BROSH ALL WASH 3in1日本のバーバーカルチャーを引率する「MR.BROTHERS CUT CLUB」と「BARBER SHOP APACHE」が 発信するポマード ブランドBROSHから初の髪、顔、身体、全てを洗えるAll in Oneの全身洗浄料が登場









世界22カ国で展開するのポマードブランドBROSH (ブロッシュ)より、初のシャンプー、洗顔料、ボディソープを兼ね備えた3 IN 1ウォッシュを発売します。ブロッシュは新進気鋭のバーバーショップ MR.BROTHERS CUT CLUB (ミスターブラザーズカットクラブ)、

レジェンドとして業界に君臨する BARBER SHOP APACHE(バーバーショッ プアパッシュ )の両店がコラボレーションし造り上げたポマードブランド。日本から世界へをモットーに日本製の高品質ポマードプロデュースしています。

BROSH ALL WASH 3in1は、女性より多くの皮脂が出るのに水分は少なめの男性の頭皮やお肌を守る保湿成分を配合し、

植物やアミノ酸由来の洗浄成分でつくられた弱酸性の全身洗浄料です。髪やお肌を過度に脱脂しないマイルド処方なので、頭髪・肌にうるおいを残しながらやさしく洗えます。キシミ感なく頭髪を洗え、かつ、ヌルつき感なくお顔や肌も洗える、絶妙なバランスでつくられた嬉しいアイテムです。キメ細かいクリーミーな泡立ちで、必要なうるおいは奪わず、汚れや不要な角質をスッキリと落としてくれます。さっぱりするのに、お肌はつっぱらない、満足の行く洗い上がりです。

また、 BROSH ALL WASH 3in1は、CBD(カンナビジオール)を含有するアサ種子エキス&アサ種子油(保湿成分)を配合しています。

CBDの他に、様々なカンナビノイドやテルペン、フラボノイドを含んでいます。乾燥や肌あれから保護し健やかに保ちます。自然なバランスを整えることで、お肌のケアや髪のケアに最適です。THC(テトラヒドロカンナビノール)フリーの注目美容成分です。



2022年11月2日~15日で開催中のBROSH 伊勢丹POP UP STOREにて先行発売中、2022年11月11日(金)より、

BROSH OFFICIAL ONLINE STORE (http://brosh.jp/) 、Mr Brothers Cut Club全店舗、

全国BROSH取り扱い店舗にて発売スタートです。



【 BROSH / ブロッシュ 】 新進気鋭のバーバーショップ MR.BROTHERS CUT CLUB とレジェンドとして業界に君臨するBARBER SHOP APACHEの両店がコラボレーションし造り上げたポマード。“BROSH POMADE”日本人の髪質でもしっかりと抑えつけられる強いホールド力を実現し、手に取って伸ばす際も煩わしさのない伸びの良さ、髪へ塗布した後もべたつかない、 水性なのでシャンプーで簡単に洗い流せるという、操作性の高さを兼ね備えた高品質ポマード。2017年設立。現在は全世界22カ国で展開している。 URL :http://brosh.jp IG: @brosh.jp

【MR.BROTHERS CUT CLUB/ミスターブラザーズカットクラブ】 2015年、東京・原宿店に1号店がオープン。オープン直後から人気を博し、日本のみならず世界中から客足の途絶えない、日本を代表するバーバーショップ。オープン当初から クラシカルバーバーのヘアスタイルの提案を基軸とし、様々なカルチャーを愛する男たちの社交場として確固たる地位を築き上げてきた。現在は東京・原宿に2店舗、東京・中目黒と 大阪・南堀江にも店舗を構え、大阪中崎町店は5店舗目となる。

URL: http://mr-brothers-cutclub.com/ IG: @mr.brothers_cutclub









ITEM INFORMATION

商品名: BROSH ALLWASH

発売日: 2022年11月11日(金) ※11月2日~15日伊勢丹POP UPにて先行発売中

金額: ¥2,970(税込)

内容量:400ml

販売店舗:BROSH OFFICIAL ONLINE STORE (http://brosh.jp/) 、Mr Brothers Cut Club全店舗、 全国BROSH取り扱い店舗



製品特徴:

頭髪 植物性コンディショニング成分※1配合なので、シャンプー時のキシミ感が少なく、無理なく洗えます。余分な皮脂や汗、 毛穴の汚れをスッキリと洗い落とし、ハリとコシのあるしなやかな髪に洗いあげます。 (本品の後、トリートメントをご使用になっても問題ございません。) ※1 ポリクオタニウム-7 (コンディショニング成分)



お顔 皮脂量は多いのに水分量が少ない男性に対応した処方です。肌に必要なうるおいは残したまま、テカリやべたつきの 原因となる皮脂を落とすので、すっきり洗い上がるのにつっぱらず、カサつきません。



身体 キメ細かなクリーミーな泡がやさしく全身を包み込み、ベタつく汗や皮脂をしっかり洗い流します。肌のうるおいを守りながら、 みずみずしく弾力のあるなめらか肌に洗い上げます。すすぎ時のヌルつきも少なく、お風呂上りもつっぱりません。



