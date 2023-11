[株式会社いーふらん]

株式会社いーふらん(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん)は、2023年3月、海外展開を通じた販路拡大・買取事業の活性化を目的にE-fran US Inc.を設立いたしました。2023年10月より事業展開を本格的に始動いたします。









E-fran US Inc.設立の背景と目的





日本国内のリユース市場規模は2025年に3.5兆円市場と予測されておりますが、アメリカ国内におけるリユース市場規模は2030年に46兆円になると予測されております。その中において、おたからやオークションでの実績及び、現地オークションに呼ばれるなどアメリカ国内においても実績を積んでまいりました。また、アメリカ国内における二次流通の拡大、SDGsの側面も二次流通を後押ししております。



アメリカで成功している買取店は少なく、アジア圏では他社の買取店が展開されているという点で、開拓されていないが難易度の高いアメリカでの事業を成功させたいという思いからアメリカでの設立を決定いたしました。



今後の動き





買取店のない地域への出店、買取という文化の無い地域に新しい文化を醸成するため、以下を実施してまいります。



「海外版のオークションWEBサイトのUI/UXの刷新」

「写真で真贋を可能とするAIシステムの開発」



E-fran US Inc.新社長プロフィール







林 脩 / Shu Hayashi - 代表取締役社長



プロフィール

2011年4月、株式会社いーふらんにアルバイトとして入社。ブランド品の査定やFC店からの買取を経験後、直営の店舗で買取スタッフとして従事。入社から4年後、正社員に昇格。

店舗のゼネラルマネージャーとして店舗マネージャーを統括する立場となり、その後、第2営業支援本部の部長兼執行役員へ昇格。2021年10月におたからやオークションを立ち上げ、2022年には業界No.1の売り上げを出す。国内でNo.1を獲得できたことから海外進出する運びとなり、海外事業部が設立。2023年3月にE-fran US Inc.を設立。新社長として就任。



コメント





E-fran US Inc. 代表者 林 脩 コメント

現在進めているおたからやオークションだけではなく海外に店舗展開していく方向でも動いています。海外に店舗展開していくにあたって他の国では日本のように買取店や買取という文化が無いため、買取の文化が無い地域に新しい文化を作っていきたいと考えております。



株式会社いーふらん 代表取締役社長 鹿村 大志 コメント

かねてより当社では東南アジア、とりわけ人口の多いエリアでの買い取りに注目しておりましたが、

その中で、おたからやオークションにおける海外からの入札の増え方に着目するようになりました。これまで現地オークションからお声がけいただくなどの機会はありましたが、おたからやオークションにおけるアメリカからの入札が非常に多いことから、直営店を出店するのに十分な状況になったと判断し、この度のアメリカ進出を決めました。世界一のオークションプラットフォームとなるべく、E-fran US によるアメリカ市場での挑戦をその礎にしていく所存です。



【新会社の概要】

社名:E-fran US Inc.

設立年月:2023年3月

代表者:林 脩

所在地:90212-2020 9701 Wilshire Blvd. Suite 1000 Beverly Hills, CA, US 90212



【株式会社いーふらんの概要】

社名:株式会社いーふらん



設立年月:2000年3月

代表者:鹿村 大志

所在地:〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

https://e-fran.jp/

事業内容:リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「温活フィットネス 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業



