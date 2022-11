[株式会社 BLAST]

吸水ショーツ購入時にユーザーが最も気になるのは「サイズやフィット感」。購入前に、ご希望のサイズや形をご自宅でゆっくりお試しできる試着サービスを開始します。







BLAST Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:石井リナ)の運営する、フェムテックブランドNagi(ナギ)は、購入前にご希望のサイズをご自宅でゆっくりお試しいただくことができる試着サービス「Nagi home try on」を2022年11月18日(金)より開始します。



■Nagi home try on サービスページ

https://nagi-jp.com/pages/nagi_home_try_on



■Nagi home try on とは

Nagiのショーツを購入前にご自宅で試着できるサービスです。お好きなショーツのタイプやサイズをお選びいただき、デポジット1,000円でお試し用のショーツをお送りします。お試し後、7日以内にショーツを購入いただくとデポジットは試着品をご返送いただいたあとに全額返金となり、実質0円でお試しいただけます。購入前にサイズやタイプを試したい方におすすめです。



※ 一度のご注文につき最大2点までお試し可能です。

※ デポジット1,000円は1タイプあたりの金額です。





Nagi 試着サービス実施の背景



本サービスは、「初めてのお買い物でサイズが合うか不安」「フィット感を確かめてから購入したい」とのユーザーの声を受けて開始することとなりました。



実際にNagi公式Instagramでのアンケートでは、「生理期間は下着がキツく感じる」と答えた方が62%。生理期間にはむくみが気になる方も多いので、普段よりも下着がキツく感じることがあるようです。



また、ネットで吸水ショーツを買うときに気になることを伺った質問には、66%が「サイズやフィット感」と回答。モレの不安を解消するためにも、自分に合ったサイズのショーツが求められています。







一般的にショーツの試着は難しいものですが、吸水ショーツ特有の試着ニーズがあることに着目し、今回、吸水ショーツ業界初(※)のオンライン完結型試着を定常サービスとして開始することといたしました。Nagiではシーンに合わせて選べる様々な形のショーツを展開しており、本サービスではサイズだけでなく、気になる形を2タイプまでご選択いただくことも可能です。ユーザーのみなさまに、安心してご自身にぴったりのショーツをみつけていただき、より一層快適な生理期間のサポートができればと考えています。



※ 日本に流通する主な吸水サニタリーショーツ15ブランドにおいて(2022年11月自社調べ)







Nagi 試着サービスご利用の流れ







1. タイプとサイズを選択

試着をご希望のタイプ、サイズセットを選び、デポジットをお支払いください。



2.ご自宅でお試し

商品が届いたら同封の紙ショーツの上からはいてご自宅でゆっくりお試しください。



3.7日以内にご返送

試着後、商品到着から7日以内に、同封の返送用封筒または送り状を使ってご返送ください。



4.購入のご検討

お試しの上ご購入いただける場合は、到着から7日以内にご注文ください。



5.デポジットをご返金

返送品の状態確認後、期間内に購入いただいた方にはデポジットを全額返金します。※



※ 到着より7日以内にご購入に至らなかった場合、デポジットから送料600円を差し引いた額をご返金いたします。







Nagiとは







Nagiは、わたしたちの身体ともっとうまく付き合うために生まれた、1枚でも過ごせる吸水ショーツです。吸水機能や防水機能に加え、防臭機能、制菌効果(菌を減らす効果)のある機能素材を使用しています。防水布を折り返す独自の積層構造は、特許出願中です。



ショーツは自宅で簡単にお手入れ可能で、くり返し使うことができる環境にも配慮したエコフレンドリーなプロダクトです。日本の生地メーカーの生地を使用し、 高い技術をもつ国内の工場で生産しています。 1枚ずつていねいに人の手で縫製し、パッケージ包装は、プラスチック素材を一切使わず紙素材のみを使用しています。



ショーツの形は、フル、スタンダード、スリムの3タイプに加え、スポーツタイプのスタンダードプラス、ショートパンツ2タイプ、尿モレに対応したレースミッドライズ、ハイウエストの2タイプ、計7タイプをご用意。価格は、5,775円~8,950円(税込)で、公式オンラインストア( https://nagi-jp.com )でご購入いただけます。3枚以上のお好きな組み合わせでさらにお得にお買い求めいただけるサービスや、大切な方へオンラインで気軽にNagiのショーツを贈れるギフトカードサービス、Nagi専用洗剤 Nagi washもご用意しております。







企業情報







BLAST Inc.は“女性をエンパワーメントする”をミッションに掲げた、WOMEN EMPOWERMENT COMPANYです。メディアとプロダクト、コミュニティの3軸の事業で女性のライフスタイルをエンパワーします。



社名:株式会社BLAST

代表者:代表取締役 石井リナ

所在地:東京都渋谷区代々木5丁目7-5 PORTAL POINT YOYOGIKOEN 601

設立日:2018年1月11日

コーポレートサイト:https://blast-inc.co.jp/



