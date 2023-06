[株式会社ベガコーポレーション]

LOWYAの公式ファンコミュニティ「THE 608 HOTEL」の募集も開始!



株式会社ベガコーポレーション(本社:福岡県福岡市博多区、代表取締役社長:浮城 智和、証券コード:3542、URL:https://www.vega-c.com/)が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」(呼称:ロウヤ、URL:https://www.low-ya.com/)は、今年も608の日(呼称:ロウヤの日)からファン感謝祭を開催しております。







今年のテーマは「608 Home Party(呼称:ロウヤ ホームパーティ)」!ということで、

LOWYAスタッフの総力を挙げ、ワクワクして、楽しくて、みんなが夢中になる“ホームパーティ”を通じて、感謝の気持ちを届けると耳にしたので…、開催初日にいち早くリアル会場(九大伊都店/Hz - Shibuya)に潜入し、今年の見どころやお客様の“LOWYA愛”に迫る、レポート取材をしてきました!



また、記事の後半には、608の日に発表となったコミュニティ「THE 608 HOTEL (呼称:ロウヤ ホテル)」についても詳しくご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。



平日にも関わらず…朝から続々とお客様がご来店!11日(日)まで開催している、 「LOWYA POP UP in渋谷」に潜入!







11時にオープンするや否や、平日にも関わらず、この日を心待ちにしていたお客様が、続々と訪れた「LOWYA POP UP in渋谷」。

なんとここでは、ブランドサイトで販売する約4,400点のアイテムから厳選された、100以上のアイテム&7つのコーデを楽しむことができるんだとか♪



いざPOP UPに足を踏み入れると、会場の天井付近は色とりどりのガーランドで飾り付けられ、まさに「ホームパーティ」仕様!

そして、入り口にはエレガントな大人っぽさとフェミニンな可愛さを掛け合わせた「OTONA KAWAII」コーデと、国内では希少な人工大理石柄「テラゾー」のキッチンキャビネットが主役の、シンプル「NATURAL MODERN」ダイニングコーデがお出迎え。“かわいい…” “見たことない…”と言わんばかりに、早速スマートフォンで写真撮影するお客様であふれていました!





今回の企画を担当したマネージャーの黒木に、ファン感謝祭で届けたい思いをズバリ聞いてみると、「今年は、お客様とLOWYAスタッフで一緒に楽しいひとときを分かち合い繋がりを深められる、そんなパーティに“お招きしたい”と考えました。そういった体験が、暮らしやインテリアの新たな可能性に出会えるきっかけになれば嬉しいです!」と、あふれんばかりの笑みでコメントしてくれました。



“見せる”と”隠す“を両立する「LOWYA」らしいアイデアに、驚きの声が続々ー。







さて、数あるコーデやアイテムのなかでも注目を集めていたのは、モダンとノスタルジックなエッセンスの調和が心地よい「VINTAGE」コーデのエリアに設置された、「カウチソファ/¥ 69,990(税込)https://www.low-ya.com/goods/F202_G1013」。一見、ごく普通~なソファに見えるものの…なんと!座椅子の下には、すべて隠れた収納エリアを持っている“神アイテム”ではないですか…!

収納エリアを発見したお客様からは、「えぇ!これは、ありがたい…。ありそうでないですね!」という驚きの声があがっていました。そして実際に、家の間取りを見せながら配置ができるかできないかなどスタッフに声を掛けて、一緒に悩むお客様の様子も印象的でした♪



その他にも、韓国インテリアを叶えるアンニュイテイストの「NATURAL」コーデエリアでは、「ラタン調デスクチェア/¥ 19,990(税込) https://www.low-ya.com/goods/T3K18」のチェアが、よほど珍しかったのか…「リモートワークにありがたい肘掛けや、座りご心地が快適な韓国風インテリアはないのでレアですね!」と唸るお客様が続出。LOWYA専属のスタイリストも「実際に商品会議をする中で、LOWYAの女性スタッフが何度も腰掛けて、肘掛けの位置など念入りにチェックして、話し合ってできた商品なのでイチオシです!」と、話していました。



また、「NATURAL」コーデのお隣に展開していた「OUTDOOR」コーデにて、ラベンダーとヘーゼルベアの新カラーが登場し、全8色展開をする「ポップアップテント¥ 6,490(税込)https://www.low-ya.com/goods/DD8QP」の虜になる方が、ちらほら…!

テント前面にちょっとした荷物などを置けるフロントシートや、虫対策や通気性も向上させる両側メッシュ、女性でも楽に持ち運べる軽量性などなど、「かゆいところに手が届く…嬉しいアイデアで溢れている!」というコメントもいただきました♪



LOWYAメンバーが満場一致で一押しする、「家具れんぼ」とは…?!







今回せっかくなので、リアル会場(九大伊都店/Hz - Shibuya)のメンバーに“数あるホームパーティの企画の中でイチオシはなんですか?”と尋ねたところ、まさか両店舗ともに「家具れんぼ!!!」という、満場一致の回答が…(笑)。



LOWYAらしい“アイデア家具”に潜んでいる5つのキーワードを探すと、抽選で「ポップアップテント」や「冷感タオルケット」が当たる、本企画の背景をマネージャーの黒木に尋ねたところ…「4月にはLOWYA初の実店舗もオープンし、ありがたいことにより多くの『見たい』の声をいただいております。そんな中、実際にリアル会場に足を運んでくださった方には、ゲームを楽しむ中で、ぜひLOWYAの家具を触ってみたり開けてみたりしてもらいたい..という想いを込めて企画しました!これから、もっともっとそういった場所を増やしていきたいと思っています!」という、LOWYAファンにはたまらない朗報が舞い込んできました!!!



そして、九大伊都店の濱田店長からも「これから暑い季節を迎えていきますが、LOWYAでイチオシの冷感素材の商品も店頭でお買い求めいただけます!九大伊都店は、ファミリー商品を多く取りそろえていますので、ソファやダイニング、収納など様々な家具を体感して頂きながら、ゆっくりくつろいでいただければと思います。皆様のお越しをお待ちしております!」という、エネルギッシュなコメントも届きました。



「家具れんぼ」をきっかけにLOWYAスタッフに声を掛けて、ず~っと気になっていたアイテムの使い方や組み立て方、コーデについて聞いてみるのもありかもしれません♪



開催概要





◆イベント名:608 Home Party(呼称:ロウヤ ホームパーティ)

◆開催期間:2023年6月8日(木)~6月11日(日)

◆イベントサイト:https://www.low-ya.com/features/608homeparty

-「LOWYA POP UP in渋谷」展示商品一覧: https://www.low-ya.com/goods?tagIds=144

-「LOWYA 九大伊都店」取扱商品一覧: https://www.low-ya.com/goods?tagIds=97

<NEWS>LOWYAの公式ファンコミュニティ「THE 608 HOTEL」のメンバー募集開始!







この度、LOWYAでは、記念すべき608の日に、

公式ファンコミュニティ「THE 608 HOTEL(呼称:ロウヤ ホテル) https://community.low-ya.com/」を創設いたしました。



日頃SNSでお客さまとコミュニケーションを取る中で、もっと生の声を聴き、交流を深め、お客さまのことを知っていきたいという想いが強くなり、誕生した「THE 608 HOTEL」では、LOWYAからの発信だけでなく、お客さまとの双方向のコミュニケーションを築くプラットフォームとなっています。



登録は無料なので、ぜひこの機会にご登録ください♪













~THE 608 HOTELでできること~





「LOWYA POP UP in渋谷」のオープン前日、先行して交流イベントを開催!







6月7日(水)の夜ー。

お仕事終わりに駆け込んでくださった、コミュニティメンバーとインスタライブでお馴染みの“しかっちゃん”、TikTokのアイコン“マシューくん”、凄腕スタイリストさんといった「LOWYAファミリー」との交流会が「LOWYA POP UP in渋谷」にて、初めて行われました!



約60分のイベントは、あっという間でしたが…思い思いに日頃のインテリアコーデのお悩みや、関東にも直営店を熱望する声など、たくさんの“LOWYA愛”が会場を包み込みました。次回の開催も乞うご期待ください♪



