオーバー『PLAY Stretch Smock』。

独特のハリ感と格子柄が特徴の「リップストップ」は、強度のある繊維を格子状に縫い込み、耐摩擦性・引き裂き強度に優れているため、岩場などの擦れが気になるフィールドでもアクティブに動くことができます。

また、生地表面にはDWRコーティング(撥水加工)を施し、裏地には肌離れが良く蒸れを防ぐメッシュ生地を使用して通気性を確保しています。









『PLAY Stretch Track Pants』は、裾のサイドジップを開けることで靴をはいたままの着脱が可能になるのがポイント。また、ジッパー付きの4つのメインポケットと使い勝手のよいミニポケットに、6つのギアループを備えています。

『PLAY Stretch Smock』もフロントポケットに加え、左右両サイドにも同様にファスナー付きポケットを採用しました。ポケットジップには目立ちづらいコンシールファスナーを採用することでシンプルなシルエットに仕立てました。



SmockとTrack Pants、トップスとボトムでのセットアップ着用も可能です。









【製品概要】





製品名:PLAY Stretch Track Pants







裾にはサイドジップを採用し、靴を履いたままでの着脱が可能に。また、ROOT CO.のアウトドアパンツでは定番のギアループや8つのポケットを搭載し、使いやすさを強化しています。ウエストはゴム仕様のイージーパンツタイプ。

販売価格:12,650円(税込)

カラー:ブラック/カーキ

サイズ:S/M/L/XL

ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/pants/pst-443

ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/pst-443/

ROOT CO.Amazonストア:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BV2DRLBK

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/play/item/pst-443/





製品名:PLAY Stretch Smock







フロントポケットの他、左右サイドポケットを追加した4ポケットのプルオーバー。ポケットには目立ちづらいコンシールファスナーを採用しシンプルなデザインに。身頃裾のドローコードでシルエットの調整も可能。

販売価格:12,650円(税込)

カラー:ブラック/カーキ

サイズ:S/M/L/XL

ROOT CO. ONLINE SHOP:https://www.rootco-shop.jp/c/item/apparel/tops/pss-44

ROOT CO.楽天市場店:https://item.rakuten.co.jp/rootco/pss-44/

ROOT CO.Amazonストア:http://www.amazon.co.jp/dp/B0BTYXYBGL

ROOT CO.公式HP:https://root-co.net/play/item/pss-44/





●PLAYシリーズ

「あらゆる場所で楽しむ。」をテーマにした、アパレルや、多機能性をメインとしたギアアクセサリーを展開しているシリーズです。



ROOT CO. プロダクト一覧 ⇒ http://root-co.net/products/

ROOT CO. プロダクト PLAYシリーズ一覧 ⇒ https://root-co.net/play/





【ROOT CO.(ルートコー)について】





自然の中での体験をより深く拡げ、更に豊かな体験へとしていきたい」、そうしたテーマの元に生まれたMOBILE GEAR BRAND「ROOT CO.」。自然の中でも都会でも、様々な環境で快適に使用できる商品を企画・デザインし、神奈川県箱根から発信しています。

ROOT CO. 公式サイト ⇒ https://root-co.net/

ROOT CO. ONLINE SHOP ⇒ https://www.rootco-shop.jp/





【ROOT株式会社 概要】

会社名 : ROOT株式会社

設立 : 2016年8月

代表者 : 代表取締役 三尋木 準

所在地 : 神奈川県足柄下郡箱根町湯本192-8 ROOT CO. HAKONE BASE

事業内容 : アウトドアモバイルアクセサリー及び雑貨・ウェアの販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-14:16)