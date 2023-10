[AlphaDrive/NewsPicks ]

NewsPicks for Businessの新拠点「NewsPicks for Business 九州」も本格始動。九州・福岡に根ざし、編集とクリエイティブの力を起点にビジネスをエンパワーします



株式会社アルファドライブ(代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一)の子会社の株式会社NewsPicks for Business(代表取締役 麻生要一、以下、NewsPicks for Business)は2023年11月14日(火)、福岡経済を掘り下げるビジネスマガジン『Ambitions FUKUOKA』を発売します。







NewsPicks for Businessは、国内最大規模のソーシャル経済メディア「NewsPicks」を法人向けにカスタマイズしたサービスや様々なプロダクトを提供。企業の変革や人づくり、組織づくりを支援してまいりました。



2021年5月、変革を志す企業人・組織人のためのビジネスマガジン『Ambitions』を創刊し、これまでに3号を刊行。11月14日(火)に発売する本誌は、福岡・九州に特化した新たな地域経済マガジンです。



また同時に、九州におけるNewsPicks for Businessの拠点「NewsPicks for Business 九州(NP4BQ)」を本格始動(※)。九州・福岡に根ざし、メディア事業、企業の情報発信・コンテンツ支援事業を強化していきます。



(※)FUKUOKA Growth Next(福岡県福岡市中央区大名2-6-11)内

また、2024年1月よりWeWork ゲイツ福岡(福岡県福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツ 11F)に移転予定



コンテンツ紹介(一部抜粋)





FRONT ROW INTERVIEW

福岡ソフトバンクホークス 柳田悠岐

「福岡で躍動するビジネスパーソンへ」



堀江貴文が見た、福岡経済のポテンシャル



FRONT ROW ISSUE

FUKUOKA Explorer 福岡経済を中から動かす冒険者たちのストーリー





石丸修平 福岡地域戦略推進協議会(FDC)事務局長

佐々木久美子 グルーヴノーツ 取締役会長

松口健司 明星和楽 実行委員長

山本正秀 やまやコミュニケーションズ 代表

森 大介 ドーガン 代表森 大介



SPECIAL FEATURE

特集 福岡経済の野心



高島宗一郎 福岡市長が語る、商都・福岡の今

100年に一度のアップデート。生まれ変わる都市、その全貌

スタートアップ都市の10年。その功績と課題

ほか



SECOND FEATURE

第2特集 覚醒する都市、北九州





北九州市が日本の起爆剤に。街が覚醒する3つの理由 北九州市長 武内和久

老舗ものづくり大企業、あとつぎ社長の挑戦

北九州市でスタートアップが躍進できる理由



福岡経済を牽引するリーダーたちのストーリーから、大規模開発によって変わるビジネスエリアの最新動向、福岡でスタートアップが育つ理由など、福岡経済の今と未来を、さまざまな視点で掘り下げる。



Amazon予約ページ:

https://www.amazon.co.jp/dp/4833482398



『Ambitions FUKUOKA』編集長(NewsPicks for Business 九州 編集長) 大久保敬太 コメント





福岡のビジネスシーンが今、おもしろい。福岡へUターンした仲間の発言が、本プロジェクト発足のきっかけでした。



日本でも例外的に人口が増加し、開業率は大都市圏中で5年連続1位。若者の割合も政令指定都市でトップを誇ります。さらに今、福岡は100年に一度といわれる都市のアップデート「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」の真っ只中。まさに街全体が生まれ変わる、エキサイティングなフェーズに突入しています。



福岡というエリアが秘めるポテンシャルや、ビジネスの最前線、そしてビジネスパーソンの心を熱くする、福岡のビジネスストーリーの数々をお届けします。



『Ambitions FUKUOKA』副編集長(NewsPicks for Business 九州 拠点リーダー) 田中智恵 コメント





私は昨年末、東京から生まれ故郷の福岡へUターンしました。



実に14年ぶりに戻った福岡の街は、「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」、「ウォーターフロント計画」により、街全体のアップデートが急ピッチで進んでいました。また、続々と登場するスタートアップに、代替わりを迎えた地元企業の経営者たち、北九州市の市長交代による都市間の関係性の変化など、ソフト・ハードの両面で、大きな変革期を迎えています。



今、私たちが福岡に貢献できることは何か、それは「発信」だと考えます。



福岡の持つ可能性を捉え、コンテンツという形で発信する。それによりビジネスとビジネスをつなぎ、共創のきっかけを創出する、そのサポートができるのではないか。そう信じ『Ambitions FUKUOKA』の創刊に取り組んできました。



私たち編集部が本書に込めた、福岡の多彩な可能性を感じていただけると幸いです。



Ambitionsブランド紹介





「Ambition」は「野心」。すべての挑戦は、誰かの野心からはじまる。これからのビジネスの着想や会話の起点になるようなコンテンツをお届けしていきます。



・『Ambitions Web』2023年10月16日スタート

https://ambitions-web.com/

・『NewsPicks for Business Magazine Ambitions Vol.3』2023年9月29日発売

https://www.amazon.co.jp/dp/4833482266



コラボレーション・広告掲載について





NewsPicks for Businessでは、メディア『Ambitions』を通じて、企業・団体のみなさまとのさまざまなコラボレーションを実現してまいります。



『Ambitions Web』、マガジン『Ambitions』、マガジン『Ambitions FUKUOKA』へのコラボレーションや広告に関するお問い合わせは以下へお願いいたします。



株式会社NewsPicks for Business

Ambitions事業担当

np4b_contents@uzabase.com



<会社概要>

株式会社NewsPicks for Business / NewsPicks for Business, Inc.

設立:2023年4月1日

代表者:代表取締役 麻生要一

所在地:本社 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

福岡拠点 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

https://newspicks-forbiz.com/



株式会社アルファドライブ / Alphadrive Co.,Ltd.

設立:2018年2月23日

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地:本社/AlphaDrive Studio 東京都千代田区永田町2-17-3 来栖ビル1F

丸の内オフィス 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル

AlphaDriveサービスサイト:https://alphadrive.co.jp/

AlphaDrive/NewsPicksブランドサイト:https://adnp.alphadrive.co.jp/



▼お問い合わせ

株式会社NewsPicks for Business

Ambitions編集部

np4b_contents@uzabase.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-16:46)