株式会社PANDASTUDIO.TV(本社:東京都中央区日本橋浜町2-62-6、代表取締役:西村正宏https://www.pandastudio.tv/)は、Blackmagic Design ATEM 4 M/E Constellation 4K のレンタルを開始した。





レンタル価格は、33,000円 /日 となる。





製品概要

ATEM 4 M/E Constellation 4Kは、高機能な4 M/E Ultra HDライブプロダクションスイッチャー。フォーマット変換機能を搭載した40個の12G-SDI入力、24個の12G-SDI Aux出力、4つのDVE、16個のATEM Advanced Chroma Keyer、4つのメディアプレーヤー、4つの独立したUltra HDマルチビューア、2つのSuperSourceプロセッサーなどを搭載しています。トークバック機能に加え、EQおよびダイナミクスに対応した156チャンネルのプロ仕様Fairlightオーディオミキサーも内蔵。



レンタル方法

以下のURLより申し込みで、レンタルが可能

Blackmagic Design ATEM 4 M/E Constellation 4K

https://rental.pandastudio.tv/item/ATEM-4-ME-Constellation-4K/



【会社概要】

会社名 :株式会社PANDASTUDIO.TV

英訳名 : PANDASTUDIO.TV INC.

本社所在地 〒103-0007東京都中央区日本橋浜町2-62-6日本橋浜町Kビル

代表者:西村 正宏



