開催期間:2024年1月13日(土)~2月25日(日)



福岡市西区姪浜で街づくり、ものづくり、医療介護、教育、レジャー等のビジネスを展開する株式会社サワライズ(本社:福岡県福岡市西区、代表取締役:柴田 耕治、以下「サワライズ」)が運営するインテリアショップ「fremtiden(フラムティーデン)」が、福岡三越にて、2024年1月13(土)~2月25日(日)の期間で、POP UP STOREを開催します。







fremtidenが福岡三越にて、POP UP STOREを開催いたします。

fremtidenは、「めぐる、めぐる。LIFE PATH-100年先に繋がる暮らし」をコンセプトに、家具をはじめインテリア小物、ライフスタイルを彩る器やタオルなどを幅広く取り扱っております。

出店期間中は、デザイン性、機能性、高いクラフトマンシップを感じる北欧家具を中心に、有田焼やフレグランスを展開します。

なお、2024年1月13日(土)~1月21日(日)まで岩田屋本店・福岡三越で同時開催されるプライムサイト(家具インテリアフェア)に参加いたします。

ぜひこの機会にご来店ください。



・場所 福岡三越6F プロモーションスペース

(福岡県福岡市中央区天神2丁目1-1)

・期間 2024年1月13日(土)~2月25日(日)

・営業時間 10:00~20:00 ※最終日18:00まで

・定休日 なし

・連絡先 fremtiden_con@sawarise.co.jp

※福岡三越の営業時間により変更の可能性がございます。

取り扱いブランド





「未来へとつなげることができた商品と、これから未来を作っていく商品」という考え方を軸に、商材やブランドを取り揃えています。



家具

Carl Hansen&Son、FREDERICIA、PPMoblerなど、世界的にも有名な北欧の家具ブランド。



雑貨

世界的インテリア見本市ミラノサローネで発表されて以来、日本だけでなく海外でも人気の高い百田陶園のブランド「1616/arita japan」をはじめ、「KITCHIBE」「WATANABE PILE」「bamford」などのブランド。



fremtiden概要





fremtidenは「どうぐ」にかかわるすべての人の「暮らし」を、100年先の未来へつなげるためにはどのような暮らし方をしていくか、どうぐに関わる人みなで考え暮らしに取り入れていくブランドです。どうぐができるまでには、たくさんの人をめぐります。暮らしは、過去・今・未来と長い時間をめぐります。

大切に使いたくなるどうぐを暮らしに取り入れることで生まれる、どうぐにかかわるすべての人の、めぐるめぐる暮らしの循環。これらを途絶えることなく続けていける仕組みをつくること。それが目指す100年先につながる暮らし。fremtidenはものに携わるすべての人たちが心豊かに過ごせる未来を作ることを目指しています。







サワライズについて







サワライズは、炭鉱事業の姪濱鑛業株式会社から始まり、1914年(大正3年)に創業、今年で109年目を迎える会社です。1950年には医療事業を開設、1962年には姪浜自動車教習所(現在の姪浜ドライビングスクール)を開設し、同年に炭鉱を閉山して以降は多角経営を強化しました。レジャー事業として小戸ゴルフセンターを開設、鉄鋼事業や介護事業など幅広く事業を展開しています。2020年にはリブランディングを行い、ロゴマークの刷新や企業スローガン「Rise Your Life.」を策定しました。さらに、2022年4月にはライフデザインセンターという新たな組織を設立し、これまでの医療/介護や教育といった社会のインフラを担う事業を活かしつつ、「充実感に満ちた暮らしづくり」を目指すべく、暮らしを豊かにする付加価値の創造・発掘として、飲食事業・インテリア事業・ヘアサロン事業を推し進めています。





<会社概要>

社名:株式会社サワライズ

設立:1914年12月1日

代表取締役:柴田 耕治

本社所在地:福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18



