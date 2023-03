[株式会社ホットトイズジャパン]

インテリアにも最適な、ライトアップ機能付きのたいまつなどがラインナップ!



株式会社ホットトイズジャパン(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:フランク・デュボア)は、実物大レプリカに定評のあるアメリカのメーカー、ノーブル・コレクションによる、『マインクラフト』「リアルライフ・レプリカ」シリーズを、国内正規代理店として販売いたします。







『マインクラフト』「リアルライフ・レプリカ」は、「もしも現実世界に『マインクラフト』のアイテムが存在したら?」というコンセプトの元、リアルな実物の質感を再現したレプリカシリーズです。ダイヤモンドの剣やたいまつなど、5つの商品がラインナップしています。



また、同じくノーブル・コレクションによる、 『マインクラフト』の世界観でデザインされたチェスセットも合わせて展開中です。



現実の世界に飛び出した、「マイクラ」のアイテム!



『マインクラフト』【リアルライフ・レプリカ】ダイヤモンドの剣

『マインクラフト』のアイテム、ダイヤモンドの剣を、全長約50cmで立体化!レザーとメタル素材をイメージした柄や、半透明のダイヤモンドの剣身など、リアルな質感にこだわり細部まで造形されている。ピクセル型の専用スタンドは、ウォールマウントとして壁にかけることも可能。デザイン性溢れるインテリアとして、さまざまなスタイルでディスプレイを楽しむことができる。

●定価:14,000円(税込)

●サイズ:全長約50cm

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301926.php





『マインクラフト』【リアルライフ・レプリカ】たいまつ<ライトアップ>

『マインクラフト』のアイテム、たいまつを、高さ約25cmで立体化!細かな木目まで再現された持ち手など、リアルな質感にこだわり細部まで造形。センサー機能により触れることでオンオフできる先端のライトは、通常の点灯と、炎がゆらめく様子を表現したライトアップの2通りが楽しめる。また、底部を展開して壁にかけることが可能。ゲーム内のように斜めの角度でディスプレイできる。

●定価:8,800円(税込)

●サイズ:高さ約25cm

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301933.php





『マインクラフト』【リアルライフ・レプリカ】ダイヤモンド鉱石/レッドストーン鉱石<ライトアップ>

『マインクラフト』のアイテム、ダイヤモンド鉱石とレッドストーン鉱石を、高さ約11cmで立体化!鉱石の素材を再現した表面や、ライトアップする半透明のダイヤモンドとレッドストーンなど、リアルな質感にこだわり細部まで造形されている。センサー機能によって、触れることでライトをオンオフできる。

●定価:各7,800円(税込)

●サイズ:高さ約11cm

●詳細:ダイヤモンド鉱石:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301940.php

レッドストーン鉱石:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301957.php





『マインクラフト』【リアルライフ・レプリカ】ポーション<ライトアップ>

『マインクラフト』のアイテム、ポーションを、高さ約17cmで立体化!実際の素材を再現したボトルやコルクなど、リアルな質感にこだわり細部まで造形されている。ボトル内の液体は、ライトアップでさまざまな色を再現。センサー機能によって、触れることで色を変えることができる。

●定価:8,000円(税込)

●サイズ:高さ約17cm

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301964.php





現実の世界で遊べる、「マイクラ」のアイテム!



『マインクラフト』チェスセット

『マインクラフト』の世界観でデザインされたチェスセットが登場!白の駒は友好モブが、黒の駒は敵対モブが造形されている。それぞれの駒はリアルな質感にこだわり、友好モブは砂岩とエメラルド、敵対モブは黒曜石とレッドストーンの素材を再現。『マインクラフト』のフィールドをイメージしたチェスボードは組み立て式となっており、ボードの外枠には、ダイキャスト製でタイトルロゴが造形されている。

●定価:13,000円(税込)

●詳細:https://www.hottoys.jp/item/view/4582578301971.php



ノーブル・コレクション【マインクラフト】シリーズ

●発売:2023年8月予定

●メーカー:ノーブル・コレクション

●販売元:株式会社ホットトイズジャパン

●権利表記: (C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the MINECRAFT logo and the MOJANG STUDIOS logo are trademarks of Microsoft Corporation.

●取扱い:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」(https://www.toysapiens.jp/)ほか









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/14-15:16)