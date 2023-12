[株式会社リコー]

この度リコーブラックラムズ東京は、「パワープレート」の日本販売代理店である株式会社プロティア・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:マーク C. ミンター)とオフィシャルサプライヤー契約を継続したことをご報告致します。





両社のパートナーシップを強化し、様々な活動を通じてより一丸となり、ラグビーの価値の最大化、チームビジョンである「Be a Movement.」の実現に向けて、多くの方々に感動と勇気を与えられるような取り組みを実施してまいります。



今回の契約では、サイズと機能性を完璧に組み合わせた「パワープレートMOVE」、ペダルからの振動とレジスタンスの組み合わせで、今までにない負荷をかける振動型ステーショナリーバイク「パワープレートREVO」、すべての人の肌をより清潔で美しくする「ラポリスボディシャンプー」を提供いただきました。激しいコンタクトを繰返す選手たちの体づくりから、スピード、パワーの改善、リフレッシュまでトータルでサポートしていただきます。



引き続き、株式会社プロティア・ジャパンとリコーブラックラムズ東京はファミリーとして、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24に挑戦し、共に優勝を目指す仲間として邁進してまいります。





■ブラックラムズ東京 ゼネラルマネージャー 西辻勤

株式会社プロティア・ジャパン様と引き続きパートナーシップを継続することができて大変光栄に思います。パワープレートはチームの活動に欠かせないものになっており、クラブハウスだけでなく、遠征先、合宿、試合会場でも力を発揮しています。今季パワープレートに加えてご提供いただくラポリスボディシャンプーは、選手たちのリフレッシュのサポートになることと思います。昨季以上の強力なタッグを組んでリーグワン2023-24シーズンを戦います。





■パワープレートとは

パワープレートは、1990年代にヨーロッパでプロアスリート向けのトレーニングマシンとして開発されました。健康的な身体の維持から、より高度な運動目標のためのトレーニングまで、さまざまな目的に合わせて使用することができます。特許取得済みの3次元ハーモニック振動は1秒間に25~50回の高速振動を発生させ、全身に正確な振動を与えます。振動による身体のバランスが崩れることによって多くの筋肉が刺激され、この際に起こる急激な反射反応を利用することにより、短時間で効果を発揮することができるマシンです。





■パワープレートREVOとは

ペダルからの振動とレジスタンスのコンボで、今までにないユニークな負荷をかける振動モダリティでクランクのシステムに米国特許出願中の「Vibeshift テクノロジー」を採用しています。ペダルを回すことで脚に振動を与える独自のテクノロジーで、緊張性振動反射を促すためのアプローチをすることが可能です。 振動が筋肉に伝わり、活発な筋収縮が起こることで、フィットネス効果を発揮します。それにより短時間でより良い有酸素運動サポートを得ることができます。





■ラポリスとは

「肌へのやさしさ」「自分へのやさしさ」「未来へのやさしさ」をコンセプトに、赤ちゃんから大人までのすべての人の肌を清潔で美しく、そして健やかでなめらかな肌を守りたいという想いが込められたボディケアブランドです。







■会社概要

【社名】株式会社プロティア・ジャパン

【代表者】代表取締役社長 マーク C. ミンター

【所在地】東京都港区虎ノ門4-1-13 プライムテラス神谷町 7F

【設立】1991年10月

【事業内容】化粧品、美容機器、スポーツ用品・機器、健康食品などの輸入および国内販売

【URL】

Power Plate MOVE: https://power-plate.co.jp/product/power-plate-move/

Power Plate REVO: https://power-plate.co.jp/product/revo/

Lapolis Body Shampoo: https://lapolis.jp/concept/





■株式会社プロティア・ジャパン マーケティング ディレクター エリカ・ミンター

私たちはブラックラムズ東京とのパートナーシップを大変嬉しく思っており、選手たちのコンディショニングとリカバリーに欠かせない存在であることを誇りに思っています。若井正樹ハイパフォーマンスマネージャーのもと、チームは私たちの革新的なトレーニング方法をうまく取り入れています。彼らのさらなる活躍を期待しています。









<リコーブラックラムズ東京について>

1953年創部。東京都世田谷区を拠点として活動し、NTTジャパンラグビー リーグワン ディビジョン1に所属。名称である「ブラックラムズ」は、チームのシンボルであるジャージの黒、そして常に相手に立ち向かっていく選手たちの姿が勇猛果敢なファイティングスピリットを持つ雄羊(ラム)を連想させることに由来している。チームビジョン「Be a Movement.」を掲げ、世田谷から「うねり」を巻き起こし、社会に活力と感動を与えるチームを目指す。

