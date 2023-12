[株式会社クイーポ]

5回目を迎える、gentenのクリスマスプレゼント企画。⁡今年は抽選で10名様にお贈りします。「サンタエビデンスキット」で、家族の記憶に残る素敵な1日を演出してみませんか。⁡



株式会社クイーポ(所在地:東京都新宿区、代表:岡田 敏)は、環境を守る、サスティナブルな革製品ブランド「genten」の公式インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/genten_official/)にて2023年12月1日(金)から2023年12月10日(日)の期間中、サンタエビデンスキットの投稿写真に「いいね」し、コメントを投稿することで、家族の記憶に残る素敵な1日を演出する「サンタエビデンスキット」を抽選で10名にプレゼントするキャンペーンを開催中です。









gentenが贈る⁡

特別なクリスマス・アイテム⁡

「サンタさんがおうちにやって来たよ!」⁡

クリスマスの朝、プレゼントを見つけて満面の笑顔で走り寄る子どもたち。⁡

サンタさんがおうちにやってきたと大はしゃぎする理由はもうひとつ。⁡

クリスマス前日に用意しておいたクッキーにはかじった跡があり、ミルクの入ったグラスには白いひげが残されています。⁡

お腹がいっぱいになって満足をしたのでしょうか、近くにはベルトのバックルやボタンのようなものも落ちています。雪の国からの訪れを告げるように、大きさや色もさまざまな雪の結晶も。⁡

私たちがお届けする「サンタエビデンスキット」には、クリスマスカードもお付けいたします。⁡



詳しくは、インスタグラムキャンペーン投稿をご確認ください。

⁡https://www.instagram.com/p/C0TbhA4Ls4S/?img_index=1



キャンペーン概要【応募・プレゼント方法】⁡

1. gentenのインスタグラム公式アカウントをフォローします。⁡

公式アカウントはこちら⁡

https://www.instagram.com/genten_official/

2. サンタエビデンスキットの投稿写真に「いいね」し、コメントを投稿してください。⁡

※コメント例「家族にクリスマスのワクワク感をプレゼントしたいです」など。⁡

3. 抽選の上、当選者の方にはインスタグラムgenten公式アカウント「genten_official」よりダイレクトメールでご連絡し、プレゼントの発送に必要な情報についてお尋ねいたします。一両日中を目処にご返信ください。⁡

4.ご連絡いただいたお宛名・宛先にプレゼントを発送いたします。⁡

※当選のご連絡をいたしますので、予めgenten公式アカウントをフォロ-していただきますようお願いいたします。⁡

■応募期間:12/1(金)~12/10(日)⁡

■当選連絡(予定):12/12(火)、12/13(水)⁡

■賞品発送(予定):12/15(金)⁡

※賞品はクリスマスイブまでにお届けする予定ですが、配送状況等により遅れが生じる場合もございます。ご了承ください。⁡

※キットに入っているボタンや留め具、革素材は製造時に出る端材などを使用しています。一点ものも多くありますので、写真とは異なるパーツをお届けする場合もございますので楽しみにお待ちください。⁡

愛着の持てるものづくり、さらにはそのものを使うことで生まれるストーリーを大切にするgentenならではのキットです。今年は、サンタエビデンスキットで、記憶に残るクリスマスをお過ごしください。⁡

クリスマスの思い出は、⁡

時を経ても変わることなく⁡

心に刻まれる宝物。⁡

やわらかな懐かしい記憶をいつまでも。⁡

BRAND CONCEPT









“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。



【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value





■オウンドメディア「くらしのgenten」

https://genten-life.kuipo.co.jp/



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://genten-onlineshop.jp/



