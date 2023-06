[株式会社heart relation]

Her lip toが魅せる、優美で洗練されたドレスコレクションをお披露目。ブランド設立から5年間の歩みを辿るブランド初のギャラリーを同時開催。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は2023年6月17日(土)から6月20日(火)まで東京・表参道の「バツアートギャラリー」、7月1日(土)から7月3日(月)まで大阪にて<HLT 5th Anniversary Shopping Event>と<GALLERY by Her lip to>を同時開催いたします。









<Her lip toが魅せるドレスコレクション。5年間を辿るアニバーサリーイベントを開催>

ブランド設立から5周年を迎えるHer lip to。今年は2023年6月17日(土)~6月20日(火)に東京、7月1日(土)~7月3日(月)に大阪にて、5周年を記念したショッピングイベント「HLT 5th Anniversary Shopping Event」と「GALLERY by Her lip to」を同時開催いたします。



今回のショッピングイベントでは、優美で洗練されたドレスを中心とした5周年を彩るラインナップを展開。キービジュアルにもなっている、フラワーモチーフのレースが印象的なドレスは、生地を贅沢に使ったエレガントなサマードレスで初夏のムードを掻き立てます。

他にも、シンプルシックで大人な雰囲気を纏うフローラルドレスや、シルクのような光沢感のあるジャガード生地や上品なブロード素材を使用したドレスなど、一枚着るだけでスタイリングが完成するドレスが並びます。



また、同会場の別フロアではブランド初となるギャラリーを開催。本展ではブランド設立の2018年から愛され続けているブランドシグネチャー「Cherry Pattern Cache-Coeur One-Piece」をはじめとした、歴代を彩るドレスのラインナップが並び、皆さまとの5年間の歩みを辿ります。



変わらない気品と華やかさを纏うHer lip toと共に、今までにないドラマティックな瞬間をお届けします。



<イベント期間中のHouse of Hermeが、全フロア「Cafe de Herme」のイートインスペースに>

6月17日(土)~6月20日(火)のイベント期間中、東京・表参道にあるコンセプトストア「House of Herme」は全てのフロアが「Cafe de Herme」に変わり、イートインスペースとしてオープンいたします。



店内ではCafe de Hermeの飲食物をお召し上がりいただけるだけでなく、イベント会場と一部リンクした内装や展示をお楽しみいただくことができます。また、新しく登場するフードメニュー「カヌレ」やHouse of Hermeのグッズもお買い求めいただけます。

※混雑時は整理券を配布いたしますが、テイクアウトをご希望のお客様は整理券なしですべてのメニューをお買い求めいただけます。



■「HLT 5th Anniversary Shopping Event」詳細

東京会場

チケットページ

https://herlipto.jp/products/hlt-5th-anniversary-shopping-event-in-tokyo



開催期間:2023年6月17日(土)~6月20日(火)

開催場所:バツアートギャラリー 2F

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-11-5 2F

販売日時:2023年6月6日(火)19:00~

※チケットは全て先着順となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



大阪会場

チケットページ

https://herlipto.jp/products/hlt-5th-anniversary-shopping-event-in-osaka



開催期間:2023年7月1日(土)~7月3日(月)

開催場所:Imagine & Design Salon

アクセス:大阪府大阪市中央区南船場2-6-12

販売日時:2023年6月13日(火)19:00~

※チケットは全て先着順となります。

※7月3日(月)のみフリー入場となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



■「GALLERY by Her lip to」詳細

「GALLERY by Her lip to」はチケット無しでご来場いただけます。

※混雑時は、入場制限を行う場合がございます。

※詳細はHer lip toの公式SNS(Instagram/Twitter)にてお知らせいたします。



東京会場

開催日時:

2023年6月17日(土)11:30-20:30 最終入場20:00

2023年6月18日(日)11:30-20:30 最終入場20:00

2023年6月19日(月)11:30-20:30 最終入場20:00

2023年6月20日(火)11:30-19:00 最終入場18:30

開催場所:バツアートギャラリー 1F

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-11-5 2F



大阪会場

開催日時:

2023年7月1日(土)11:30-20:00 最終入場19:30

2023年7月2日(日)11:30-20:00 最終入場19:30

2023年7月3日(月)11:30-17:30 最終入場17:00

開催場所:Imagine & Design Salon

アクセス:大阪府大阪市中央区南船場2-6-12 南船場団地



■「Cafe de Herme」詳細

営業期間:2023年6月17日(土)~6月20日(火)

営業時間:12:00-19:00(L.O.18:30)

開催場所:House of Herme

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F

※混雑時は、入場整理券を配布いたします。

※詳細はHer lip toまたはHouse of Hermeの公式SNS(Instagram/Twitter)にてお知らせいたします。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。Her lip toは今年でブランド設立から5周年を迎えます。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、美容フリークでもある彼女がビューティーライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」を発足。2022年7月にはHer lip toを展開するコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」をオープンし、2022年9月にはランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」をローンチいたしました。



Her lip to



「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



“Her life is her art.”



小嶋陽菜がプロデュースする、

Her lip toはこの言葉が由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、

それがHer lip toです。



公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



■その他ブランド一覧

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://rosier-by-hlt.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数982万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-14:46)