スポーツコンディショニングノウハウを現場ワーカー向けに応用したウェルネスプログラム「ONE TAP SPORTS for Biz」をご紹介します



スポーツテック企業の株式会社ユーフォリア(本社:東京都千代田区 共同代表:橋口 寛/宮田 誠、以下 ユーフォリア)は、2月8日(水)から10日(金)まで東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にて開催される「Care Show Japan」の専門展「ヘルスケアIT 2023」に出展いたします。また、同展セミナープログラムに、「ONE TAP SPORTS for Biz」プログラム開発パートナーの一原克裕氏が登壇することを併せてお知らせいたします。







■ ユーフォリア展示内容

ユーフォリアは、2013年から約10年にわたりコンディション管理ソフト「ONE TAP SPORTS」を中高生からトップアスリートまで幅広いスポーツチームへ提供してきました。アスリートがよいコンディションを保ち、試合に合わせてピークパフォーマンスを発揮するために行う一連の活動を「コンディショニング」と呼び、チームに所属または提携するスポーツ専門職(アスレティックトレーナーや理学療法士など)が、その知識と技術でアスリートのコンディショニング活動をサポートしています。

そういったトップアスリートのコンディション向上メソッドを、企業の健康経営・安全衛生の実現を支援するために応用し、健康経営・ウェルネスプログラム「ONE TAP SPORTS for Biz」を開発しました。製造工場でのPoC(実証実験)で85%の体験者(参加者30名)が肩こり・腰痛が改善したと実感するプログラムを、「ヘルスケアIT 2023」にてご提案いたします。「効果的な健康経営施策を探している」、「労働災害の発生を防止・予防したい」などとお悩みのご担当者様はぜひ弊社ブース(2E-11)までご来場ください。貴社に適切なプログラムをご紹介させていただきます。



■ ヘルスケアIT 2023セミナープログラム登壇

・セミナータイトル:

「産業アスレティックトレーナーが実現する、現場フィジカルワーカーのための健康経営最前線」



・スピーカー:

株式会社ユーフォリア

ウェルネス事業部 プログラム開発責任者(パートナー)

一原 克裕 氏



・セミナー番号:【NO:3-15】

・セミナー日時:2/10(金)16:00~16:30

・セミナー詳細・お申し込みはこちら:

https://www.informa-japan.com/csj/seminar/index.php?category=41&_ga=2.137753528.943540128.1675652733-1581536394.1674209633#3-15



■ ヘルスケアIT 2023について

センシング、AI、IoTなどの技術進化や新しいアイデアは、ヘルスケアの様々な領域における革新的な製品、ソリューション、サービスを生み出しており、生活者、患者さんのQOLの向上や医療、介護等の現場での実装と実効果を発揮することが期待されています。

予防、未病から医療、予後サポート、介護までテクノロジーの活用により未来のヘルスケアを創造する、最先端のテクノロジーと社会や現場で実装をするためのノウハウを業界の有力企業やベンチャー/スタートアップ、キーパーソンが集結する展示会です。



■ Care Show Japan「ヘルスケアIT 2023」開催概要

・開催日時:2/8(水)~2/10(金)10:00~17:00

・開催場所:東京ビッグサイト 西4ホール(東京都江東区有明3-11-1)

・出展ブース:2E-11

・参加費:5,000円(消費税込)

※来場事前登録者、招待状持参者は無料

・展示会Webサイト:https://www.care-show.com/healthit/



▶︎ユーフォリア出展ページ:https://www.healthcareweek.jp/exh2023/exhibitor_list/detail_CS.cgi?reg_num=C231671707328_3244#



■ 株式会社ユーフォリア について

ユーフォリアは「人とスポーツの出合いを幸福にする」をミッションに、スポーツの課題をテクノロジーで解決するスポーツテック企業です。スポーツ選手のコンディション管理、ケガ予防のためのSaaS型データマネジメントシステム「ONE TAP SPORTS(ワンタップスポーツ)」(https://one-tap.jp)を開発・提供しています。ONE TAP SPORTSは現在、ラグビー日本代表をはじめとする日本代表では26競技、プロチームを中心に国内外で71競技・1,700チーム以上に導入されています。より安全で楽しく、かつ効率的にスポーツを行う環境整備にデータ面から貢献してまいります。



本社 :東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル2階

設立 :2008年8月18日

代表者 :代表取締役/共同創業者 橋口 寛・宮田 誠

事業内容:スポーツ領域におけるシステム開発・保守・コンサルティング、スポーツデータ活用による商品開発支援事業、健康経営支援事業

URL :https://eu-phoria.jp/



