[エトロ ジャパン]





エトロは、クリエイティブ・ディレクター、マルコ・デ・ヴィンチェンツォによる新作レザーグッズコレクションが揃う期間限定のポップアップストアを、伊勢丹新宿店 本館1F ハンドバッグにて11月28日(火)まで開催しています。



オープンを記念して、ジャパンブランドアンバサダー、TWICEのチェヨンが来店。フローラルのプリントが覗くブラックレースのミニドレスと、伊勢丹新宿店、および公式サイトETRO.com限定カラーのミニヴェラを披露し、色鮮やかなタータンチェックに彩られた店内に華を添えました。



「エトロは、アンバサダーになる前からたくさん着る機会があり、個人的にもとても大好きなブランドだったので、アンバサダーになれて本当に嬉しく、今回のポップアップもとても楽しみにしていました!お気に入りは今日持っているレッドのミニヴェラです。」と語るチェヨン。シャープなシルエットのレザーバッグ「ヴェラ」や、エトロらしいテキスタイル使いと再生プラスチックのハンドルが特徴の「ラブトロッター」をはじめ、美しいオールレザーで仕立てたかごバッグ「コッファ」、土星とそのリングからインスピレーションを得た斬新な楕円形のシルエットの「サトゥルノ」など、マルコが手掛ける個性豊かなレザーグッズ コレクションに囲まれた空間を楽しみました。



ポップアップストアは、9月20日(水)~10月3日(火)の期間、伊勢丹新宿店 本館1階 ハンドバッグ/プロモーション、10月4日(水)~11月28日(火)の期間は、同フロア内で場所を移し、開催します。





【ポップアップストア】

9 月20 日(水)~ 10 月3 日(火)

伊勢丹新宿店 本館1階

ハンドバッグ/プロモーション



10 月4 日(水)~ 11 月28 日(火)

伊勢丹新宿店 本館1階

ハンドバッグ エトロ





#Etro #EtroChaeyoung #TWICE #CHAEYOUNG





【チェヨン(CHAEYOUNG)について】

ガールズグループTWICEのメンバーとして活躍。優れたラップ・ボーカルスキルと作詞能力をもつ一方で、ファッションセンスの高さや、アーティスティックな一面は常に注目を集めます。ステージではクールな姿を見せながらも、グループの妹的なかわいらしさを併せ持つチェヨン。彼女の多才なスタイルは、世界中のファンを魅了し、絶大な支持を得ています。



【TWICEについて】

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループ。

2017年6月28日にTWICE JAPAN DEBUT BEST ALBUM『#TWICE』で日本デビュー。

リリースする作品では数々の記録を塗り替え、2019年には初のドームツアーの実施。

2022年、日本デビュー5周年を迎え、約2年ぶりの来日公演となったTWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPANを東京ドームにて3日間開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。さらに、現在開催中のTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'では、2023年5月に自身初となる日本でのスタジアムライブTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPANを開催。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催し、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演開催の記録を樹立した。

また、米ロサンゼルス・SoFiスタジアムでは、女性グループ史上初めての公演および完売を達成。

5月31日にはTWICE JAPAN 10TH SINGLE『Hare Hare』をリリースした。

そして、今年の12月に名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ(12月16日、12月17日)、福岡・福岡PayPayドーム(12月27日、12月28日)にてTWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPANの追加公演を開催する。



【エトロについて】

1968 年にジェローラモ・エトロによりミラノで創業したエトロは、今日、そのヘリテージである卓越性と品質を誇るライフスタイル・ラグジュアリーブランドとして、メンズとウィメンズのウェア、アクセサリー、ホーム、フレグランス、そして2023年5月に展開を発表したキッズと、幅広くコレクションを手掛けています。

2022年6月、マルコ・デ・ヴィンチェンツォがメゾンのクリエイティブ・ディレクターに就任し、全ラインのクリエイティブを統括しています。デ・ヴィンチェンツォのビジョンは、個性の本質を讃える ことです。ヘリテージは、エキセントリックで本質的な美学を探し求める新しい視点で再解釈され、メイ ド・イン・イタリーの価値と伝統が、スタイルの未来と出会います。

エトロのグローバル展開は、ヨーロッパ、アメリカ、中東、APAC の 20 カ国以上にある約 130 店舗の旗艦店をはじめとする、マルチチャネル・リテーリング戦略に基づいています。さらに、主要な国際都市の空港でブランド購入体験を提供するトラベルリテール、一流百貨店やセレクトショップでの厳選された ホールセールビジネスにまで及びます。また、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、日本にて直営のECを展開 するとともに、世界的に最も影響力のある、デジタル・マーケットプレイスにおけるエクスクルーシブな コラボレーションも実施しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-20:46)