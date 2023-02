[不二家]

株式会社不二家(本社:東京都文京区、社長:河村 宣行)は、2023年3月4日(土)、5日(日)に開催される、バスケットボールBリーグおよびB3リーグに所属するU15女子ユースを対象(※)とした大会「不二家 PRESENTS B.LEAGUE U15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP2023」に協賛いたします。本大会は、川崎ブレイブサンダースが主催、不二家が冠スポンサーとなります。

大会主催:川崎ブレイブサンダース様より

現在、BリーグおよびB3リーグに所属するクラブが運営するU15女子ユースカテゴリーにおいては男子と異なり公式の大会が存在せず、活動の場が限定されていることが課題となっていました。

川崎ブレイブサンダースは、クラブミッションである「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL~川崎からバスケの未来を~」の実現のために、U15女子ユースの試合機会の創出、チーム間の交流、U18カテゴリーに繋がる最後のステップアップの機会創出が必要であると考え、川崎ブレイブサンダース 地域振興・アカデミー事業部が主管となり本大会を開催する運びとなりました。BリーグおよびB3リーグに所属するU15女子ユースの大会開催は今回が初の試みとなり、本大会の開催に賛同いただいた9チームが参加いたします。



開催概要

◆大会名称

不二家 PRESENTS B.LEAGUE U15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP2023



◆主催

川崎ブレイブサンダース



◆協賛

株式会社不二家



◆開催期日

2023年3月4日(土)~5(日)



◆会場

星槎レイクアリーナ箱根

https://hakone-lakearena.com/map.html



◆出場チーム

9チームおよびオブザーブ参加3チーム

秋田ノーザンハピネッツ、福島ファイヤーボンズ、山形ワイヴァンズ、茨城ロボッツ

千葉ジェッツ、川崎ブレイブサンダース、三遠ネオフェニックス、越谷アルファーズ

立川ダイス

ミニドックス(オブザーブ参加・2022年全国U15バスケットボールゲームス ベスト16)

星槎国際湘南高校(オブザーブ参加・インターハイ2022出場)

アステム湘南AVENIR(オブザーブ参加・第3回神奈川県U15バスケットボール選手権大会2022 ベスト16)



◆配信

■主催・協賛 代表コメント



株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 代表取締役社長 元沢 伸夫 様





この度、U15女子ユースの大会が誕生したこと、大変嬉しく思います。

現在、日本においてバスケットボール人気は急成長しておりますが、まだまだ気軽に練習できるゴールが足りなかったり、実力を試す大会が少なかったりと、環境面における課題は多々あります。

その中で、本大会を企画立案してくれた川崎ブレイブサンダースのスタッフたち、整備されていない初めての大会にも関わらず、快くご支援をいただいた不二家様、何とか大会を実現しようと協力いただいたBリーグや他クラブの関係者の皆さま、この大会に関わる全ての皆さまに対して、クラブを代表して厚く御礼申し上げます。ご尽力いただきありがとうございました。

必ずや素晴らしい大会になると確信しております。選手の皆さんには、思う存分プレーして、全てを出し切っていただきたいです。そして何よりも楽しんでいただければ幸いです。

川崎ブレイブサンダースのミッションである「MAKE THE FUTURE OF BASKETBALL」を胸に、これからもバスケを文化に、バスケの未来を創ることにチャレンジして参ります。



株式会社不二家 代表取締役社長 河村 宣行





「B.LEAGUE U15 WOMEN’S CHAMPIONSHIP 2023」記念すべき第1回大会をサポートさせていただけることを大変光栄に思います。私たち不二家は、お客様の笑顔のなかにありたいと常に考えています。U15女子ユースカテゴリーで研鑽を重ねる選手の皆さんが、日々コツコツと積み上げてきた練習の成果を発揮する場として本大会が開催され、そのお手伝いができることは当社としても大変な喜びです。

この大会で生まれるのは、笑顔だけでなく悔し涙もあるかもしれません。しかし、コートでボールを追いかけ、仲間とともに汗を流し、がむしゃらに練習に励む10代 の日々はきっと、一生忘れられない宝物になります。

この大会が、次世代を担う女子選手のステップアップのためのステージとして、輝かしい未来への第一歩となることを私たちも夢見ています。

選手の皆さんがどんな活躍を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。



ーーーーーーーーーーーーーーーーー

不二家ウェブサイト

