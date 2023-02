[テクマトリックス株式会社]

テクマトリックス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:由利 孝、以下「テクマトリックス」)は、パロアルトネットワークス社の 2022 JAPAN Distribution Partner of the Year を受賞したことを発表いたします。





本賞は Palo Alto Networks PARTNER SUMMIT AT IGNITE 22 において発表されたもので、過去12か月間に以下の分野にて国内で最も優れた実績をあげたパロアルトネットワークスのディストリビューターに与えられるものです。テクマトリックスは、5年連続の受賞となりました。





パフォーマンス:パートナー企業が開始した販売見込みや構築したパイプライン、革新的な新サービス、新規顧客の純増を評価

イネーブルメント:パロアルトネットワークスの技術、販売、販売前後のトレーニングおよび認定を受けた数を評価

エンゲージメント:パロアルトネットワークスおよびお客様との優れた連携を評価





5年連続受賞についての記事はこちらよりご確認いただけます。

https://it-infra.techmatrix.jp/paloalto-award



テクマトリックスは、パロアルトネットワークス社の日本法人が設立された2009年より同社製品の販売を開始しており、多数のパートナー様と協業し、多くのお客様にパロアルトネットワークス製品をご提供しております。

テクマトリックスでは、独自の SOC サービスにより、販売・構築・保守に加えてお客様の運用まで支援させていただきます。また、製品毎の組織編制により、販売からサポートまでを一貫してパロアルトネットワークス製品のスペシャリストが支援しているため、安心してお任せいただくことが可能です。



パロアルトネットワークスの主要ディストリビューターとして、テクマトリックスは、今後もお客様と強固なリレーションシップを築きつつ、最適なサービス、ナレッジやアドバイスをご提供し続けます。









パロアルトネットワークス、エコシステムズ担当シニアバイスプレジデント、ドン・ジョーンズ (Don Jones) 氏から、次のようなコメントをいただいております。「パートナーの皆様とは、昨日より安全で安心な世界を築くという弊社のビジョンを共有しています。」また、「組織がより簡単に、より自信を持って、そしてより安全に変革するためには、これまで以上に、信頼できるパートナーとのエコシステムが不可欠です。この度、テクマトリックス様を JAPAN Distribution Partner of the Year として表彰させていただくことを喜ばしく思います、顧客の皆様がより強固なセキュリティを達成できるよう、共に継続的に取り組んでいくことを楽しみにしています。」



テクマトリックスおよび関連するパロアルトネットワークス製品については、以下をご覧ください。

https://www.techmatrix.co.jp/product/paloalto/index.html

また、パロアルトネットワークスの詳細はこちらよりご確認いただけます。

https://www.paloaltonetworks.jp



■テクマトリックス株式会社について

テクマトリックス(東証プライム:3762)は、最先端の情報基盤技術のインテグレーションを提供する「情報基盤事業」、患者と医師、家族と地域社会を結ぶ医療環境づくりを目指す「医療システム事業」、蓄積されたノウハウを実装したアプリケーションの提供により顧客の課題解決を実現する「アプリケーション・サービス事業」の3事業を展開し、顧客企業のビジネスモデル変革と競争力の強化をサポートしています。















*本原稿に記載されている社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。



