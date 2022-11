[株式会社スマレジ]

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ(本社:大阪市中央区、代表取締役:山本博士) が提供する『お店ラジオ supported by スマレジ』。次回11月20日(日)と27日(日)の放送にオーダーメイドスーツブランド『Re.muse』を展開する株式会社muse 代表の勝 友美氏が出演いたします。













2022年11月20日・27日OAのゲスト



勝 友美(かつ ともみ)

株式会社muse 代表取締役 https://re-muse.jp/

You Tubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCKnAJC2VKxQeNXJJRKUQViw





放送内容



アパレル店でキャリアをスタートし、入社初日からトップセールスに。ヘッドハンティングにより転職、国内外でのスタイリスト経験を経た後、テーラーの世界へ転身。28歳で自社ブランドを立ち上げ独立の道へ。

『営業は「バカ正直」になればすべてうまくいく!』(SB クリエイティブ)、『人は自分に嘘をつく』(KADOKAWA)を出版、テーラー業界としては日本初3度のミラノコレクション出場を果たすなど数々の偉業を成し遂げる勝 友美さんに創業の経緯や営業手腕、今後の戦略についてお話いただきました。















OAの聴きどころ



勝さんにとってお店とは「第2、第3のホーム」

・衰退産業であるオーダースーツ業界で挑戦!顧客心理を掴む「直球勝負」な営業で一躍有名店へ

・ミリ単位でこだわる採寸技術と徹底した原価管理で、「Re.muse」でしか買えないスーツを

・仲間と共につくる、100年先まで愛されるブランド。来店価値を高めるお店づくりとは?

・コロナ禍で始めたYou Tube。「生き方」を発信し続け、チャンネル登録者数 41.5万人!













番組概要



レジの半径5メートルにいるお店を取り巻く人間の、お店を取り巻く人間による、お店を取り巻く人間のためのラジオ番組。お店を運営する店長さんやオーナーさんがどんな想いで店づくり、チームづくり、雰囲気づくりまでをしているか、小売店や飲食店など各業界で活躍するゲストをお招きし、インタビュー形式でお届けします。













アーカイブのご案内





リアルタイムでの放送を聞き逃しても、放送終了後に以下音声メディアで配信中。

・radikoのタイムフリー(放送から1週間限定)https://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20220130210000

・AuDee https://audee.jp/program/show/100000309

・Youtube https://www.youtube.com/channel/UCKIaAZrcBJvCTCoBv2K6VLg

・Spotify https://open.spotify.com/show/2V2MhGQPxgZ4kE1ibz5r8H



また「Voicy」では非公開部分も含んだノーカットバージョンでお届けしています。

・Voicy https://voicy.jp/channel/2815







これまでのご出演者





「お店ラジオ」ではこれまで様々なゲストをお迎えし、店舗運営にまつわるお話をお伺いしてきました。その一部をご紹介いたします。



・株式会社スープストックトーキョー 代表取締役社長 松尾 真継さん https://audee.jp/voice/show/52029

・株式会社焼肉ライク 代表取締役社長 有村 壮央さん https://audee.jp/voice/show/51360

・株式会社トリドールホールディングス代表取締役社長 粟田貴也さん https://audee.jp/voice/show/50685























パーソナリティについて



三戸 政和(事業投資家)

日本創生投資代表取締役 https://nipponci.com/

中小企業に対する事業再生・事業承継に関するバイアウト投資を行っている。

著書に『サラリーマンは300万円で小さな会社を買いなさい』 https://tinyurl.com/ysj5u2e5、『資本家マインドセット』(幻冬舎) https://tinyurl.com/ykfwdpmh、『営業はいらない』(SB新書) https://tinyurl.com/y5r586km 他。



株式会社スマレジについてスマレジはラジオ番組を通して店舗運営に必要な情報をお届けすることで、日々の「商い」に少しでもお役立ていただき、共に「いい未来をつくる」お手伝いができればと考えています。



会社名 : 株式会社スマレジ

代表 : 代表取締役 山本 博士

設立 : 2005年5月24日

資本金 :1,150百万円(2022年4月30日時点)

本社所在地 : 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL : https://corp.smaregi.jp/



