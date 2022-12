[学校法人呉学園]

渋谷に開校して57年目となる日本写真芸術専門学校が、アメリカを代表するドキュメンタリー写真家 スーザン・メイゼラスのオンライントークショー(ZOOM配信)を2023年1月14日(土)に開催。









国際的写真家集団「マグナム・フォト」(https://www.magnumphotos.com/)(拠点:ニューヨーク・パリ・ロンドン)の会長であり、アメリカを代表するドキュメンタリー写真家 スーザン・メイゼラス(https://www.susanmeiselas.com/)のオンライントークショーを開催します。









未来の写真家たちへ Message from the Masters of Photography Vol.3





写真家スーザン・メイゼラス オンライントークショー

日時:2023年1月14日(土)11:00~12:30

配信方法:ZOOMでの開催

お申込: https://npi.ac.jp/events/2022/11/24/5256(文末にQRコード添付)

聴講料:1,000円(税込)



2021年のアレック・ソス、2022年1月に行ったスティーブ・マッカリーに続く第3弾。

日本写真芸術専門学校では写真家を目指すクリエイターを対象としたオンライントークショーを実施しています。

今回は、2023年1月14日(土)にアメリカを代表するドキュメンタリー写真家 スーザン・メイゼラスをお招きし、開催する運びとなりました。



当日は、ニューヨークにいるスーザン・メイゼラスとオンラインで繋ぎ、1970年代から現在までの彼女の作品を紹介して頂きながら、写真家としての哲学について語って頂きます。また日々変化していく世界情勢、そして大きな影響を受けている社会の今後の展望についてもお話し頂きます。



参加はZOOMオンライン配信による一般参加枠をご用意しています。この貴重な機会をぜひとも広く一般の方々にお知らせしたく、報道関係各位には講演へのご案内・取材等をお願い申し上げます。









スーザン・メイゼラス(Susan Meiselas) プロフィール









スーザン・メイゼラスはニューヨークに拠点を置くドキュメンタリーフォトグラファーで、現在「マグナム・フォト」の会長を務めています。主な著書にCarnival Strippers (1976), Nicaragua (1981), Kurdistan: In the Shadow of History (1997), Pandora’s Box (2001), Encounters with the Dani (2003) Prince Street Girls (2016), A Room Of Their Own (2017) and, Tar Beach (2020)があります。



メイゼラスによる、南米における人権についてのドキュメントは著名であり、また北米を含む様々な地域で撮影された写真が国際的にもコレクションされています。1992年にマッカーサーフェローとなり、Guggenheim Fellowship(2015年)を受け、最近ではドイツベルゼ写真財団賞(2019年)、KeringとRencontres d’Arlesによる第1回ウーマンインモーションアワードを受賞しています。1970年代から現在までの彼女の作品を紹介する「Mediations」は、最近、アントニ・タピエス財団、ジュ・ド・ポーム、サンフランシスコ近代美術館、サンパウロのモレイラ・サレス研究所で展示され、現在はウィーン芸術ハウスで開催されています。2007年よりマグナムの会長を務め、ドキュメンタリー写真の多様性と創造性を拡大に貢献しています。

















日本写真芸術専門学校 とは





渋谷に生まれて57年目となる日本写真芸術専門学校は、「Real Education -実践に即した教育-」という教育理念のもと「常に時代を意識して、社会とリンクした実践的な授業をする」という教育方針で、学生たちの目標達成のために社会をリアルに意識することを大切にしています。講師陣は、全員が写真業界の第一線で活躍するプロフェッショナル。在学中、実践に即した内容を学ぶことができます。





<お申込みQRコード>









