[株式会社オレコン]

『Promoting Ethical Product Design: Rejecting Dark Patterns for a User-Centric Onboarding Experience』



デジタルマーケティングや中小企業の支援事業を行う株式会社オレコン(https://orecon.co.jp/)(本社:東京都港区、代表取締役:山本 琢磨)は、12月5日(火)に当社が運営するダークパターン(https://darkpatterns.jp/)において、Rohit Verma氏とタイアップを行い、記事の翻訳を実施いたしました。





■『エシカルデザインの実践~ユーザー中心の顧客体験のためにダークパターンを排除する~』:https://bit.ly/417qTWU







『Promoting Ethical Product Design: Rejecting Dark Patterns for a User-Centric Onboarding Experience』の翻訳に至った経緯





darkpatterns.jpはダークパターンの使用による短期的な利益よりも、ユーザーのニーズや信頼、長期的な満足を得ることの方が重要であると考えています。著者であるRohit Verma氏の記事では、この考えの下、ダークパターンやまたその弊害について記載しており、この記事を翻訳することによって、日本のユーザーに理解を深めていただく目的でこの度、実施されました。



■今回翻訳を実施された『Promoting Ethical Product Design: Rejecting Dark Patterns for a User-Centric Onboarding Experience』の概要



1.ダークパターンを理解する

⇒代表的な例とともにダークパターンについて記載

2.ダークパターンの落とし穴

⇒ダークパターンを行うことによって生じる可能性のあるマイナス面について記載

3.エシカルデザインの推進

⇒エシカルデザイン(倫理的なデザイン)を実施することの意味とその戦略について記載



■詳しい内容:https://bit.ly/417qTWU



Rohit Verma









著者のRohit Verma氏は製品、テクノロジー、戦略、スタートアップ、フィンテック、Eコマースに関心を持っている、AngelOneシニアプロダクトマネージャーです。

今回、「Promoting Ethical Product Design: Rejecting Dark Patterns for a User-Centric Onboarding Experience」(https://bootcamp.uxdesign.cc/promoting-ethical-product-design-rejecting-dark-patterns-for-a-user-centric-onboarding-experience-66e28bdc1d3a)を、Rohit Verma氏の許可を得て、翻訳転載を実施。



ダークパターンについて学ぶ





株式会社オレコンが運営する『 darkpatterns.jp』は、事例紹介、リーク募集、議論、問題提起を行うことで、消費者のリテラシーや理解を深め、被害者の減少に繋げることで「脱ダークパターンを加速させる」ことを目指しています。

またダークパターンを防ぐノウハウや最新事例を定期的に配信。メールマガジンにて無料で学ぶことも可能となっています。



最新情報の配信:https://bit.ly/3sUCbRT















◇関連ページ

・ダークパターン:https://darkpatterns.jp/

・今回翻訳ページ:https://bit.ly/417qTWU

・ユーザーエクスペリエンス(UX)の悩みの種であるダークパターンについて翻訳記事を公開:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000113503.html

・【ダークパターン】携帯ゲームアプリのダークパターンについて公開:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000113503.html

・プライバシーにおけるダークパターンについて公開:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000113503.html

・UXのダークサイド:欺瞞的なデザインパターンを暴く(Ritesh Tiwari氏とタイアップ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000113503.html

・オレコン広報ページ:https://orecon.co.jp/news/

・プレスキット:https://orecon.co.jp/presskit/



【会社概要】

社名 : 株式会社オレコン

代表者 : 代表取締役 山本 琢磨(ヤマモト タクマ)

所在地 : 〒107-0051 東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー4F

設立 : 2013年4月

事業内容: グループの経営統括・管理、マーケティング事業、

トレーニング事業、投資育成事業

資本金 : 1,100万円

URL : https://orecon.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)