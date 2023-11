[パレンテ]

セーラームーンファン必見!セーラームーンパッケージのカラーコンタクトレンズ



2023年11月1日(水)からレンズアップル 他ECサイトにて販売中







コンタクトレンズ通販サイト「レンズアップル」を運営する、株式会社パレンテ(本社:千葉市中央区、代表取締役:吉田 忠史)は、ECサイト運営とともに、自社オリジナルブランドのコンタクトレンズ『WAVE』シリーズを開発・発売して参りました。



この度、WAVEのカラーコンタクトレンズシリーズである「WAVEワンデー UV リング plus」が、劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」の映画上映を記念し、セーラー戦士たちの特別コラボレーションパッケージを開発、数量限定で11月1日(水)から「レンズアップル」をはじめとした当社運営のECサイトにて発売中です。



セーラー10戦士がWAVEリングのパッケージに登場!コレクションとしても楽しめる限定デザイン





WAVEワンデー UV リング plusのパッケージに、劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」のみで使用されている特別なイラストを豪華に施し、ファンにとってはコレクションとしても楽しめるデザインになっています。今回、シリーズによって異なる2種類のイラストでお届けいたします。



■WAVEワンデー UV リング plus ヴィヴィッドベール 30枚入り

セーラー5戦士 ver.





■WAVEワンデー UV リング plus ナチュラルベール 30枚入り

エターナルセーラーちびムーン&外部太陽系4戦士ver.





<商品概要>

商品名:WAVEワンデー UV リング plus 30枚入り

デザイン:ヴィヴィッドベール、ナチュラルベール

内容量:片眼1ヶ月 / 1箱30枚入

使用期限:1日使い捨て

販売度数:±0.00(度なし)、-1.00 ~ -6.00(0.25単位)、-6.00 ~ -8.00(0.5単位)

含水率:38%

BC(ベースカーブ) :8.7mm

販売価格:1,998円(税込)

販売サイト:https://www.lens-apple.jp/campaign/prettyguardiansailormoon/

























会社概要





会社名:株式会社パレンテ

所在地:千葉市中央区富士見1-2-11 勝山ビル5階

設立:1977年10月

代表者:代表取締役 吉田 忠史

事業内容:ECフルフィルメント事業、コンタクトレンズ小売事業(店舗販売・インターネット通販)

会社HP:https://www.parente.jp/

公式SNSアカウント

Instagram:https://www.instagram.com/wave_contact

Twitter :https://twitter.com/wavecontact



■パレンテについて

パレンテは、2008年業界に先駆けコンタクトレンズのインターネット通販事業に参入。

「レンズアップル」をはじめとした自社ECサイトの運営を軸に、この10年強で順調に会員数を増やし、2022年12月末には延べ注文件数3,500万件に達する※1など、多くのお客様に商品をお届けして参りました。併せて「楽天」、「Amazon」、「Yahoo!ショッピング」をはじめとしたモールプラットフォームへの出店も展開し、優良店舗として「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022 ヘルス・ビューティー部門」の受賞をはじめ、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞の実績も有しています。2020年12月には当社が運営する「レンズアップル」がコンタクトレンズ通販の比較調査により「安心して利用できる」、「お得に購入できる」、「到着が早い」等を含むNo.1「5冠」を獲得※2しました。

また、コンタクトレンズとの親和性が高いスポーツを支援する目的から、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」、プロeスポーツ・ゲーミングチーム「Rush Gaming」とのオフィシャルパートナー契約締結をはじめ、障がい者スポーツの支援など、地域・スポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

※1 当社運営通販サイト合算の件数。 ※2 ショッパーズアイ インターネット調査。



■WAVEについて

WAVEは、オリジナルコンタクトレンズとして2013年に発売し、発売開始から約10年となる2023年4月27日、「見えるをデザインする」ブランドへと生まれ変わりました。「“見える”をもっと楽しく。“見える”をもっと手軽に。」をコンセプトに、コンタクトレンズ以外の様々な商品、サービス、体験の提供を通じて、見える世界を拡げるブランドへ進化することに挑戦します。

LOOK.GOOD WAVE,見て、いい波がくる。

WAVEブランドサイト:https://wavecontact.jp/





■WAVEワンデー UV リング plusについて



WAVEシリーズのカラーコンタクトレンズで、国内のコンタクトレンズ企業SEED社と共同開発しました。

自社製品として開発から販売、配送まで独自に行っているのでリーズナブルな価格を実現いたします。

【製品特徴】

1.インナーカラー構造のため、色素が瞳に直接触れずに安心

2.潤って乾きにくい快適な装用感で快適なつけ心地

3.一年中降り注ぐ紫外線もしっかりカット

4.メイクやたんぱく性の汚れが付きにくく乾燥にも強い



