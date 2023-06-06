［埼玉県］

令和5年6月8日から、医療的ケア児等とその御家族からの相談窓口となる地域センターを新たに3か所開設します。

県センターと既存のセンターを含めて計4か所の地域センターが、市町村や支援機関と連携し、医療的ケア児が地域で安心して生活できるよう支援します。





知事会見はこちらから御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20230606.html







1 新たに開設する地域センター （担当地域は、以下地図のとおり）



（1）地域センター カリヨンの杜（さいたま市）

電話：048-797-6671（令和5年6月8日から）

E-mail：ikea-carillon@ohfukai.jp

運営：社会福祉法人桜楓会 医療型障害児入所施設カリヨンの杜

担当地域：さいたま市・川口市・蕨市・戸田市



（2）地域センター たいよう（熊谷市）

電話：0493-39-1114（令和5年6月8日から）

E-mail：ty-soudan@seifu-kai.or.jp

運営：社会福祉法人清風会

福祉医療センター太陽の園

担当地域：熊谷市・行田市・本庄市・東松山市など



（３）地域センター ともに（春日部市）

電話：048-748-5059（令和5年6月8日から）

E-mail：t.tomoni@tomonifukushikai.or.jp

運営：社会福祉法人ともに福祉会 障害児（者）生活支援ルームともに

担当地域：春日部市・草加市・越谷市・久喜市など



2 担当地域を変更する地域センター

令和5年6月7日までは、全県域からの相談をこちらでお受けします。

（1）地域センター かけはし（川越市）

電話：049-225-5770

E-mail：ikea-center@karugamo.or.jp

運営：社会福祉法人埼玉医大福祉会 カルガモの家

担当地域：川越市・秩父市・所沢市・上尾市など



3 業務内容など

（1）業務内容

医療的ケア児等とその御家族、市町村及び支援機関からの相談・助言、情報提供、家族支援などを行います。

（2）開設時間

月曜日～金曜日 午前9時から午後5時まで（土日・祝日・年末年始を除く）

（3）相談方法

電話、メール

（4）対象者

埼玉県内に在住の医療的ケア児者及びその家族



4 問合せ先

埼玉県医療的ケア児等支援センター

（福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当）

さいたま市中央区新都心1-2 埼玉県発達障害総合支援センター内

電話：048-857-1001

E-mail：a3300-21@pref.saitama.lg.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/06-20:16）