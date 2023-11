[株式会社銀の森コーポレーション]

株式会社銀の森コーポレーション(本社:岐阜県恵那市/代表取締役社長:渡邉好作)が運営する森の恵みを使った焼き菓子のお店『パティスリーGIN NO MORI』は、2023年12月1日より銀座・名古屋・麻布台店の3店舗限定の「クリスマスプティング」を数量限定で販売することとなりました。それに伴い、11月11日より店頭予約を開始することをお知らせいたします。





クリスマス限定商品『クリスマスプティング』







イギリスの伝統的なクリスマスプティングのレシピを参考に、日本人に合うようにスパイスを調整、そこにパティスリー GIN NO MORIのオリジナルアレンジを加えて作ったオリジナルのプティングです。

八角やシナモンといった様々なスパイスを効かせたねっとりとした生地に、木の実や洋酒に漬けた果物などの森の恵みをたっぷりとトッピングしています。

甘くてスパイシーな特製クリスマスプティングは、時間が経つほどに様々な味わいに変化する少し不思議なお菓子。

クリスマスを待つ夜に、少しずつゆっくりとお召し上がりください。



【商品概要】

販売日:2023年12月1日~12月25日 各店数量限定商品

予約開始:2023年11月11日~ ※店頭受付のみ/麻布台ヒルズ店のみ予約開始11月24日~

購入可能場所:パティスリー GIN NO MORI 銀座店/麻布台ヒルズ店/名古屋店

価格:2,700円(税込)

温度帯:常温

賞味期限:製造日より120日



パティスリー GIN NO MORI ブランド概要







四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追及したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。





■当店の料理長と副料理長■



『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう?あっと驚くようなお菓子を。』



森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な副料理長のナッツ。

アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に、手作りしています。



左:料理長のチェス

右:副料理長のナッツ







■店舗案内■

【恵那本店】

住所:岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話:0800-200-5095(代表)

営業時間:4月-9月/10:00~18:00

10月-3月 /10:00~17:00

定休日:水曜日(祝日は営業)



【銀座店】

住所:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話:080-2396-6870

営業時間:10:30~20:30



【名古屋店】

住所:愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話:052-526-7860

営業時間:11:00~20:00



【麻布台ヒルズ店】★2023年11月24日オープン

住所:東京都港区虎ノ門5丁目9号1番 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 地下1階

電話番号:03-6809-1232

営業時間:11:00~22:00



・ホームページ:http://ginnomori.info/patisserie/

・オンラインショップ:https://ginnomori.jp/

・Instagram:@pati.ginnomori(https://www.instagram.com/pati.ginnomori/)

・X(Twitter):@pati_ginnomori(https://twitter.com/pati_ginnomori)



運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション





◆本社・銀の森キャンパス工場所在地◆

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel:0573-64-2501 Fax:0573-64-2505



◆恵那銀の森◆

〒509-7201 岐阜県恵那市大井町2711-2

Tel:0573-59-8880 Fax:0573-59-8488

運営時間10:00~17:00 (10月~3月)

10:00~18:00 (4月~9月)

●12/31.1/1休業 ●毎週水曜休業(祝日は営業)

施設HP:https://ginnomori.info/



