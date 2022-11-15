［PostCoffee］

発売期間：2022年11月15日（火）10:00 ～ 2022年12月23日（金）14:59迄



「ライフスタイルを進化させる」をビジョンに、日本最大級のスペシャルティコーヒー専門通販「PostCoffee」（読み：ポストコーヒー）や、コーヒーのサブスクリプションサービスを提供するPOST COFFEE株式会社（本社 : 東京都目黒区、代表取締役 : 下村 領）は、国内外31社のロースターパートナーが選りすぐりのクリスマスコーヒーをセレクトした、アソートメントボックス（31社のコーヒーからランダムに10種類入り）「CHRISTMAS COFFEE GIFT - Roaster Assort」（クリスマスコーヒーギフト ロースターアソート）の予約販売を、2022年11月15日より開始いたします。







今商品は、PostCoffeeと提携する国内外から集まった人気コーヒーショップ31社のコーヒー（自家焙煎）をセレクト。それぞれのコーヒーショップよりクリスマスをイメージしたコーヒーが集まりました。たっぷりと約30杯分のコーヒーが詰まったPostCoffeeオリジナルデザインのボックスは、プレゼントにもぴったり。自分へのご褒美、コーヒー好きなあの人へのプレゼントとして、大人のクリスマスをスペシャルティコーヒーで彩ります。







クリスマス気分を盛り上げる限定ボックス





いつものPostCoffeeとは違った、クリスマスカラーの赤いボックスにぎっしりと詰まったコーヒーは、見ているだけでも楽しくなること間違いなし！

ボックスの中には、個性豊かなスペシャルティコーヒーが10種類！各種3杯分ずつの合計約30杯分のコーヒーが詰まっています。色んな飲み比べもしたいけれど、毎日の飲み物としてもたっぷり楽しみたい、そんな方に向けたクリスマスプレゼントとして最適です。











＜商品情報＞





商品タイトル





CHRISTMAS COFFEE GIFT - Roaster Assort

（クリスマスコーヒーギフト ロースターアソート）







商品詳細



・アソートメントボックス（赤BOX／サイズ：27cm x 10cm x 19cm）



・45g×10種類（豆 or 粉）

国内外31社のロースターパートナーが選りすぐりのクリスマスコーヒーをセレクト

※31社の中からランダムに10種類が入ります

・クリスマスカード

・コーヒー淹れ方カード

・オリジナル冊子

・ロースターマップ







ロースターパートナー





GLITCH COFFEE & ROASTERS（東京都千代田区）／COFFEE COUNTY（福岡県福岡市）／LIGHT UP COFFEE（東京都武蔵野市）／ETHICUS coffee roasters（静岡県静岡市）／LEAVES COFFEE ROASTERS（東京都墨田区）／NAGASAWA COFFEE（岩手県盛岡市）／Life Size Cribe（東京都国分寺市）／And Coffee Roaster（熊本県熊本市）／Craftsman Coffee Roasters（山口県下関市）／ROASTERY MANLY COFFEE（福岡県福岡市）／Mel Coffee Roasters（大阪府大阪市）／hazeru coffee（富山県富山市）／KARIOMONS COFFEE ROASTER（長崎県西彼杵郡）／AKITO COFFEE（山梨県甲府市）／27 COFFEE ROASTERS（神奈川県藤沢市）／GluckCoffeeSpot（熊本県熊本市）／TRUNK COFFE（愛知県名古屋市）／warmth（群馬県高崎市）／aoma coffee（大阪府大阪市）／COYOTE（京都府京都市）／豆ポレポレ（沖縄県沖縄市）／K COFFEE（奈良県大和郡山市）／VERVE COFFEE ROASTERS （サンタクルーズ・神奈川県鎌倉市）／OBROS COFFEE（福島県郡山市）／Raw Sugar Roast（東京都世田谷区）／19Grams（ドイツ・ベルリン）／La Cabra（デンマーク・アアルス）／Onyx Coffee Lab（アメリカ・アーカンソー）／Kuma Coffee（アメリカ・シアトル）／Flight Coffee（ニュージランド・オークランド）／94Celcius（カナダ・モントリオール）

※全31社。順不同。







販売価格





5,500円（税抜）/ 5,940円（税込）







販売期間





2022年11月15日（火）10:00 ～ 2022年12月23日（金）14:59迄

※販売期間内でも、在庫がなくなり次第終了となります。







販売方法





・スペシャルティコーヒー専門通販「PostCoffee」にて販売。

https://postcoffee.co/campaign/christmas/index.html

・2022年12月12日（月）から順次発送開始

※12月12日（月）以降にご注文いただいたものは、順次発送準備に入ります。15時までのご注文で最短翌日投函となります。

※ランダムに10種が選ばれるため、商品を選ぶことは出来ません。











POST COFFEE 株式会社 概要





「ライフスタイルを進化させる」をビジョンに、2020年2月からコーヒーのサブスクリプションサービスを開始。2022年4月からは国内外の人気ローカルロースターと提携し、国内最大級の美味しいコーヒーのショッピングモールをローンチ。美味しいコーヒーのプラットフォームとして複数の事業を展開。テクノロジーを活用し、誰でも手軽に美味しいコーヒーを手に入れられる世界を創っています。







会社名：POST COFFEE 株式会社 （PostCoffee Co.）

代表 ：代表取締役 下村 領

所在地：東京都目黒区目黒4-11-7 須田ビル1F

設立 ： 2018年9月

Web ：https://postcoffee.co/

SNS ：Instagram https://www.instagram.com/postcoffee.co/／Twitter https://twitter.com/postcoffee_co/



下村 領（しもむら りょう）プロフィール



POST COFFEE株式会社 CEO

1982年生まれ。2005年にウェブサイト制作、グラフィックデザインなどを主軸にしたクリエイティブ会社を下村祐太朗（COO）と共同で創業。2013 年、東京都渋谷区富ケ谷にコーヒー屋兼コワーキングスペース「メイカーズコーヒー」をオープン。それらの経験を活かし、2018 年に「コーヒー×テクノロジー」のスタートアップ、POST COFFEEを創業し、その翌年にサブスクリプションサービス「PostCoffee」を開始。





日本最大級のスペシャルティコーヒー専門通販「PostCoffee」



コーヒーのラインナップは常に45種類以上。PostCoffeeを象徴するブレンド1種、他は単一の農園で栽培されたシングルオリジンです。スペシャルティコーヒーのシングルオリジンでの種類数は国内最大級の品揃えになります。

https://postcoffee.co/



PostCoffeeサブスクリプションサービス



30万通りの組み合わせから、あなた専用のコーヒーボックスをカスタマイズ。美味しいスペシャルティコーヒーがポストに届く定期便サービス。

コーヒー診断をすることで、その人のライフスタイルに合ったコーヒー、淹れ方、頻度、価格を提案。あなた専用のコーヒーボックスがポストに届く、コーヒーの定期便サービスです。

https://postcoffee.co/subscription/



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/15-15:46）