［株式会社バンダイ］



株式会社バンダイ

株式会社バンダイ カード事業部は、2023年8月に全国5会場にて、子ども向けイベント「ONE PIECE カードゲーム ジュニアサマーフェスタ」を開催いたします。













「ONE PIECE カードゲーム ジュニアサマーフェスタ」は、2023年5月5日(金・祝)に実施した「ONE PIECE カードゲームフェスタ2023 こどもの日スペシャル」と同じく子供向けのイベントとなり、今回は小学生以下限定のイベントとなります。





















前回開催した「ONE PIECE カードゲームフェスタ2023 こどもの日スペシャル」の様子





親子で参加出来る「親子マッチングバトル」や、子ども同士で腕試しが出来る「マッチングバトル」を始め、クイズに正解すると景品がもらえる「クイズコーナー」や物販などのコンテンツを用意しております。



イベントの応募は、明日6/23(金)から開始予定です。

夏休みはご家族で是非イベントにご参加ください！







イベント景品を一部ご紹介







◆イベント概要

【開催日程】 2023年8月5日(土)～2023年8月16日(水)

【開催会場】

■8/5(土) 北海道：サッポロファクトリー 1Fイベントホール

北海道札幌市中央区北2条東3丁目

■8/6(日) 福岡：エルガーラホール 7F中ホール

福岡県福岡市中央区天神1丁目4番地2号

■8/11(金) 大阪：難波御堂筋ホール ホール7

大阪府大阪市中央区難波４-２-１難波御堂筋ビルディング

■8/13(日) 東京：ベルサール秋葉原 2Fホール

東京都千代田区外神田3-12-8住友不動産秋葉原ビル

■8/16(水) 愛知：エフリードビル 2階Bホール

名古屋市中区錦2丁目11番6号



【応募期間】6/23(金)～7/17(月・祝)



【当選発表日】7/21(金)予定



【参加費】 無料



【実施内容】

・親子マッチングバトル

・マッチングバトル

・クイズコーナー 他









(C)尾田栄一郎／集英社 (C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション



■イベントページ：

https://www.onepiece-cardgame.com/events/2023/officialevents/festa-summer-junior/

■公式サイト：

https://www.onepiece-cardgame.com/

■公式Twitter：

https://twitter.com/ONEPIECE_tcg



■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@ONEPIECE-mt6ui





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