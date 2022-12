[株式会社アップスター ]

売り切れ前に急げ!本日、12月15日(木)より公式サイトでチケット予約販売開始



株式会社アップスター (本社:東京都港区、代表:石井宜尚)は、全国のスコーンブランドが一同に集結するスコーン好きのためのツアー「スコーンパーティー」を、2023年1月5日(木)より日本初のアフタヌーンティーバスツアーにて開催いたします。本日12月15日(木)より公式サイトからチケットの予約販売が開始になります。

▶︎公式サイト:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sconeparty











由緒正しいイギリス展に出るスコーンブランドから全国各所のスコーンブランドまで、全8ブランドとコラボし、期間中はランダムにスコーンが提供されます。アフタヌーンティーバスツアーの提供するアフタヌーンティーメニューに、おひとり様スコーン2個ついてくるスコーン好き必見のツアーになっています。2023年の干支である「うさぎ」にちなんだ新メニューも登場するなど新年早々楽しめること間違いなし。



ファビュラスな空間が広がる雰囲気の中で、「新しいスコーンブランドとの出会い」と「東京クルージング」をWで楽しめる、アフタヌーンティーバスツアーでしか実現することができないツアーを、ぜひこの機会に体験してみてください。



予約ページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sconeparty

公式Instagram:https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/













「Scone Party アフタヌーンティーバスツアー」参加ブランドご紹介







1.ベノア



19世紀半ば、フランスからロンドンに渡ったシェフ「ムッシュ・ベノア」。

彼の創る高級食品は、英国王室やロンドンの貴族階級のグルメ達から広く愛され、高い評価を受けて参りました。エリザベス2世、エリザベス皇太后、チャールズ皇太子の御用達商として3つの紋章使用の許可を賜ったこともあり、その伝統と格式を日本に受け継いだのがベノア(Benoist)です。「高品質でおいしいもの」を御提供しております。



2.森のみちくさ みちくさスコーン





岡山の店舗を持たないスコーン屋。国産小麦粉・きび砂糖使用。卵不使用。ひとつひとつ手作業でお作りしています。卵アレルギーのお子様にも安心して食べて頂けます。今回、初めてのオンライン販売です。





3.モーニングトン・クレセントン





人気のお菓子教室。月に2回程度、不定期なイギリス伝統のお菓子の販売日「オープン ベーカリー」では、すぐに売り切れる人気の商品。代表のステイシー・ウォード氏が作る本場イギリスの美味しいスコーン。日本でまだ珍しい家庭スタイルです。



4.ベリーズティールーム





「本格紅茶とイギリス菓子の店」をコンセプトに、2013年に小さなティールームをオープンし、浜田山駅前に移転。常時約20種類の紅茶に、クランペットやスコーン、ケーキなどをご用意しております。





5.ニキズキッチン





『ニキズキッチン』は日本に住む外国人のお宅にお邪魔してその国の家庭料理を習うユニークなスタイルのお料理教室です。現在世界30か国、50名の先生が在席しています。ニキズキッチンが伝える『世界の手作りのおいしさ』をショップとしてブランド化したのが『ニキズ・ベーキングパーティ』です。スコーンは機械を使わず、全て手で捏ねて作っております。保存料、着色料も入れない昔ながらの英国の味わいそのままをお届けします。





6.ベイクショップロトリー





創業から変わらずにオリジナルレシピで焼き上げるスコーンは余計なものは加えずにシンプルに優しい焼き上がりになってます。百貨店が開催するイギリス展でもいちばん人気なプレーンです。





7.ROSEY





食感・香りにこだわり、小麦粉は100%英国産。

発酵バター・ミルク・生クリーム、平飼い卵もたっぷりと使用。

外はサックリ、中はふんわり。

お口の中でホロッとほどける食感をお楽しみください。



8.it's my cup of tea





サクッと軽い心地よい食感に、ホロッ…心もほどけるバターの芳醇な香りに包まれる” THE SCONE ”。it's my cup of teaのスコーンは、自然に口の中で溶け込むように選び抜かれた「小麦粉」やコクや風味が深く、体全体に染み渡る深い味わいの「バター」、そして、何種類もの実験を重ね選びぬかれた「ベーキングパウダー」。それぞれの良さが混ざり合い、素材の掛け算で出来上がった奇跡のスコーンです。





「Scone Party アフタヌーンティーバスツアー」運行スケジュール



日本初の「Afternoon Tea Bus Tour」が、8つの人気スコーンブランドとコラボしランダムでスコーンを提供する、ここでしか味わえないツアーになっています。期間中前半と後半で発着地が変更になりますのでご注意ください。また、バス車内は、コロナ対策を万全に準備をしておりますのでご安心ください。※自社調べである。



<運行予定>

Vol1(前半):1月5日~16日(※1月10日のみ運休)

Vol2(後半):1月19日~22日、1月25日~29日、



<運行時間>

1便目 11:00~12:30

2便目 13:00~14:30

3便目 15:00~16:30



<乗車時間>

90分



<発着地>

Vol1(前半):マロニエゲート銀座1周辺(東京都中央区銀座2-2-14)

Vol2(後半):表参道塩田ビル前周辺(東京都港区南青山5-10)



<予約方法>

WEB事前決済

(https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/sconeparty)



<料金>

大人(中学生以上) 税込6,800円 小人(小学生以下) 税込3,000円



※メニューは変更になる可能性があります。

※お支払いは事前決済となります。

※ご質問等ある方は以下問い合わせ先にご連絡ください。

※当日の交通状況により発着地は前後する可能性があります。





イギリスロンドン発!Afternoon Tea Bus Tour(アフタヌーンティーバスツアー)



アフタヌーンティーを楽しめるバスツアーは、実は世界でもイギリスでしか行われておらず、Bright‘s Bakeryというパティスリーによる「Afternoon Tea Bus Tour(アフタヌーンティーバスツアー)」があります。国会議事堂やビッグベン、セントジェームズパークなどを周遊し、ロンドンの歴史や文化を、美味しいお茶とケーキとともに味わうことのできるバスツアーです。株式会社アップスターが提供する「Afternoon Tea Bus Tour」も、車高4.38mのロンドンバスの車内から、”Tokyo”の魅力を存分に感じることが出来る特別なツアーです。※自社調べである。











関連会社情報



◇広告事業者:株式会社アップスター

◇所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビル7階

◇代表取締役:石井 宜尚

◇ホームページ:https://www.upstar.co.jp/

◇東京都知事登録旅行業第2-8072



◆運送事業者:合資会社広田タクシー東京営業所

◆所在地:〒136-0082 東京都江東区新木場3-9-7

◆代表社員:遠藤 誠人



◇運営事業社:株式会社ラジャ

◇所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田5-4-5 ライオンズマンション第二1002

◇代表取締役:森永 瞬次

◇ホームページ:https://www.creative-raja.com/





☎︎お気軽にお問い合わせください



広報担当(株式会社アップスター ):山田

TEL:070-5369-2935 (担当 山田湧暉)

MAIL:info.afternoonteabustour@upstar.co.jp



Instagram :https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/

ホームページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/

アフタヌーンティーバス協賛広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/afternoonteabus-ad

車体広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/mobilityad



