12/20配信スタートの「草花」にてメジャーデビュー



株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:植田勝教、以下「ビクター」)は、2021年に設立10周年を迎えたビクター内レーベルであるカラフルレコーズが次世代アーティストの発掘を目的とした主催オーディション「COLOURFUL AUDUTION」を開催し、総勢1,500組の中からグランプリアーティストに穂ノ佳(読み:ホノカ)が決定、12/20(水)に配信リリースされる「草花」にてビクター・カラフルレコーズよりメジャーデビューすることを発表いたしました。



【カラフルレコーズ公式サイト】 https://www.jvcmusic.co.jp/colourful/







穂ノ佳は輪郭が淡く儚げでありながら芯を感じる美しいボーカル、様々なジャンルの壁を融解させたエクスペリメンタルで鮮烈なサウンドを普遍的なポップミュージックとしてまとめ上げる非凡な感性が魅力の21歳です。自身の活動の他にもpeanuts buttersのサポートボーカルとしての客演参加などシーンに捉われない活躍を見せているシンガーソングライターです。



「COLOURFUL AUDUTION」は審査員として漫画家・浅野いにお氏、映画監督・奥山大史氏、TVプロデューサーの藤井健太郎氏など多種多様な顔ぶれが参加し話題となったオーディションで、穂ノ佳は総勢1,500組の中からグランプリアーティストとして選出されました。



12月20日(水)にビクター・カラフルレコーズより配信リリースされる「草花」は穂ノ佳が作詞・作曲・編曲の全てを担当した一曲です。幾重にもレイヤーされたビートトラック、目まぐるしく移り変わっていく展開、穂ノ佳の倍音を多分に含んだ美しいボーカルが際立つ楽曲に仕上がっています。Mixは藤井風やOfficial髭男dismなどヒットチャートを席巻する様々なアーティストを手がける小森雅仁氏、マスタリングは山崎翼氏が担当し、配信ジャケットは気鋭のグラフィックアーティストUESATSU氏が書き下ろした作品となっています。



12月22日(金)にはTOKIO TOKYOにて自主企画ライブ“穂ノ佳 presents 『蕾』”が開催されます。バンダイナムコミュージックライブ内にプライベートレーベル・akogare recordsを設立し注目を集めているアーティスト”mekakushe”とのツーマンライブとなります。また12月29日(金)にはシーンで活躍する様々なアーティストを輩出してきたDJ・ライブパーティーNew Action!への出演も決定しています。



今後の穂ノ佳の活躍にどうぞご期待ください。



PROFILE





穂ノ佳(ホノカ)

シンガーソングライター。

輪郭が淡く儚げでありながら芯を感じる美しいボーカル、様々なジャンルの壁を融解させたエクスペリメンタルで鮮烈なサウンドを普遍的なポップミュージックとしてまとめ上げる非凡な感性が魅力の21歳。

2021年よりSound Cloudで活動を開始し、2022年12月14日に1st EP「心に温室」をリリース。同年開催されていたVictor Entertainment / Colourful Recordsの10周年記念オーディションでグランプリを獲得し注目を集める。

2023年4月に君島大空(独奏)、幽体コミュニケーションズを招いた初の自主企画を開催し、即完させる。

自身の活動の他にもpeanuts buttersのサポートボーカルとしての客演参加などシーンに捉われない活躍を見せている。



リリース情報





Major 1st Single「草花」

発売日:2023/12/20(水)



自主企画ライブ情報





穂ノ佳 presents 『蕾』

日時:2023.12.22.(金) OPEN: 18:30 / START: 19:00

会場:渋谷TOKIO TOKYO

出演アーティスト:穂ノ佳(band set), mekakushe(band set)

チケット代:adv. 3,300yen + 1DRINK, door.3,800yen + 1DRINK

チケット購入リンク:https://eplus.jp/hono_ka/



出演ライブ情報





New Action! × futures presents “Go to the new future!”

日時:2023.12.29(金) open/start 16:00

会場:新宿MARZ ⇔ 新宿Marble (2店舗往来自由)

チケット代:adv. ¥3,000(1D別), door. ¥3,500(1D別)

※学生証を提示すると¥500割引

※当日の受付(リストバンド交換)はMARZで一括で行います

チケット情報:https://new-action.daa.jp/



INFORMATION





YouTube channel: https://www.youtube.com/@hhnokaa

Instagram: https://www.instagram.com/hhnokaa

X: https://x.com/hhnokaa



