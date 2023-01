[N-ONE]

セール期間:1月14日08:00-20:00





N-one NPad airのAmazonリンク: http://www.amazon.co.jp/dp/B0BGWQDDLL

元値:¥19,900

適用価格:¥14,830 (プラス販促コードで1000元節約できます: NPad1000 共5000円節約できます)



N-one Npad air Amazon Android 11 タブレット2023新年セール,プロモーション最終日。高性能UNIOC T310 CPUを搭載して、Android 11 OSを利用しています。コスパ高いのでAmazon売れ筋製品となっています。ページ価格:14900円,このオファーは非常に大きいので、できるだけ早く入手してください







低消費電力と低発熱を実現でき、様々な機能が強化されており、より軽快な動作と高速な処理が可能になります。大容量の長持ち6200mAhバッテリーで、動画、音楽、ゲームなど時間を気にせずたっぷりお楽めます。









Android 11 OS N-one Npad air は、android 11を搭載しています。生活の質の改善に加えて、android 11また、未知のアプリのための一時的な権限制御をユーザーに与えるため、情報に対して役立ちます情報漏れはあるandroid 11は、ユーザーがより良い保護を維持。





5MP オートフォーカス カメラの使用、人生の瞬間を捉えます。 それはさらに良いショットのために画質を大幅に向上させます。 2MPフロントカメラを使用すると、ビデオハングアウトで友達と共有したり、より鮮やかな自撮り写真を撮ったりできます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/14-16:46)