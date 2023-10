[株式会社KINS]

累計資金調達額が約30億円に到達



総合的な菌ケアサービスを展開する株式会社KINS(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:下川穣、以下KINS )は、このたび第三者割当増資及び銀行借入を実施し、約15億円の資金調達を行いました。当社はこれまでの第三者割当増資及び銀行借入を通じて約15億円の資金調達を実施しており、今回の調達による累計資金調達額は約30億円になります。







本資金調達の背景





近年の細菌叢(マイクロバイオーム)研究の成果から、身体の様々な部位(腸内・皮膚・口腔内他)の細菌叢と疾患との関係が明らかになってきています。腸内細菌を用いて腸疾患を治療する先進医療が日本国内外でスタートするとともに、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患やうつ病を始めとする精神疾患など全身の様々な疾患に対するマイクロバイオーム医薬品の開発が行われており、「菌」による創薬が世界的に注目されています。KINSはこれまで、ヒト及び犬猫を対象としたコンシューマーヘルスケア事業及びクリニック事業を拡大するとともに、マイクロバイオームと慢性疾患・症状の関係に関する研究を進め、疾患・症状への効果が期待される複数の独自菌の獲得にも成功してきました。



本資金調達の目的と使途







今後は、2025年までに約1,000人分の検体を採取することを目標に菌バンクプロジェクトを活性化させ、更なる独自菌の獲得への研究を進めてまいります。特に有望な独自菌については、対象となる疾患や症状を抱える多くの人々に自社プロダクト及び他社への原料提供を通じて届けられるよう、関連する研究を重ねてエビデンスを蓄積し大量培養・量産体制の構築及び実際のプロダクト化までを達成することが、当社にとっての次の重要なマイルストーンとなります。独自菌の一例として、慢性疾患やがんなどの発症リスクと関連する酸化ストレスの緩和に役立つとされており、また健康寿命を延ばす可能性が示唆されているポリアミンを産生するKINS 独自の乳酸菌については、複数の効果についてエビデンスを獲得、食品やサプリメントその他のプロダクト化を検討しています。また、独自の皮膚常在菌については、シンガポールで運営するクリニックや自社ラボでの研究を通じて、特定の皮膚の慢性疾患に関するエビデンスの獲得を目指します。



【1】獲得済の独自菌・原料の事業化

■ 既に獲得しているポリアミン産生乳酸菌やKINS 独自の皮膚常在菌株及びその代謝産物と、対象とする慢性疾患・症状との関係についての研究を推進

■ これらの菌について大量培養・量産体制を確立

■ 食品、ペット用品他様々なプロダクト領域の原料として、独自菌の他社へのB to B 販売を開始

■ スキンケア他の既存の当社事業領域において、独自菌・原料を用いた新プロダクトの開発

■ 独自菌・原料を活用したシンガポール、台湾に続く新規国への参入



【2】マイクロバイオーム研究基盤の拡大

■ 菌バンクプロジェクトを腸内(ヒト)及び口腔内(犬)に拡大。加えて、検体の保存及び管理のためのプロセス構築

■ 医薬品シーズとしての可能性を有する独自菌については、マイクロバイオーム創薬シーズとしての研究を加速

■ コンシューマーヘルスケア事業の拡大及びヒト向けクリニックや動物病院の院数増加



今回調達した資金は、主として上記の【1】に関する研究開発にかかる各種活動及び研究部門・事業部門の人員増強、【2】に関する研究施設の拡充(含む自社ラボスペースの拡大やマイクロバイオーム研究の先端設備の取得)に活用されます。皮膚・腸内・口腔内他身体の様々な部位の菌と健康に関する研究を更に加速し、KINS独自のソリューションをより多くの人々に届けることで、マイクロバイオームを通じた慢性疾患・症状の解決により一層貢献してまいります。



本ラウンドにおける引受先・借入先





[第三者割当増資]

・森六ホールディングス株式会社

・第一生命保険株式会社

・SMBCベンチャーキャピタル株式会社

・みずほキャピタル株式会社



[銀行借入]

・株式会社三井住友銀行

・株式会社静岡銀行

・株式会社日本政策金融公庫

・株式会社名古屋銀行

・株式会社みずほ銀行

・株式会社東日本銀行



引受先の皆様からのコメント







森六ホールディングス株式会社

経営企画部 事業企画担当 主幹 藤原 洋平 氏

森六ホールディングスは、KINS社の理念と創薬を含むマイクロバイオームへのアプローチを通じて慢性疾患を根本的に解決するとの思いに共感し、事業連携を通じて共に成長を目指す強固な パートナーシップを構築するとともに、弊社グループが中期経営計画「2030 年ビジョン」において新規事業領域の一つとして掲げたライフサイエンス領域に繋がるヘルスケア事業のさらなる拡充に挑戦してまいります。



第一生命保険株式会社

オルタナティブ投資部長 片岡 正史 氏

弊社は、長期の資金供給が可能な生命保険会社の特色を活かし、社会課題の解決やイノベーション創出に挑戦するスタートアップ企業を支援する取り組みを積極化しております。

近年、多くの研究成果により、マイクロバイオームと人の健康状態や様々な疾患に密接な関連性があることが示されてきています。KINS 社の独自菌を活用したプロダクトの開発、人の健康や様々な症状・疾患 に有効な菌に関する研究開発の加速に大いに期待しております。



SMBC ベンチャーキャピタル株式会社

投資営業第二部 次長 金子 竜也 氏

異なる3つのビジネスモデル(コンシューマーヘルスケア事業、クリニック事業、ラボ事業)を有機的に展開できている点、これを実現する多様性のある組織、経営陣によるマネジメント力に当社の特徴があると考えております。今後、研究開発の進化による基盤強化と海外展開、BtoB 連携による事業拡大の両輪を並行して進めることで、マイクロバイオーム領域における更なる存在感を発揮して頂くことを期待致します。SMBCグループとしても事業成長をご支援させて頂きたいと思います。



みずほキャピタル株式会社

代表取締役社長 大町 祐輔 氏

KINS社は、独自菌の開発を中心に、マイクロバイオームについての研究開発を進め、応用領域を人やペット向けのコンシューマーヘルスケアにも広げる、ユニークな事業を展開されています。マイクロバイオームに関する研究の進展は、慢性疾患等の悩みを抱える多くの人々やペットに恩恵をもたらすものと期待しており、みずほキャピタルは今回の出資を通じて、KINS社のチャレンジに参加出来る事を大きな喜びと感じています。みずほキャピタルは、下川社長をはじめ社員の皆様と共に、マイクロバイオームがもたらす画期的なソリューションの実現に貢献して参ります。



代表取締役社長 下川 穣 より







前職の医療法人理事長としての様々な慢性疾患の臨床体験から、慢性疾患の根本解決を目指して、2018年にKINSを創業しました。創業後約5年弱で、8万人を超える多くの方に菌ケアサービスをお届けし、自社ラボの設立(2020年)や自社クリニック事業の開始(2022年)などを通じ独自の菌解析プラットフォームを構築してきました。その成果として、慢性疾患・症状への効果が期待できる独自菌・原料の獲得や、医療の領域での医薬品シーズとなりうる独自菌の研究が行える状態まで到達できました。この間、当社を支えていただいたステークホルダーの皆様及び日々一歩一歩事業を進めてきた当社チームには大変感謝しています。

ここからはいよいよ、自社プロダクトでの活用、他社への原料の販売、創薬シーズの開発を通じて、研究の成果を世の中に届けていくことが重要になってきます。加えて、当社のコンシューマーヘルスケア事業・クリニック事業を更に拡大するとともに、シンガポール・台湾に続く新規国にも参入し、より多くの方々に弊社のソリューションを届けていきます。このような更なるチャレンジに向けて、当社の可能性を信じていただけるパートナーの皆様を今回お迎えできたことを大変嬉しく思っています。今回の資金調達を通じて、マイクロバイオームを通じた慢性疾患の根本解決に貢献するべく、これまで以上に一層まい進してまいります。



KINS のビジネスモデルについて





KINSは、自社でコンシューマーヘルスケア事業、クリニック事業、研究の全てを行っている強みを活かして、慢性疾患・症状に対する効果の期待できる独自菌・原料の探索から開発までを自社で行っています。

コンシューマーヘルスケア事業において、ヒトや犬猫の皮膚・腸内・口腔内などを対象に製品展開しながら、菌バンクとしてユーザーの皆様から菌体を収集させていただき、その中から効率的に有用菌の探索を実現しております。

健康な方の菌体と、自社クリニックにて採取した具体的な慢性疾患・症状に紐づいた菌体の差分から、疾患に関わる菌やその特徴などについて自社運営のラボにて研究を行います。

その中で発見される慢性疾患・症状に対する効果の期待できる独自菌・原料については、自社事業での活用及び原料としての他社提供を行うとともに、一定の独自菌についてはマイクロバイオーム創薬シーズとしての研究、開発を行ってまいります。

このように、菌に関するシーズの探索から開発までを自社内で完結し高速で次々と行うことがKINSの強みです。さらに、今年8月にKINSクリニックを開院。昨年国内で開院したKINS WITH動物病院に続くクリニックの開院であり、ヒトの皮膚に関する慢性疾患・症状を対象としてKINSのビジネスモデルを深化させるための一歩を踏み出しております。



KINS について





KINSは、美と健康を司る 1,000兆個と言われる全身の菌(常在菌)をケアすることを提案し、研究、開発、販売までを一気通貫して行う、マイクロバイオームに特化したヘルスケア企業です。

商品の販売を通して、より多くの人々に菌ケアという概念を伝えていくことで、対症療法から根本治療へと導き「将来的には慢性疾患を根本的に解決する」という思いの元、株式会社KINSを創業しました。創業1年足らずで、自社ラボを構え、ユーザー様から提供いただいた皮膚・頭皮や腸内の常在菌データを分析し、様々な商品の開発を行っています。そして、これらデータを活用した研究機関との提携及び自社知財の創出を加速しており、常在菌に着目したマイクロバイオーム創薬の実現を目指しています。ヒトに限らず、犬猫も同様に動物病院事業を中心に診療、研究、商品の開発・販売を行っており、さらに、日本国内に留まらずシンガポール・台湾など成長の著しいアジアの複数国で事業展開し、2023年8月にはシンガポールにて尋常性ざ瘡(ニキビ)に特化したクリニックを開業いたしました。KINSはこれからも、 菌ケアすることが当たり前である世の中の実現を目指します。



事業内容





【 KINS 】ヒト向け事業

■サプリメント・化粧品の開発・製造・販売(日本・台湾・シンガポール)

■ヒトマイクロバイオーム研究<皮膚・頭皮・腸内>

■ヒトマイクロバイオーム研究<皮膚・頭皮・腸内>

■マイクロバイオーム創薬<皮膚・腸内>

■クリニック<皮膚>(シンガポール)

■クリニック<皮膚>(シンガポール)



【 KINS WITH 】犬猫向け事業

■ サプリメント・デンタル商品の開発・製造・販売(日本)

■ サプリメント・デンタル商品の開発・製造・販売(日本)

KINS WITH CATS @kinswith_cats

■ 動物病院クリニック<歯科、皮膚科、一般診療>(日本)

■ 動物病院クリニック<歯科、皮膚科、一般診療>(日本)



KINS Corporate SITE

KINS WEBSITE

KINS clinic WEBSITE

KINS WITH 動物病院 WEBSITE



https://prtimes.jp/a/?f=d48644-61-793e3e96c3edc7dfe77de4ac3937d51d.pdf



