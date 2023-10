[株式会社ギミック]

9月29日、特別編集の医療雑誌「頼れるドクター 松江・出雲・米子版」を新創刊。地域医療を支える病院やドクターを徹底取材



クリニックのDX化によって地域医療サービスの向上に貢献する、株式会社ギミック(本社:東京都渋谷区、代表取締役:横嶋 大輔、以下「ギミック」)は、販売パートナーの株式会社メリット(本社:島根県松江市、代表取締役:柏井光)とともに、医療情報マガジン「頼れるドクター For Area 松江・出雲・米子版 2023-2024」を新創刊しました。松江市長、出雲市長、米子市長も登場しています。





この度、松江・出雲・米子エリアのドクターと患者の懸け橋となることを目指し、山陰地域にて初となる「頼れるドクター For Area」の創刊をいたしましたのでお知らせいたします。





ギミックは、地域の方々から寄せられた、「先生の人柄がわかると安心して診てもらえる」「事前にドクターの診療方針を知りたい」という要望にお応えするために地域を広げ続け、これまで2万5000件以上の取材を重ねてきました。

「頼れるドクター For Area 松江・出雲・米子版 2023-2024」では、地域のドクターにインタビューをし、診療方針や患者への想いをヒアリング。他にも家族の健康や日々の生活に役立つ情報を掲載しています。



~特集記事ピックアップ~

■巻頭特集記事 血力(ちりょく)アップを始めよう!

■子育て・医療お役立ち情報 MY TOWN NEWS

松江市長インタビュー

出雲市長インタビュー

米子市長インタビュー

■巻末特集記事 マンガでわかる メンタルヘルスとの向き合い方

■『子どものギモンを解消する!「からだ」の絵本41作品』



患者が地域で「自分に最もあったドクター」に出会えるように、そして真摯に地域医療に取り組むクリニックが正しく理解、評価されるために、これからも地域に根差した活動をしている企業とともに全国各地に展開してまいります。



医療情報マガジン「頼れるドクター」とは





「ドクターズ・ファイル」特別編集の医療情報誌として、エリアごとに年1回発行。ドクターの考えや治療方針など知りたい情報をわかりやすく発信する、地域密着型の医療情報マガジンです。2008年に創刊し、2023年度には関東地方・東海地方・関西地方・山陰地方・四国地方・九州地方の全29版を発行。書店・コンビニ・amazon・楽天ブックスにて販売中です。そして、2022年からは地域のニーズに合わせた新しい『頼れるドクター For Area』シリーズを発売しています。



「ドクターズ・ファイル」とは





「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる、地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。



「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。クリニック・病院の総取材数は2万5000件以上にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/



会社概要







株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO:横嶋 大輔

本社:東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階(総合受付)・7階

URL:https://www.gimic.co.jp/



代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー(現・株式会社リクルート)入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDX化によって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。



ドクターズ・ファイル https://doctorsfile.jp/

メディパシー https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ https://doctorsfile.jp/jobs/





株式会社メリット

代表取締役 柏井光

所在地:島根県松江市古志原5丁目2-43

URL:https://www.merit-inc.co/



事業内容:求人情報媒体の発行、採用支援事業、地域情報誌の出版、流通、地域情報WEBディアの運営、広告宣伝・販売促進の総合プロデュース、企画立案・編集・制作

上記制作に伴うアートディレクション・デザイン、地域コミュニケーションサポート



