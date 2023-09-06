革新的な機能性粘着製品の開発動向を1冊にまとめた専門書が、普…
［株式会社シーエムシー出版］
『機能性粘着製品の開発と応用《普及版》』（監修：地畑健吉）2023年9月7日に発売
ファインケミカル関連の技術・市場動向レポート発行やセミナー開催を行う、株式会社シーエムシー出版（本社：東京都千代田区、代表：辻賢司）は、書籍『機能性粘着製品の開発と応用《普及版》（監修：地畑健吉）』を2023年9月7日に発刊いたします。定価は税込4,290円（本体価格3,900円＋税）で、当社ECサイトおよび全国の書店でご注文を受け付けております。目次などの詳細については以下の当社サイトをご覧ください。こちらの商品は弊社電子書籍専用販売サイト「CMCeBook」にて電子版(DL版)も販売しております。
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9178
監修：地畑健吉
発行日：2023年9月7日
体裁：B5判、258頁
ISBNコード：978-4-7813-1704-5
価格(税込)： 4,290円
※普及版とは、初版の発行から時間が経過しておりますので、お求め易い価格にてご提供している書籍になります。
著者（所属表記は2016年当時のものです。）
地畑健吉 接着コンサルタント
馬場俊一郎 東洋紡(株)
橋本貞治 日本ゼオン(株)
河野和浩 大塚化学(株)
纐纈明美 東亞合成(株)
中村昭宏 東レ・ダウコーニング(株)
櫻井良寛 荒川化学工業(株)
河野雅和 ハリマ化成(株)
林益史 藤森工業(株)
宮内康次 (株)UBE科学分析センター
小田純久 サイデン化学(株)
戸高勝則 (株)寺岡製作所
市川功 リンテック(株)
杉崎俊夫 リンテック(株)
小林真盛 リンテック(株)
ほか 計27名
目次
【総論編】
第1章 機能性粘着剤の開発動向
【材料編】
第2章 ポリエステル合成紙
第3章 ゴム系粘着剤
第4章 リビングラジカル重合を用いたアクリル系粘着剤
第5章 アクリル系粘着剤
第6章 シリコーン系粘着剤
第7章 超淡色粘着付与樹脂
第8章 環境対応型ロジン系粘着付与剤樹脂エマルション
第9章 剥離フィルム
第10章 粘・接着材料の最新分析
【粘着製品編】
第11章 機能性粘着剤の開発
第12章 エレクトロニクス関連粘着製品
第13章 半導体部品組立用粘接着テープ
第14章 機能性粘着剤とテープ、ラベル
第15章 家庭用粘着製品
第16章 医療用粘着製品
【話題製品編】
第17章 光学部材用粘着剤の開発と動向
第18章 医療用シリコーン系粘着製品
第19章 UV硬化型粘着剤の接着制御メカニズムと評価法および応用展開
第20章 無溶剤弾性粘着剤
第21章 異種材接合に用いる接着フィルム
第22章 再剥離可能な粘着テープ
第23章 分子勾配膜テープと反応系 ―粘着技術の特徴と用途開発―
第24章 熱対策粘着テープ-熱伝導性、熱放射性、遮熱性、断熱性をもつ粘着テープ-
★商品詳細はコチラから★
https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=9178
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/06-18:46）
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