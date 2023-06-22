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『ONE PIECE カードゲーム ジュニアサマーフェスタ』が8月に5大都市にて開催決定！明日6月23日(金)からイベント応募開始！

［株式会社バンダイ］


株式会社バンダイ
株式会社バンダイ カード事業部は、2023年8月に全国5会場にて、子ども向けイベント「ONE PIECE カードゲーム ジュニアサマーフェスタ」を開催いたします。






「ONE PIECE カードゲーム ジュニアサマーフェスタ」は、2023年5月5日(金・祝)に実施した「ONE PIECE カードゲームフェスタ2023　こどもの日スペシャル」と同じく子供向けのイベントとなり、今回は小学生以下限定のイベントとなります。










前回開催した「ONE PIECE カードゲームフェスタ2023 こどもの日スペシャル」の様子


親子で参加出来る「親子マッチングバトル」や、子ども同士で腕試しが出来る「マッチングバトル」を始め、クイズに正解すると景品がもらえる「クイズコーナー」や物販などのコンテンツを用意しております。

イベントの応募は、明日6/23(金)から開始予定です。
夏休みはご家族で是非イベントにご参加ください！



イベント景品を一部ご紹介



◆イベント概要
【開催日程】　2023年8月5日(土)～2023年8月16日(水)
【開催会場】　
■8/5(土) 北海道：サッポロファクトリー 1Fイベントホール
北海道札幌市中央区北2条東3丁目
■8/6(日) 福岡：エルガーラホール 7F中ホール
福岡県福岡市中央区天神1丁目4番地2号
■8/11(金) 大阪：難波御堂筋ホール ホール7
大阪府大阪市中央区難波４-２-１難波御堂筋ビルディング
■8/13(日) 東京：ベルサール秋葉原 2Fホール
東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル
■8/16(水) 愛知：エフリードビル 2階Bホール
名古屋市中区錦2丁目11番6号

【応募期間】6/23(金)～7/17(月・祝)

【当選発表日】7/21(金)予定

【参加費】　無料

【実施内容】
・親子マッチングバトル
・マッチングバトル
・クイズコーナー　他




(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■イベントページ：
https://www.onepiece-cardgame.com/events/2023/officialevents/festa-summer-junior/
■公式サイト：
https://www.onepiece-cardgame.com/
■公式Twitter：
https://twitter.com/ONEPIECE_tcg

■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@ONEPIECE-mt6ui


企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-18:16）

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