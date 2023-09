[マネックス・アセットマネジメント株式会社]

~2024年よりNISA制度に対応~



マネックス・アセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:萬代克樹、以下「マネックス・アセットマネジメント」)は、パフォーマンスNo.1†のおまかせ資産運用「ON COMPASS(オンコンパス)」がサービス開始から7周年を迎えたことを記念し、9月19日(火)よりインフォグラフィックス「~数字で振り返るON COMPASS~」を公開しました。

また、ON COMPASSが2024年よりNISA制度に対応することをお知らせします。





7周年メインビジュアル







†:出典: 金融庁 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」≪https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html≫2022年末(4)ファンドラップ関連(4-c)「ファンドラップ(SMAを含む)の『費用控除』平均パフォーマンス」内、3年リターン、5年リターンの順位。



ON COMPASSのこれまでの成長を振り返るインフォグラフィックス





7周年を記念して、おまかせ資産運用ON COMPASSのこれまでの成長を振り返るインフォグラフィックスをON COMPASSマガジンページにて公開いたしました。

マガジンページでは、ON COMPASSの運用力に対する評価や運用資産残高の推移、お客さまの契約状況など、これまでの成長を振り返りON COMPASSの現在についてご紹介しております。









インフォグラフィックス「数字で振り返るON COMPASS」

7周年記念ON COMPASSマガジンページ:https://magazine.on-compass.com/post-2812/



*1:「ファンドラップ(SMAを含む)の『費用控除後』平均パフォーマンス」でON COMPASSが3年リターンで

6.3%(年率)、5年リターンで4.6%(年率)で第1位を獲得。

*2: 2017年~2022年は8月末時点の運用資産残高。2023年は7月末時点の運用資産残高。(小数点以下第二位を四捨五入)

*3: 2023年7月末時点。運用残高がある契約のうち、運用損益が+になっている契約の割合(小数点以下第二位を四捨五入)

*4: 2023年7月末時点。終了予定が5年以上先の契約の割合

*5: 2023年7月末時点。契約期間が3年以上で運用終了した顧客のうちプラン通りに入金が無い契約や途中で一部解約や解約を

した契約を除く。

※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。



NISA対応について





かねて、皆さまからON COMPASSでもNISA制度を利用したいとのお声をいただいておりましたが、2024年1月の制度改正に合わせ、NISA制度が利用できるよう対応いたします。

なお、ON COMPASSのNISA対応方針や対応時期につきましては、提携金融機関により異なります。





ON COMPASSの主な特長





1.運用は専門家におまかせ

初めに資産運用プランを立て、運用を開始します。運用はお客さまに代わりマネックス・アセットマネジメントが行うため、売買の手間や日々のメンテナンスは一切不要です。



2.リスク管理に徹した分散投資

高度な金融工学に基づいた独自の運用モデルによる資産配分でグローバル分散投資を行い、リスクをコントロールします。実質的な投資対象は、国内外のETF(上場投資信託)で約80ヵ国、約40,000銘柄*6に投資を行います。

*6: ETFを通じて実質的に投資されます。投資対象の見直し等により、投資対象国・地域は変化する場合があります。



3.あなただけのプランニングが簡単に

質問に答えるだけで、最適な運用戦略と無理のないプランで資産運用をはじめることができます。最低投資金額は1,000円からで、積立投資や引き出しながらの運用も可能です。



4.低水準*7の手数料

手数料は運用資産残高に対して年率 1.0075%(税込)*8程度。最終投資対象のETFの経費0.1%程度(概算)を含んだ費用です。申込手数料や売買手数料、解約手数料などは一切不要。ライフプランに合わせて柔軟に変更が可能です。

*7 主要オンライン型ファンドラップサービスと比較。各社発表資料よりマネックス・アセットマネジメント調べ。2023 年7 月末時点。

*8 手数料には、投資一任契約に係る報酬、組入れ投資信託の信託報酬、および投資するETF の経費を含み、

監査費用、組入有価証券の売買委託手数料などは含みません。



ON COMPASSウェブサイト:https://on-compass.com/



リスクと手数料

https://on-compass.com/cost-risk



会社概要

会社名 : マネックス・アセットマネジメント株式会社

代表者 : 代表取締役社長 萬代 克樹

設立 : 2015年8月

所在地 : 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル26階

資本金 : 14億円

URL : https://www.monex-am.co.jp/

事業内容:

・個人向け投資一任運用サービスの運営

・個人投資家向け公募投資信託の設定、運用

・機関投資家等向け私募投資信託の設定、運用



