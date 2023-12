[株式会社KANSAI COLLECTION]

KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER @京セラドーム大阪





関西コレクション実行委員会(企画/制作:株式会社KANSAI COLLECTION)は、2024年3月20日(水・祝)

京セラドーム大阪にて、『KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER』を開催いたします。

この度、追加出演者情報が決定しましたので、お知らせいたします。



大人気韓国オーディション『BOYS PLANET』出身の『EVNNE』の大阪初ライブが決定!





「ViVi国宝級イケメンランキング 2023年下半期」のNEXT部門にランクインした柏木悠が所属する超特急やZ世代から高い人気を集めるNOAに加えて、大人気韓国オーディション「BOYS PLANET」で日本人唯一のファイナリストKEITA(大阪府出身)がリーダーを務めるEVNNEが満を持して大阪での初ライブを『KANSAI COLLECTION 2024 S/S』で披露!









Z世代を中心に人気急上昇中の次世代のポップアイコン『YENA』の出演が決定!





Instagramフォロワーは260万人超え!韓国で数々の賞を受賞し、今年本格的に日本での音楽活動を開始した、今人気沸騰中の元IZ*ONEメンバーYENAの出演が決定。







『板野友美』『島崎遥香』など同世代から高い人気を誇る豪華ゲスト&モデルが続々決定!





“ともちん”の愛称でタレントやモデルとしても活躍し、自身がディレクターを務めるライフスタイルブランドが注目を集めるなど様々な分野での活躍を魅せる板野友美、前回の『KANSAI COLLECTION 2024 A/W』ではロリータファッションでランウェイに登場し会場を沸かした女優の島崎遥香など、豪華ゲストやモデルの出演が続々決定!







大阪にゆかりのある大人気クリエイター『フォーエイト48』『夜のひと笑い』の登場が決定!





チャンネル登録者数190万人超え!大阪を拠点として活動する、クリエイター、モデル、アーティスト、TikTokerで結成された人気男女7人組YouTuberグループフォーエイト48、長年連れ添ったコンビでの掛け合いが大人気の元カップルYouTuber夜のひと笑いの出演が決定!









【 全出演者情報 】2023年12月22日現在 ※50音順

〈ARTIST〉

EVNNE、超特急、NOA and more

〈MC〉

朝日奈央 and more

〈GLOBAL GUEST〉

YENA and more

〈MODEL〉

アリアナさくら、伊藤桃々、大友花恋、加藤ナナ、さくら、白間美瑠、上西星来、鈴木愛理、ねお、野咲美優、ほのか、前田希美、山本望叶(NMB48)、吉田朱里、渡辺美優紀 and more

〈GUEST〉

板野友美、井手上漠、井上ヤマト、岡田蓮、島崎遥香、翔、鈴々木響、高橋愛、田久保夏鈴、谷口布実、ちせ、PyunA.、松本ももな(高嶺のなでしこ)、ゆうこす、雪平莉左 and more

〈CREATOR〉

えみ姉、おさき、かの/カノックスター、きりまる、タケヤキ翔、ばんばんざい、フォーエイト48、平成フラミンゴ、MINAMI、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more









今後も、アーティスト・モデル・ゲスト・クリエイターなど、出演者情報を随時発表いたしますので、お楽しみに!!︎

最新の情報はホームページへ!

https://www.kansai-collection.net/









【開催概要】

開催名称 KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER

開催日程 2024年3月20日(水・祝)

開催時間 12:30開場 14:00開演(全て予定)

開催場所 京セラドーム大阪

主 催 関西コレクション実行委員会

後 援 「公益社団法人2025年日本国際博覧会協会」

「日本博 2.0」参画型

大阪府 ・大阪観光局 ・大阪市 ・大阪商工会議所 ・京都府 ・

京都市 ・京都商工会議所 ・滋賀県 ・奈良県 ・兵庫県

コンテンツ ファッションショー/アーティストライブ/トークショー/ブース 等

企画/制作 株式会社KANSAI COLLECTION

著 作 株式会社KANSAI COLLECTION



【チケット販売情報】

VIP席・自由席 各種プレイガイドで絶賛発売中!

VIP席は残りわずか!

・VIP席 :¥100,000

・スタンド自由席 :¥3,000

(プラチナ席/SS席/S席:SOLD OUT)



※枚数に限りがございますので、規定枚数に達し次第受付終了いたします。

※当日券の発売は未定となります。事前の購入をおすすめいたします。



<チケット購入先>

ローソンチケット:https://l-tike.com/kansaicollection2024ss/

チケットぴあ :https://w.pia.jp/t/kansai-collection/

イープラス :https://eplus.jp/kansai-collection2024ss/

楽天チケット :https://r-t.jp/kancoll



<チケットに関するお問い合わせ>

キョードーインフォメーション TEL 0570-200-888(平日・土曜 11:00~16:00)



<その他一般の方からのお問合せ >

関西コレクション実行委員会 info@kansai-collection.net



関西コレクションとは?

アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショー、その他にも会場内のブースで、ヘアメイクなどの体験や出演者のトークショーなど、京セラドーム大阪の中で1日中楽しめるエンターテイメントイベント!



