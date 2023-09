[株式会社岩岳リゾート]

国内初の巻き上げ式ブランコで、リアル「北アルプスの少女ハイジ」になろう!!



株式会社岩岳リゾート(本社:長野県北安曇郡⽩馬村、代表取締役社長:和田寛、以下「岩岳リゾート」)が運営する「⽩馬岩岳マウンテンリゾート」は、国内初(※)の巻き上げ式ブランコとなる超大型ブランコ『白馬ジャイアントスウィング』を2023年10月6日(金)12:00よりオープンいたします。

※当社調べ

調査年月:2023年8月

調査概要:「日本国内のレジャー施設・観光施設等に現存するブランコの仕様」としてインターネット調査

(C)ZUIYO 公式ホームページhttp://www.heidi.ne.jp/







白馬岩岳マウンテンリゾートでは、「世界水準のオールシーズンマウンテンリゾート」への進化を合言葉に、2017年の岩岳マウンテンバイク(MTB)パークの造設、2018年の絶景テラス&カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR(白馬マウンテンハーバー)」の開業を皮切りに、「Iwatake Green Park(岩岳グリーンパーク)」や「ヤッホー!スウィング presented by にゃんこ大戦争」、展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」など、立て続けにグリーンシーズンの魅力強化に努めてまいりました。中でも、最大5時間待ちを記録した「ヤッホー!スウィング」を愛称に親しまれている絶景ブランコは人気アクティビティのひとつです。

そして2023年10月に標高1,100m、「絶景」を目下に開放感とスリルを味わえる超大型ブランコ『白馬ジャイアントスウィング』が新たに誕生いたします。「ヤッホー!スウィング」の約3倍の高さとなる地面より10mの高さもある国内初の“巻き上げ式ブランコ”です。「ヤッホー!スウィング」とは異なる絶景とスリルある浮遊感を提供いたします。



■浮遊感にドキドキ、飛び込むような開放感に気分最高!超大型ブランコ『白馬ジャイアントスウィング』が誕生

超大型ブランコ『白馬ジャイアントスウィング』は、標高1,100mの、唐松沢氷河や北アルプスの山々、眼下に広がる白馬村の田園風景が広がる白馬ヒトトキノモリエリアに誕生いたします。





◆浮遊感の秘密は国内初の巻き上げ式ブランコにあり!

超大型ブランコ『白馬ジャイアントスウィング』は、国内初の巻き上げ式ブランコを採用いたしました。巻き上げ式ブランコは、年齢や体力に関係なくスタートから勢いよく飛び出すことが特徴です。地面から10mの高さがありながら、最大で前方約6mの振り幅を得られます。眼下に広がる白馬村の田園風景に飛び込むような非日常の浮遊感を誰でも楽しむことができます。





◆スリルがあるのに、気分最高?!リアル「北アルプスの少女ハイジ」体験

『白馬ジャイアントスウィング』が位置するのは、唐松沢氷河や北アルプスの山々、眼下に広がる白馬村の田園風景が広がる白馬ヒトトキノモリエリアです。地面から10mの高さで浮遊感にスリルを感じながら、目前に広がる唐松沢氷河や北アルプスの山々を見渡せるブランコは、リアル「北アルプスの少女ハイジ」と言えるでしょう。大人も子どもも楽しめる、ここでしか得られない体験を提供いたします。



【超大型ブランコ「白馬ジャイアントスウィング」概要】

オープン日:2023年10月6日12:00から

営業期間:2023年10月6日~11月12日

営業時間:10月7日以降 9:30~16:00予定 ※5線サウスリフト山頂方面最終16:30

料金:1人1回1,000円(税込)

対象:身長110cm以上、体重100kg未満

高さ:10メートル(ヤッホー!スウィングの約3倍)



※チケットは山頂ガイドセンターでご購入ください。

※安全対策として、お客様にはハーネスを着用いただきます。

※サンダル等は不可、靴のお貸出を行っています。

※悪天候時はクローズとなります。また、5線サウスリフトが気象条件や点検等で運行見合わせの際もクローズいたします。



■よりアニメの世界感を体感できる!「アルプスの少女ハイジ」グッズも販売開始



「北アルプスの少女ハイジ」を体験できる『白馬ジャイアントスウィング』の営業開始とともに、ゴンドラリフト山麓駅内のノア売店で「アルプスの少女ハイジ」公式グッズの販売を開始予定です。アニメのかわいいキャラクターが描かれたタンブラーやキーリング、ボールペン、タオルなど20種類以上の公式グッズを展開いたします。ぜひゴンドラ乗車の前後にお立ち寄りください。









■絶景テラス&カフェ「白馬マウンテンハーバー」、「THE CITY BAKERY白馬マウンテンハーバー」誕生5周年!

『白馬ジャイアントスウィング』が誕生する10月6日は、「白馬マウンテンハーバー」と「THE CITY BAKERY白馬マウンテンハーバー 」誕生5周年の日となります。記念して、「THE CITY BAKERY」では人気グッズである、キャニスターとエコバッグのオリジナルデザインを同日より発売いたします。白馬の雪と緑をイメージしたホワイト+オリーブのカラーを採用した、白馬でしか手に入らないオリジナルグッズです。また、「白馬マウンテンハーバー」にご来場いただいた先着500名様に「THE CITY BAKERY」のミニサイズのホットチョコレートとマシュマロをプレゼントいたします。





・白馬オリジナルキャニスター(Mサイズ)

カラー:マットホワイト+オリーブ

サイズ:H120mm×W95mm<直径>

価格:2,420円(税込)



・白馬オリジナルエコバッグ

カラー:マットホワイト+オリーブ

サイズ(平置き時):H620mm×W320mm

価格:2,420円(税込)



【白馬岩岳マウンテンリゾート 概要】

営業期間:2023年4月28日(金)~11月12日(日)

営業時間:8:30~17:00

料金:入場料(ゴンドラ・リフト往復含む):大人2,400円、小人1,300円、ペット(一頭につき)700円

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL:0261-72-2474

駐車場: 1,000台(無料)

アクセス:東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、最寄IC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から幅広道路で約1時間

公式HP:https://iwatake-mountain-resort.com



【会社概要】

会社名:株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表:代表取締役社長 和田 寛

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立:1985年(昭和60年)8月8日

事業内容:スキー場一般(索道事業・飲食業)

URL:https://iwatake-mountain-resort.com/



◆日本スキー場開発株式会社について

白馬岩岳マウンテンリゾートは日本スキー場開発グループです。

長野県6カ所、群馬県1カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-13:46)