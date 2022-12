[株式会社ソーシャルPLUS]

2022年12月15日、Shopify(ショッピファイ)アプリ「CRM PLUS on LINE」(株式会社ソーシャルPLUS、所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)を、「シルクドリバー公式オンラインショップ」に導入した半年後の成果についてコメントを頂きました。



シルクドリバーでは、ポイントの使い忘れやそれによる顧客満足度の低下を防ぐためにもLINEを活用し、LINE連携会員には「連携時のポイント付与のお知らせ」「ポイントの残高通知」「今月で期限が切れるポイントのお知らせ」などをLINEで自動配信しています。これにより、LINEを活用した顧客体験の向上を実現し、これまで散見された月初や月末の売上の落ち込みが軽減されるなどの成果もあらわれています。



本事例は、ポイントプログラムを導入できるShopifyアプリ「どこポイ」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」、そしてワークフローの自動化アプリ「Shopify Flow」の連携活用で「LINE連携時のポイント付与から残高通知までを自動化」した初の公開事例です。







シルクドリバー公式オンラインショップ:https://silkderiver.com/

Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」:https://apps.shopify.com/socialplus?locale=ja



LINE連携時のポイント付与からポイント関連通知の配信まで、Shopifyアプリの組み合わせだけで自動化を実現



シルクドリバーでは、累計購入金額に応じたポイントプログラムを用意し、会員ステージに合わせて「ポイント付与率アップ」や「いつでも送料無料」などのサービスを提供しています。



画像引用:https://silkderiver.com/pages/membership-program



この度、LINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を導入し、LINEのID連携をトリガーにしたポイント付与やLINEでのお知らせメッセージ配信、月初のポイント残高通知、今月有効期限が切れるポイントの通知などを実現しました。



本施策は全てShopifyアプリの組み合わせのみで実現しています。



■実現に使用したShopifyアプリ





ポイントプログラム:どこポイ( https://apps.shopify.com/dokopoi?locale=ja )

LINE連携:CRM PLUS on LINE( https://apps.shopify.com/socialplus?locale=ja )

ワークフローの自動化:Shopify Flow( https://apps.shopify.com/flow?locale=ja )







ワークフローの自動化アプリ「Shopify Flow」で、LINE連携時のポイント付与とLINEでの通知を実現するイメージ( 画像引用:https://blog.socialplus.jp/shopify_line/shopify-flow-granting-points-and-notify-via-line/ )



CRM PLUS on LINE 導入コメント(シルクドリバー:絹川 絵里様)



シルクドリバーのお客様には美容業界のトレンドや新しいニュースに敏感に注目される方が多いため、InstagramやLINEなどのSNSを活用できるシステムを導入したく、LINE連携アプリ「CRM PLUS on LINE」を導入しました。



弊社が自信をもってお届けする商品の良さを、美容でお困りの方や、さらなる高みを目指している方々に的確に、スムーズに伝えるツールの一つとして役立っていると感じています。



LINEログインで新規会員登録を簡単に行えることや、LINEの通知メッセージ機能 ※1 を利用した購入・発送完了通知も、お客様からご好評のお声を頂いています。



CRM PLUS on LINE 導入コメント(ECサイト構築・運用担当 エスアンドティーパートナーズ:松本 順士様)



LINE公式アカウントのタブ型リッチメニューや、LINEで送るメッセージを柔軟にデザインできるFlexメッセージの活用で、利便性とブランドが求めるイメージを両立させることができ、お客様にも満足いただけていると感じています。特にイベント開催時には、リッチメニューからのサイトアクセスも多いです。



LINEでかご落ち通知ができる機能も活用しており、簡単な設定で売上損失のリカバリー効果を実感できています。導入・運用のサポート面でも、迅速かつ丁寧な回答をいただけるので安心して運用ができます。



売上という数字だけでははかれない潜在顧客が想像以上に多くいると感じているので、今後も細かなシナリオ配信やセグメント配信などより強化したいと考えています。



注釈

※1「LINE通知メッセージ」はLINE株式会社が提供する、企業からの利便性の高い通知を企業のLINE公式アカウントから受け取ることができる機能です。本機能の利用に同意することで、個別のアカウントを友だち追加することなく、簡単に通知メッセージを受け取ることが可能になります。対象はLINE株式会社がユーザーにとって有用かつ適切であると判断したものに限定され、広告目的のものは配信されません。



「LINE通知メッセージ」に関して詳しく確認したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011417 )をご参照ください。

「LINE通知メッセージ」の受信設定を確認・変更したい場合は、こちら( https://help.line.me/line/?contentId=20011418 )をご参照ください。





Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について









ほぼ全ての機能が無料プランから利用可能

LINEのWebhook URLを利用しないため、LINEを活用する他社の配信・チャットサービスとの併用も可能

メッセージ配信だけでなく、配信基盤となる友だち数・ID連携数の増加に貢献する機能も充実

エンタープライズ企業を中心に350社以上のLINE公式アカウント支援実績

LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz PartnerProgram」のTechnology PartnerおよびSales Partnerに認定されており、代理店限定機能の導入サポートも可能





シルクドリバー株式会社 会社概要



シルクドリバーではサロン店舗とデジタル技術を組み合わせたDXに早期に取り組み、コロナ下でも変わらず成長を続けています。EC事業においては直近4年間のCAGR(年平均成長率)で150%の成長を実現。エステサロン向け痩身プログラムの提供、オンラインでのスキンケア商品・健康サプリ・プロテインの販売などの事業を引き継ぐとともに、提携サロン向けに「サロンDX」サービスの提供を開始しました。



会社名:シルクドリバー株式会社

所在地:大阪市北区豊崎3丁目19-3 ピアスタワー13階

設立日:2022年3月1日

代表者名:創業者/代表取締役CEO 絹川絵里、代表取締役COO 松本順士

事業内容:ECサイト「シルクドリバー」の企画、運営。サロンDXの提供

URL:https://silkderiver.com/





エスアンドティーパートナーズ株式会社 会社概要





会社名:エスアンドティーパートナーズ株式会社

所在地:大阪府大阪市北区豊崎3-19-3ピアスタワー13階

設立日:2006年3月3日

代表者名:代表取締役 松本 順士

事業内容:Web・ECサイトに対するコンサルティング事業、ECビジネスに関するセミナー開催、ECサイトの企画・制作・運営代行など

URL:https://stps.co.jp/





株式会社ソーシャルPLUS 企業概要



株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。ID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しており、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。



会社名:株式会社ソーシャルPLUS

所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F

代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)

事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業

URL:https://socialplus.jp/corporate/company/





< 本件に関するお問い合わせ先 >



株式会社ソーシャルPLUS

担当:大西

メール:pr@socialplus.jp



