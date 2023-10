[株式会社マーキュリー]

人材を活用したセールスプロモーション、人材派遣事業を行う株式会社マーキュリー (本社:東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階、代表取締役:林 正和)は、持続的な共創型の社会貢献活動を推進することを目的としてアビスパ福岡株式会社(所在地:福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1丁目2番17号 (福岡フットボールセンター 管理棟内))と2023シーズン オフィシャル・シャレンパートナーの契約を締結いたしました。

(株式会社マーキュリー公式WEBサイト:https://mercury-group.co.jp)

■契約の背景・目的

株式会社マーキュリーでは経営理念として『社会貢献』を掲げております。

この度、地域に根差した活動を行い、経営理念でもある社会貢献を実現してまいりたいという想いから、アビスパ福岡が行う社会貢献活動『"FUKUOKA TAKE ACTION!"』というプログラムに賛同し、シャレンパートナー契約を締結する運びとなりました。

■シャレンパートナーおよび『"FUKUOKA TAKE ACTION!"』について

シャレン(社会連携活動)とは、社会課題や共通のテーマ ( 教育、ダイバーシティ、まちづくり、健康、世代間交流など ) に、地域の人・企業や団体(営利・非営利問わず)・自治体・学校などとJリーグ・Jクラブが連携して取り組む活動です。

『FUKUOKA TAKE ACTION!』とはアビスパ福岡の行う社会貢献プロジェクトであり、【共育】【社会/健康】【街づくり】の3つのプロジェクトテーマに沿って、シャレンパートナー企業等と共に連携し、持続的な共創型の社会貢献活動を推進する取り組みになります。

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社 : 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

電話番号 : 03-6388-0023

URL : https://mercury-group.co.jp/

設立 : 2006年11月

資本金 : 5,000万円(資本準備金3,000万円)

従業員数 : 5,419名(正社員率90%以上/2023年4月1日時点)

事業内容 : 人材を活用したセールスプロモーション、オペレーションアウトソーシング、コンサルティング、テクノロジーソリューション等

