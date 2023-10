[総合近江牛商社]

to the next public stage~新しいステージ~



食肉卸事業を提供する株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県栗東市/代表取締役社長:西野 立寛)は2024年1月9日(火)に栗東芸術文化会館SAKIRA(さきら)にて2024年度経営方針発表会を開催することを決定いたしました。来賓講演には「月刊食堂」 編集長の通山茂之氏や当日までシークレットのスポーツ選手のご登壇も予定しております。







開催概要





日時:2024年 1月 9日(火曜日) 12時開幕

場所:栗東芸術文化会館 さきら

〒520-3031 滋賀県栗東市綣2丁目1-28



代表取締役社長・西野 立寛による2023年度の全体の事業結果報告および2024年度経営方針、各事業部の2023年度事業結果報告および2024年度経営方針、優秀社員の表彰などを行う予定です。

また来賓講演には「月刊食堂」 編集長の通山茂之氏や当日までシークレットのスポーツ選手のご登壇も予定しております。

※詳しいタイムスケジュールは、下記にご用意しております申込フォームをご確認ください。



テーマ





昨年テーマ:強いローカルチェーン&地域密着スポーツマーケティング

今年テーマ:組織規定と運用乖離の防止

3ヵ年テーマ:新しいステージ(to the next public stage)



申込方法







他社様の見学も受け付けていますので、ご参加希望の企業様がございましたら

2023年12月27日までに下記の申込フォームへご回答をお願いいたします。



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5ZLiRKjeVcjVNRF7JJ12L4Ts--H-qWNtHhW-877L2gS-jGg/viewform



昨年度の経営方針発表会







2023年1月10日に行われた第4期経営方針発表会では代表取締役社長の西野の講和から始まり、元サッカー日本代表の乾選手や、株式会社nadeshicoの細川社長にもご登壇いただき、延べ100名を超える人数にて開催させていただきました。また毎年恒例の社員表彰式では、ルーキー賞、年間最優秀純利益大賞、2022年の年間MVPの3つのカテゴリで表彰式を実施致しました。





会社情報





会社情報社名:株式会社総合近江牛商社

代表取締役 : 西野 立寛

本社 : 〒520-3031 滋賀県栗東市綣5-2-25

事業内容 : 外食事業、フランチャイズ事業、食肉卸・食肉加工事業、輸出業、中食事業、観光事業

ウェブサイト :https://omigyucorp.co.jp/





