ベビー&キッズのためのギフトブランドMARLMARL(マールマール)を運営する株式会社Yom(本社:東京都渋谷区、代表取締役:深澤和弥)は、2023年5月27日(土)に、東京・豊洲のCITABRIA BAYPARKにて家族で楽しめる野外イベントを開催します。







ファンの皆様と“つながる・ひろがる”野外イベントMARLMARL CONNECT(マールマール コネクト)を今年も開催します。

2023年春夏のテーマである「wonder」を軸に、子どもの好奇心を広げるコンテンツをご用意しました。



■イベント公式サイト

https://www.marlmarl.com/news/2023_mmc_wonder



イベント概要







MARLMARL CONNECT -wonder-

2023.05.27 sat 10:00 ~ 17:00 Entrance Free

※雨天・荒天の場合、翌週 6/3(土)開催。決行の可否は5/24(水)を目安にお知らせします



@東京・豊洲 CITABRIA BAYPARK(https://www.citabria-baypark.com/)

東京都江東区豊洲 6-4-26



▶︎お届けするコンテンツの詳細はこちら

https://marlmarl-cdn.azureedge.net/pub/newslist-thumbs/2023/0510/MARLMARL_CONNECT_2023SS.pdf



イベントの見どころ







今年はMARLMARLのみならず、株式会社Yomの運営する各ブランドの横断コンテンツも登場しパワーアップ!家族が“wonder”と出会える1日をお届けします。



●MATO by MARLMARL(マトー バイ マールマール)

- Special Price -

https://www.mato-by-marlmarl.com/



自分らしいスタイルを大切にするペアレンツのための育児ブランドMATO by MARLMARL。

当日、会場限定のスペシャルプライスにて販売します。ペアレンツのみならず、子育てに関わる全ての人と共用できる、デザインと機能性を携えたアイテムをこの機会にお試しください。



●STUDIO MARLMARL(スタジオマールマール)

- 記念撮影会 -

https://www.studio-marlmarl.com/



MARLMARLの世界観を体現した“一瞬の非日常”を切り取るSTUDIO MARLMARLが出張撮影会を開催。

実際にスタジオでも使用している撮影セットで舞台を作り込み、STUDIO MARLMARLカメラマンによるポラロイド撮影を提供します。



●CADO MARLMARL(カドー マールマール)

- HANATSUMI -

https://www.marlmarl.com/cado/



「花のあるギフト」をテーマにした二子玉川の CADO MARLMARLが会場に出張。

小さなお子様でも楽しめる、大人気の植物と親しむ花摘みコンテンツをお届けします。厳選した花材で季節の花壇を演出、3本のお花と2本のグリーンを積んでください。 選んだ花材でブーケをしつらえ、会場限定の包装でお渡しします。



赤ちゃんの初めてのお友達、BFF+が主役







登場以来、“初めてのお友達”として愛されてきたぬいぐるみBFF+(ビーエフエフ プラス)。

ぬいぐるみやおしゃぶりホルダー、転倒時のヘッドクッションやリュックなど、成長に寄り添う多彩な機能で大人気の多機能ぬいぐるみシリーズです。



このイベントのメインコンテンツは「Seeking BFF+」。

遊びに夢中になって迷子になった4匹のBFF+を探しに「聴く」「触る」「創る」「見る」の4つのフィールドをめぐり、無事にお家まで連れて帰ることを目的としたラリー型ワークショップです。 シーズンテーマである“wonder”を軸に、子どもの好奇心を広げ、たくさんの発見を得る機会をサポートします。



また、今回はBFF+とご来場のお客様に限り、無料で参加できる2つの限定コンテンツがあります。



1.BFF+に名前をつけて、ネームバッジを手作りする“BFF+ Friends First Name”

2.専用フォトブースでBFF+たちとの記念撮影が楽しめる“BFF+ Friends First Photo”



ぜひ初めてのお友達との冒険を楽しんでください。





ーーーーーーーーー

■イベント名称:【MARLMARL CONNECT -wonder-】

■会期:2023年5月27日(土)10:00~17:00

※雨天・荒天の場合、翌週 6/3(土)開催

■会場:CITABRIA BAYPARK(東京都江東区豊洲 6-4-26)

■入場料:無料、一部コンテンツ有料



WEBチケットに関して

入場料は無料ですが、一部コンテンツに参加するには有料・時間指定制のWEBチケットをご購入ください。



【WEBチケットが必要なコンテンツ】

Seeking BFF+、STUDIO MARLMARL記念撮影会、CADO MARLMARL “HANATSUMI”、MARLMARL skincareベビーマッサージ体験



・WEBチケットの発売日に関して

チケットの販売は5/24(水)頃より※雨天で延期となった場合5/31(水)頃より

チケット販売元 zaiko: https://zaiko.io/



▶︎チケットに関する詳細はイベント公式サイトをご確認ください

https://www.marlmarl.com/news/2023_mmc_wonder

ーーーーーーーーー



MARLMARLとは





MARLMARL(マールマール)はベビー&キッズ向けギフトブランド。

高い実用性と、他にはないユニークなデザインが特徴の“まあるい”スタイやお食事エプロンなど、出産祝いをはじめ、子育て中のご家族にも高い支持を得ています。



2015年8月に直営第1号店を代官山にオープンし、MARLMARLの直営店は全国に12店舗を展開(2023年5月現在)。

“コト”事業となるフォトスタジオ「STUDIO MARLMARL」や、“花のあるギフト”をテーマとしたコンセプトショップ「CADO MARLMARL」など、ギフトや子どもにまつわる事業を多角的に展開しています。





■会社概要会社名:株式会社Yom

英語名: Yom Co.,Ltd

所在地: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル16F

代表者: 代表取締役 深澤和弥

設立 : 2012年11月

URL : https://www.yom.jp/



