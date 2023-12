[株式会社groove agent]

~「おうちでととのう」をテーマに、サウナを楽しむリノベーション空間を提案~



不動産仲介・リノベーション設計・工事のワンストップリノベーションサービス「ゼロリノベ」を運営する株式会社groove agent(本社:東京都港区、代表取締役:鰭沼悟)は、フィンランド発、世界No.1サウナブランド『HARVIA』の正規代理店として2023年12月より、駒込ショールームをオープン、サウナを含めた暮らしと空間を提案する、ワンストップリノベーションサービスを開始しました。

ワンストップリノベーションサービスの開始にあたり、『HARVIA』のPREMIUM SAUNA PARTNERを務めるTTNE株式会社(以下TTNE)と提携し、「おうちでととのう」をテーマに、プライベートサウナが楽しめるリノベーション空間を提案します。







日常でサウナを楽しむ暮らしを、リノベーション空間から提案





日本におけるサウナは、温浴文化や銭湯の水風呂とともに独自に発展し、昨今では若者にも人気のカルチャーへと進化しています。しかし、サウナ人気の高まりにより、混雑した公衆サウナでは、ゆっくりとくつろぐことができないという声も多く聞かれます。



一方、サウナ発祥の地である北欧フィンランドでは、家族や友人と気兼ねなく過ごすためのプライベートサウナが各家庭に普及しており、自分のコンディションを整えるのはもちろん、人々の交流の中にもサウナが溶け込んでいます。



私たちは、本場フィンランドのサウナの楽しみ方や文化に、豊かな暮らしのヒントを見出し、日本の住空間に最適なカタチで叶えたいと考えています。



誰にも邪魔されることなく、自分のペースでサウナが楽しめる家。単にサウナという設備を導入するだけではなく、家事動線、生活動線も含めてデザインされた家。



私たちは、「おうちでととのう」暮らしを、リノベーションでデザイン、提案します。



TTNEについて







TTNEは、ととのえ親方こと松尾大・サウナ師匠こと秋山大輔が主宰する、クリエイティブサウナ集団。北欧のように幅広い層に受け入れられるサウナ文化を根付かせたいという思いから2017年に発足。 11月11日をサウナの記念日「ととのえの日」に制定(日本記念日協会認定)。日本におけるネガティブなサウナのリブランディングを目指す。



代表的なプロジェクトとして、「大自然」と「アート」、そして「リゾート」の融合された直島の土地で他では味わえないサウナ体験を隈研吾建築都市設計事務所設計・隈太一氏と共に監修した「SANAMANE “SAZAE”」や 、世界自然遺産である知床の大自然を一望できる「北こぶし知床 ホテル&リゾート」などの作品がある。また、世界で唯一、HARVIAのPREMIUM SAUNA PARTNERを務め、2023年3月にはととのえ親方とサウナ師匠がHARVIAのグローバルアンバサダーに就任



TTNEオフィシャルサイト : https://ttne.jp



HARVIAについて









サウナの本場フィンランドで生まれ、創業70年を迎える世界NO.1シェアの老舗サウナメーカー。サウナ&スパを通じて「Healing with Heat(熱と癒し)」を提供することをミッションとし、世界200社以上のパートナーと提携、世界80ヵ国以上へフィンランドサウナの輸出を行う。日本の若者やサウナ好きの心を捉えるデザイン性の高さはもちろん、圧倒的な実績と導入先に合わせたアフターメンテナンスの手厚さが特徴。



HARVIA公式サイト:https://harvia.jp/



本サービスでは、HARVIAのPREMIUM SAUNA PARTNERであるTTNEと共に、独自のサウナリノベーション事業を展開していきます。



サービス概要について





▶サービスの特徴

・サウナ設備を含むワンストップリノベーションサービス

・「物件探しから」、「リノベーション設計から」どちらも対応



▶サービスの流れ



本サービスでは、リノベーション設計時に「HARVIA」のインドアサウナ商品をお選びいただけます。物件探しからスタートの場合、リノベーション設計のみの場合、どちらも対応しております。



商品はコンパクトなマンションでも設置しやすい1人用や2、3人用サイズのものを中心にラインナップ。

デザイン性の高い独自の自由設計により、サウナ空間だけでなく生活空間にも馴染みながら、一人ひとりにカスタマイズされた「サウナのある住まい」をワンストップで提供します。



ゼロリノベ駒込ショールームがオープン





2023年12月15日、ゼロリノベ駒込オフィスに『HARVIA』のショールームを開設します。本ショールームは自社オフィスの一部を自社設計でフルリノベーションしており、インドアサウナ商品を同時に体験することができます。



ショールームでは設計士によるサウナリノベの設計相談も承っております。実際の商品を目で見て、触れて体験してみてください。



<アクセス>

ハルビアサウナディーラー東京駒込

所在地:〒170-0003 東京都豊島区駒込1-2-7 3階・4階(完全予約制)

JR/東京メトロ 駒込駅 徒歩4分

お問合せ先:03-6902-1941(受付9:00~20:00)

サウナリノベーションのご相談:

https://kairos.zerorenovation.com/form/sauna



<展示商品>

■Sopoシリーズ

HARVIAのインドアサウナの新しいモデル。前面にガラス扉を採用し圧迫感を軽減しスタイリッシュに。



■STANDARDシリーズ

ベンチとサウナ内部を人間工学に基づいて設計され、フィンランドの伝統が継承されたスタンダードモデル。高品質なベンチデザインと柔らかな照明が、素晴らしいサウナ体験を実現します。



株式会社groove agentについて





2011年より中古住宅購入とリノベーションのワンストップサービス「ゼロリノベ」をスタート。

「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、経済的にも空間的にも余白ある住まいと暮らしを提案。資金計画から物件探し、リノベーションの設計・施工・アフターフォローまで一貫して自社でサポートする「オールワンストップ」なサービスを展開している。



出典について





本リリースは、自由に転載いただくことができます。

本リリースの著作権は株式会社groove agentに帰属しますが、以下の条件を満たす場合は利用権を許諾します。

▼利用条件

(1) 情報の出典元として「ゼロリノべ」を明記してください。

(2) 出典元として以下のURLへのリンクを設置してください。https://www.zerorenovation.com

(3) 当社が相応しくないと判断した場合には、転載の許可を取り消し、掲載の中止を求めることができます。

(4) 掲載内容をもとに、独自のコンテンツとして編集・執筆いただくことができます。



受賞実績





*JID AWARD 2022 インテリアスペース部門賞

*Renovation of the year 2020 コンパクトプランニング賞

*Renovation of the year 2020 ユーザビリティリノベーション賞

*Houzz アワード Best of Houzz 2019 受賞

*SUVACO いい家・オブ・ザ・イヤー2019 受賞

*Renovation of the year 2018 最優秀賞受賞(1000万円以上部門)

*Renovation of the year 2016 逆転リノベーション賞



会社概要





会社名:株式会社groove agent

代表取締役:鰭沼 悟(えびぬまさとる)

設立:2011年11月11日

所在地:東京都港区北青山2丁目12−42

事業内容:不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL:https://www.zerorenovation.com

ゼロリノベ本店URL:https://g.page/zerorenovation-minatoku?we

ゼロリノベ駒込店URL:https://g.page/zerorenovation-komagome?g

ゼロリノベ横浜店URL::https://goo.gl/maps/NGabMuD8gHw2AeWj7



