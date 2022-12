[株式会社アイ・エヌ・ジー]

高校生最新トレンド2022年冬!渋谷トレンドリサーチ









30年に渡り、ティーンに特化したマーケティング&プロモーション支援を提供する株式会社アイ・エヌ・ジーは、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。

渋谷トレンドリサーチは、回収したデータに基づき、渋谷を拠点に運営するINGteens高校生メンバーの生の声を反映し、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドを発表します。



今回の調査テーマは、「クリスマス」です。



まずは高校生が選ぶ、「クリスマスの定番ソング」についての調査結果です。



クリスマスの定番ソングと言えば?

1位 クリスマスソング/back number

2位 Last Christmas/Ariana Grande

3位 All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey

4位 ホワイトキス/鈴木鈴木

5位 クリスマス・イブ/山下達郎

6位 粉雪/レミオロメン

7位 メリクリ/BoA

8位 恋/back number

9位 ヒロイン/back number

10位 イルミネーション/SEKAI NO OWARI

10位 雪の音/GReeeeN

10位 恋人がサンタクロース/松任谷由実







back numberの『クリスマスソング』が1位を獲得しました。ランキングでは、back numberの楽曲が3曲ランクインする結果となっており、back number=ウィンターソングという印象が強いようです。また、昭和の名曲である山下達郎の『クリスマス・イブ』や松任谷由実の『恋人がサンタクロース』も挙がっており、「クリスマスシーズンにテレビや街中でよく聴くから」(高2・男子)「馴染み深く、一番最初に思い浮かぶ」(高3・男子)などのコメントが寄せられました。時代が移り変わっても、季節の定番ソングは変わらないことが窺えます。



次に、「クリスマスに過ごす相手」についての調査結果です。







クリスマスは誰と過ごす?

1位 恋人

2位 友人

3位 家族

4位 ひとり

5位 親戚

6位 未定









「恋人」が1位を獲得する結果となりました。コメントには「イルミネーションを一緒に見たい」(高1・女子)「恋人とお泊りデートをしたい」(高3・男子)などがあり、クリスマスは"恋人の日"というイメージがやはり根強いようです。一方で、友人と過ごすという意見も多く見られました。バルーンなどの装飾を持ち込み、インスタ映えを狙える"ホカンス"等の登場により、日本ではあまり馴染みのないホームパーティー文化がZ世代に浸透しているようです。そういった背景から「友人を家に招いて一緒にパーティーをしたい」(高3・女子)といったコメントが多数寄せられました。



続いて、「クリスマスにプレゼントで貰いたいもの」についての調査結果です。







クリスマスプレゼントで貰いたいものは?

1位 アクセサリー・小物

2位 コスメ・化粧品

3位 マフラー・手袋

4位 イヤホン・ヘッドホン

5位 衣類

6位 財布

7位 お菓子

8位 ギフトカード

9位 時計

10位 ゲーム

10位 花束







「アクセサリー・小物」が1位を獲得する結果となりました。身に着けることで、ふとした時に思い出に浸ることが出来るという点から人気が高い傾向にあるようです。また、同じ理由から「時計」を選択する男子高校生も多く見られました。コメントでは「人によって好みが分かれるような物は、沢山考えて選んでくれたのが伝わるから嬉しい」(高2・女子)などが寄せられました。



最後に、高校生たちがピックアップする「次にくるトレンド」を発表するコーナーです。





次にくるトレンドは?

【食べ物】アシェットデセール

出来立てを味わう"お皿に盛り付けられたデザート"のこと。

アシェットデセールの専門店「アンプラト(un plato)」が、11月より東京にオープンし、話題を集めています。



【ファッション】白湯(さゆ)メイク

純欲メイクに続く、中国で話題のトレンドメイク。

ナチュラル感を残しながらもしっかり盛れるという点から人気のようです。





__

【渋谷トレンドリサーチとは】

1995年から渋谷の街頭に訪れる女子高生を対象に対面アンケートを毎月実施。1998年より調査エリアを東京・名古屋・大阪の三都市に拡大。1990年創立より30年以上継続してトレンドに敏感なティーンを対象としたリサーチを実施し、メディアや企業様に調査データを提供してまいりました。現在は流行に敏感な高校生男女に毎月アンケート調査を実施し、最新トレンド情報やトレンド発生の要因や動向を分かりやすく解説、提供しております。

__

【調査概要】

調査テーマ :クリスマスに関するトレンド調査

調査対象 :高校生(15~18歳) 男女比(5:5)

調査期間 :2022年11月8日(火)~ 11月22日(火)

調査方法 :WEBアンケート調査

有効回答人数 :100名

__

【本調査結果(画像)の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、出典として「渋谷トレンドリサーチ」とURL(https://www.i-n-g.co.jp/)の併記をお願いいたします。



