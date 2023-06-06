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【埼玉県】埼玉県医療的ケア児等支援センターの「地域センター」を3か所増設します

［埼玉県］

令和5年6月8日から、医療的ケア児等とその御家族からの相談窓口となる地域センターを新たに3か所開設します。
県センターと既存のセンターを含めて計4か所の地域センターが、市町村や支援機関と連携し、医療的ケア児が地域で安心して生活できるよう支援します。


知事会見はこちらから御覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20230606.html



1 新たに開設する地域センター （担当地域は、以下地図のとおり）

（1）地域センター カリヨンの杜（さいたま市）
電話：048-797-6671（令和5年6月8日から）
E-mail：ikea-carillon@ohfukai.jp
運営：社会福祉法人桜楓会 医療型障害児入所施設カリヨンの杜
担当地域：さいたま市・川口市・蕨市・戸田市

（2）地域センター たいよう（熊谷市）
電話：0493-39-1114（令和5年6月8日から）
E-mail：ty-soudan@seifu-kai.or.jp
運営：社会福祉法人清風会
福祉医療センター太陽の園
担当地域：熊谷市・行田市・本庄市・東松山市など

（３）地域センター ともに（春日部市）
電話：048-748-5059（令和5年6月8日から）
E-mail：t.tomoni@tomonifukushikai.or.jp
運営：社会福祉法人ともに福祉会　障害児（者）生活支援ルームともに
担当地域：春日部市・草加市・越谷市・久喜市など

2 担当地域を変更する地域センター
令和5年6月7日までは、全県域からの相談をこちらでお受けします。
（1）地域センター かけはし（川越市）
電話：049-225-5770
E-mail：ikea-center@karugamo.or.jp
運営：社会福祉法人埼玉医大福祉会 カルガモの家
担当地域：川越市・秩父市・所沢市・上尾市など

3 業務内容など
（1）業務内容
医療的ケア児等とその御家族、市町村及び支援機関からの相談・助言、情報提供、家族支援などを行います。
（2）開設時間
月曜日～金曜日 午前9時から午後5時まで（土日・祝日・年末年始を除く）
（3）相談方法
電話、メール
（4）対象者
埼玉県内に在住の医療的ケア児者及びその家族

4 問合せ先
埼玉県医療的ケア児等支援センター
（福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当）
さいたま市中央区新都心1-2　埼玉県発達障害総合支援センター内
電話：048-857-1001
E-mail：a3300-21@pref.saitama.lg.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/06-20:16）

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