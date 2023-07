[BATジャパン]

第一弾として、全国の音楽イベント等にて、シリーズ史上最軽量の最新デバイス「glo(TM) hyper air」をトライアルできる体験型喫煙ブースを展開



BATジャパン(本社:東京都港区赤坂、社長:エマ・ディーン、正式社名:ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社)は、「glo(TM) hyper(グロー・ハイパー)」シリーズ史上最軽量となる最新デバイス「glo(TM) hyper air(グロー・ハイパー・エア)」の発売を記念して、より多くのお客様に製品や世界観を体験いただけるよう、“Freedom to Enjoy Without Limits (自由で無限の楽しさ)”をコンセプトに2023年7月より期間限定で「air world」プロジェクトを展開します。







「air world」プロジェクトでは、その第一弾として国内各地で開催される音楽イベントやフードイベントなどに体験型喫煙ブース「air world SMOKING LOUNGE」を出展するほか、様々なイベントでの特別体験、スペシャルアイテム、クリエイター参加型プロジェクトなどを予定しています。



今後の「air world」プロジェクトの詳細は順次、glo(TM)公式ウェブサイト内のglo(TM) hyper air world特設ページ(https://www.discoverglo.jp/event/air-world)、もしくはglo(TM)公式Instagramアカウント(@glo_japan)よりご確認いただけます。







air world SMOKING LOUNGE概要詳細





「air world SMOKING LOUNGE」とは、“Freedom to Enjoy Without Limits (自由で無限の楽しさ)”をコンセプトに、glo(TM) hyper airの特長のひとつである”軽さ”をイメージしてデザインされた体験型喫煙ブースです。7月7日(金)より開始する「日比谷オクトーバーフェスト2023 ~Summer~」を皮切りに、「FUJI ROCK FESTIVAL'23」、「BLUE SKY HEAVEN 2023」、「ULTRA JAPAN 2023」等の国内各地で開催されるさまざまなイベントに出展します。





「air world SMOKING LOUNGE」では、紙巻たばこや加熱式たばこの喫煙用スペースとしてご利用いただけるほか、2023年6月に発売したglo(TM)(グロー)の最新加熱式たばこ専用デバイス「glo(TM) hyper air」をお試しいただけます。ブース内では他にも、glo(TM) hyper airの軽さを視覚的に体験できるインタラクティブディスプレイの展示、体験型イベントなど、様々なコンテンツを展開予定です。



また、「日比谷オクトーバーフェスト2023 ~Summer~」は、まだご購入いただいていないお客様も初めてglo(TM) hyper airを手に取って体験いただける機会です。ぜひ、驚きの軽さと薄さを追求したコンパクトなデザインと満足度の高い味わいを実現したglo(TM)の最新加熱式たばこ専用デバイスをお試しください。





▼主な実施イベント(第一弾)

「日比谷オクトーバーフェスト2023 ~Summer~」

実施期間:2023年7月7日(金)~7月17日(月)

開催場所:日比谷公園 噴水広場



「FUJI ROCK FESTIVAL'23」

実施期間:2023年7月28日(金)~ 7月30日(日)

開催場所:NAEBA SKI RESORT



「BLUE SKY HEAVEN 2023」

実施期間:2023年8月26日(土)~8月27日(日)

開催場所:富士スピードウェイ



「ULTRA JAPAN 2023」

実施期間:2023年9月16日(土)~9月17日(日)

開催場所:お台場ULTRA PARK特設会場



体験型喫煙ブース「air world SMOKING LOUNGE」の詳細は、glo(TM)公式ウェブサイト内のイベント特設ページに順次公開いたします。

https://www.discoverglo.jp/event







glo(TM) hyper air(グロー・ハイパー・エア)とは





従来の「glo(TM) hyper X2」と同様の誘導加熱技術(IH)を採用しながら、「glo(TM) hyper X2」と比較して厚さを40%削減、重量も25%軽減し、スリムで軽量なボディを実現した、「glo(TM) hyper」シリーズ史上最軽量となる最新デバイスです。魅惑的な空色にインスパイアされた5種類の多彩なカラーバリエーションや選べる2つの加熱モード、また1日中(※1)使用できる高性能バッテリーを搭載するなど、満足度の高い味わいを兼ね備えつつ、よりスタイリッシュで持ち運びやすいデバイスへと進化しました。



※1 デバイスをフル充電した場合20回使用可能なことに基づく。ご使用の環境で使用可能回数は異なります。







BATグループについて

BATグループ(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・グループ)は、1902年に設立された、世界有数のマルチカテゴリー消費財メーカーです。消費者の皆様にお楽しみいただける、そして健康リスク低減の可能性を秘めた製品の選択肢を増やし、我々の事業が健康に及ぼす影響を低減することによって「より良い明日(A Better Tomorrow(TM))」の実現を目指しています。



加熱式たばこglo(TM)について

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

・glo(TM)公式ウェブサイト:https://www.discoverglo.jp/

・glo(TM)公式Instagramアカウント(@glo_japan):https://www.instagram.com/glo.japan/



BATジャパン 会社概要

社 名:ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地:〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F(受付)

代表者:社長 エマ・ディーン(Emma Dean)

概 要:BATジャパンは、世界有数のマルチカテゴリー消費財メーカーであるBATグループの一員です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始。2001年にBATジャパンと社名変更し、約100銘柄の紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこ等を輸入・販売しています。日本での主力ブランドには、ケント(KENT)、クール(KOOL)、ラッキー・ストライク(LUCKY STRIKE)、ネオ(neo(TM))、グロー(glo(TM))、ベロ(VELO)、ビューズ(Vuse)があります。

W E B: https://www.batj.com/



