[一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ]

~アジアにおけるコンテンツNFTの流通拡大に向けた日本と香港の連携強化のために~



一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(略称、一般社団法人JCBI)の技術推進部会(部会長:SingulaNet株式会社、副部会長:原本株式会社)が、香港の立法会議員会館(CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong)を訪問し、Technology and Innovation立法議員として香港におけるWeb3産業の発展を推進しているDuncan CHIU立法議員(香港立法会オフィシャルサイト:https://www.legco.gov.hk/en/members/legco-members/member.html?id=279)と会談し、以下のアジェンダのJCBIおよび技術推進部会の取り組みを紹介すると共に、アジアにおいてコンテンツNFTを安心して安全に流通できる環境を整備するために、日本と香港が連携して推進すべきイニシアティブについて意見交換をしたことをお知らせします。







<アジェンダ>

1. JCBI

- Overview

- 70 member companies

- Our Activities

- Voices of the Japanese Content Industry

- What are the issues?

- Our initiatives

2. Sanpō Blockchain

- What is Sanpō Blockchain?

- Services developed on Sanpō Blockchain

- Use Case

- Website, Github, Explorer

3. JCBI’s initiative for the fans

- Issue: Fraudulent sales

- Initiative: Corporate KYC

- Upcoming Initiative: JCBI certification mark

4. JCBI’s initiative for the Creators

- Issue: Fake digital collections

- Initiative: Evidence Preservation Service for Creators

- Upcoming Initiative: Evidence Preservation Service for Fans

5. JCBI’s initiative for the Market

- Issue: Low interoperability

- Initiative: Free wallet software

- Upcoming Initiative: JCBI wallet application

6. Summary



今後も一般社団法人JCBIは、日本国内のみならず、世界各国でブロックチェーンの社会実装を推進している様々な海外のパートナーとの交流や議論等を通じて、グローバルにおけるコンテンツNFTの安心・安全な流通拡大に向けた環境整備に取り組んでいきます。



■本件に関するお問い合わせ

一般社団法人JCBI 事務局

info@japan-contents-blockchain-initiative.org



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-21:40)